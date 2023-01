Takeda fue nombrada mejor empleador global por sexto año consecutivo

− Logró el reconocimiento global y la certificación de Top Employer en 22 países del Top Employers Institute.

− El reconocimiento global refuerza el compromiso con las personas y las políticas sobre personas destacadas.

OSAKA, Japón y CAMBRIDGE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunció hoy que, por sexto año consecutivo, fue una de las únicas 15 empresas que logró la certificación de Top Employer® global para 2023. Además de la certificación global, Takeda también es reconocida como Top Employer en 22 países, fortaleciendo su compromiso para generar un entorno laboral diverso, equitativo e inclusivo, y una experiencia del empleado excepcional.

El programa del Top Employers Institute certifica las organizaciones en función de la participación y los resultados de su Encuesta de mejores prácticas de recursos humanos. Esta encuesta abarca seis dominios de RR. HH. que consisten en 20 temas entre los que se incluyen la estrategia de las personas, el entorno laboral, la adquisición de talentos, el aprendizaje, la diversidad e inclusión, bienestar, etcétera.

“ Somos firmes en nuestro compromiso de generar una cultura que fomente colaboración, bienestar y resiliencia, y este reconocimiento como mejor empleador por parte del Top Employers Institute subraya ese enfoque”, expresó Lauren Duprey, directora de Recursos Humanos, Takeda. “ El trabajo que hacemos transforma vidas, ayuda a los pacientes de todo el mundo con pocas opciones de tratamientos o sin ellas, y nuestra gente es esencial para todo lo que logramos. Nuestras personas hacen negocios con un objetivo y tenemos el orgullo de brindarles un entorno laboral que permita su éxito”.

“ Los tiempos excepcionales sacan lo mejor de las personas y de las organizaciones, y hemos sido testigos de esto en nuestro programa de certificación de Top Employers este año: un rendimiento excepcional del Top Employers 2023 certificado. Entre esta comunidad de organizaciones destacadas, Takeda ha comprobado el compromiso con sus empleados a escala mundial”, manifestó David Plink, presidente y director ejecutivo, Top Employers Institute. “ Esta congruencia en las prácticas de las personas en todo el mundo caracteriza un grupo exclusivo de empresas que han logrado una certificación global a través del programa de Top Employers. Nos enorgullece anunciar y celebrar a estas empresas y sus logros en 2023”.

Takeda sobresale a nivel global en áreas de ética e integridad, propósito y valores, estrategia comercial, fidelización del capital humano, y organización y cambio. Cada uno de los 22 países y regiones de Takeda que participaron en la encuesta de Top Employer recibieron la certificación, que incluye a Canadá por primera vez. A continuación, se encuentra la lista completa de los países en los que Takeda fue nombrada Top Employer:

Asia Pacífico: Australia, China, India, Japón, Corea del Sur.

Australia, China, India, Japón, Corea del Sur. Europa: Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, España, Suiza, Reino Unido.

Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, España, Suiza, Reino Unido. América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, México.

Argentina, Brasil, Colombia, México. Oriente Medio: Israel

Israel América del Norte: Canadá y Estados Unidos

Para obtener más información acerca del Top Employers Institute y de la certificación de Top Employers, visite: https://www.top-employers.com.

Acerca de Takeda



Takeda es un líder biofarmacéutico global, basado en valores e impulsado por I+D, con sede en Japón, que se compromete a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, guiados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Takeda concentra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, enfermedades genéticas raras y hematología, neurociencia y gastroenterología (GI), con experiencia en enfermedades inflamatorias y genéticas. También hace inversiones en I+D orientadas a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos concentramos en el desarrollo de medicamentos muy innovadores que contribuyan a marcar una diferencia en la vida de las personas mediante la ampliación de la frontera de nuevas opciones de tratamiento y el aprovechamiento de un mayor impulso de I+D en colaboración y las capacidades para crear una cartera sólida de productos de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes, al trabajar con los socios en la atención de la salud en aproximadamente 80 países y regiones. Para más información, visite https://www.takeda.com.

