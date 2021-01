Takeda nombrado como principal empleador internacional por cuarto año consecutivo

– Logró el reconocimiento internacional además de certificaciones en cuatro regiones y 38 países

– la certificación del Top Employers Institute® demuestra el compromiso de Takeda con su gente

OSAKA, Japón y CAMBRIDGE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) anunció hoy que ha pasado a ser parte de un selecto grupo de apenas 16 empresas que reciben la certificación de Top Employer® internacional para 2021. Además de recibir la certificación global por cuarto año consecutivo, Takeda también recibió la certificación de Top Employer en cuatro regiones y 38 países. De ese modo deja al descubierto el compromiso de la empresa de crear una experiencia fenomenal para las personas por su fuerza de trabajo global.

Durante más de 30 años, el Top Employers Institute ha otorgado una certificación anual a empresas con una cultura, entornos laborales, beneficios y oportunidades para su gente extraordinarios. El instituto certifica a las organizaciones de acuerdo con los resultados de su Encuesta de Mejores Prácticas de RR. HH. La encuesta abarca 20 áreas centradas en las personas, entre ellas, Desarrollo de carreras, Cultura, diversidad e inclusión, Aprendizaje, Sostenibilidad, Valores, Bienestar y Entorno laboral.

“Estamos muy orgullosos del reconocimiento nacional, regional e internacional recibido de parte del Top Employer Institute, en especial durante un año que cambió de manera radical los paradigmas de la fuerza laboral y el lugar de trabajo”, señaló Padma Thiruvengadam, director de Recursos Humanos de Takeda. “Ahora más que nunca nos centramos en construir una organización de aprendizaje donde los colegas de diversos escenarios, culturas y perspectivas se sientan capaces de usar sus propias habilidades únicas para lograr sus aspiraciones en cuanto a sus carreras y ayudar a brindar una mejor salud para las personas y un futuro más brillante para el mundo”.

El director ejecutivo del Top Employers Institute, David Plink, comentó: “Takeda continúa demostrando su dedicación hacia sus empleados a nivel local e internacional, y los felicitamos por lograr la certificación de Top Employer internacional por cuarto año consecutivo”.

Takeda se destacó a nivel mundial en cuatro áreas: Valor, ética e integridad, Cambio organizacional, Liderazgo, Sostenibilidad, Gestión de desempeño y Compromiso. Cada uno de los 38 países de Takeda que participaron en la encuesta de Top Employer recibió la certificación, mientras que ocho países recibieron la certificación por primera vez. A continuación figura la lista completa de las regiones y los países donde Takeda fue nombrado como Top Employer:

África : Argelia

: Argelia Asia Pacífico : Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia

: Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia Europa : Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Kazakstán, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suiza, Turquía, Reino Unido y Ucrania

: Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Kazakstán, Polonia, Portugal, Rusia, España, Suiza, Turquía, Reino Unido y Ucrania Latinoamérica : Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú

: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú Medio Oriente : Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

: Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos Norteamérica: Estados Unidos

Para obtener más información acerca del Top Employers Institute y de la certificación de Top Employers, visite: https://www.top-employers.com.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) es un líder biofarmacéutico impulsado por I+D mundial, basado en valores con sede en el Japón y con el compromiso de descubrir y proporcionar tratamientos que transforman la salud, guiado por su compromiso con los pacientes, su gente y el planeta. Takeda concentra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: Oncología, Gastroenterología (GI), Neurociencias y Enfermedades genéticas raras. También hacemos inversiones en I+D orientadas a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos estamos concentrando en el desarrollo de medicamentos sumamente innovadores que contribuyan a lograr una diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechar nuestro motor mejorado cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera robusta, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes, al trabajar con los socios en la atención de la salud en aproximadamente de 80 países y regiones. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

