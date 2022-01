Takeda destaca su estrategia para lograr un crecimiento sostenible durante la próxima década en el 40.º Congreso Anual sobre atención médica de J.P. Morgan

− Va camino de lograr un crecimiento continuo de primera línea con potencial para generar ingresos incrementales para el ejercicio fiscal 20251 con sus 14 marcas internacionales como motor de este crecimiento

− Cartera de productos en desarrollo muy diversificada de unas 40 terapias potenciales que impulsarían el crecimiento hasta el ejercicio fiscal 2025 y años venideros

− Se cumplen los compromisos financieros, con un fuerte margen de beneficio operativo básico subyacente, un sólido flujo de caja y desapalancamiento

OSAKA, Japón y CAMBRIDGE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) («Takeda») confirmó hoy que la compañía está en condiciones de lograr un crecimiento a mediano y largo plazo, con el potencial de ofrecer un aumento de los ingresos, con tendencia alcista adicional hasta el ejercicio fiscal de 2030. Durante su presentación en el 40.o Congreso Anual sobre atención médica de J.P. Morgan, Christophe Weber, presidente y director ejecutivo de Takeda, destacó el potencial de crecimiento de ingresos a mediano plazo de sus 14 marcas internacionales. Además de las aprobaciones recientes de la FDA, la sólida cartera de Takeda, compuesta por 40 activos diversos en etapa clínica, generará el potencial de lograr un número significativo de aprobaciones regulatorias en los próximos años, lo que respaldará aún más su perspectiva de crecimiento de primera línea a largo plazo. Como parte de la metodología de Takeda para construir una cartera sólida, la compañía también anunció hoy sus planes de ejercer su opción de adquirir Adaptate Biotherapeutics tras una asociación de investigación y desarrollo con varios años de éxitos. Esto agregará una nueva plataforma de activación de células T γδ a partir de anticuerpos, con candidatos preclínicos y programas de productos en desarrollo de descubrimiento, a la cartera de inmunooncología de Takeda, lo cual ratifica su compromiso con la entrega de medicamentos para transformar la vida de los pacientes.

«Durante la última década, nos hemos reinventado para ser una empresa mundial de primer nivel, en condiciones de lograr un crecimiento exponencial gracias a la innovación. Con nuestra escala global, nuestros proyectos apasionantes y una sólida cartera de marcas, junto con nuestras inversiones en datos y en el ámbito digital, nuestro objetivo es revolucionar la forma de tratar las enfermedades y mejorar las experiencias de los pacientes», aseguró Christophe Weber, presidente y director ejecutivo de Takeda. «Nuestra estrategia de crecimiento es clara y confío en nuestra capacidad para seguir materializando nuestra ambiciosa visión con varias moléculas que tienen un potencial de ventas significativo en nuestra cartera, tal como lo demuestran nuestras dos aprobaciones recientes de activos en desarrollo por parte de la FDA y sus lanzamientos a fines del año pasado».

El crecimiento a mediano plazo sería impulsado por 14 marcas mundiales

La sólida ejecución comercial de Takeda se refleja en el crecimiento de sus 14 marcas internacionales, que van camino de cumplir con su pronóstico subyacente de crecimiento de ingresos en el orden del +14-16 % para el ejercicio fiscal 2021 y se espera que sigan contribuyendo a impulsar la aceleración de ventas, márgenes competitivos y un flujo de caja sólido en el mediano plazo. La empresa confía en que estas marcas internacionales, junto con los lanzamientos de nuevos productos como EXKIVITY™ (mobocertinib) y LIVTENCITY™ (maribavir), contribuirán al crecimiento total previsto de los ingresos de la empresa en torno a los 500 000 millones de JPY (4500 millones de dólares) para el ejercicio fiscal 20251. Se estima que los ingresos incrementales serán producto de la penetración continua en el mercado, el aumento del tamaño del mercado en los países en los que se ha lanzado, así como por las nuevas indicaciones y la expansión geográfica, incluso en Japón y en los mercados emergentes, como China. Por otro lado, la compañía también rectificó los supuestos para los biosimilares de Entyvio® (vedolizumab) y ya no tiene prevista una entrada de biosimilares cuando expire la exclusividad de los datos.

Cartera de productos en desarrollo lista para ofrecer valor sostenido

El motor de investigación y desarrollo de Takeda tiene aproximadamente 40 terapias potenciales en etapa clínica en oncología, enfermedades genéticas raras y hematología, neurociencias, gastroenterología, terapias y vacunas derivadas del plasma y, según las proyecciones, esta cartera diversa garantizará un crecimiento a largo plazo más allá del ejercicio fiscal 2025. Los activos que se someterían a pruebas fundamentales para fines del ejercicio fiscal 2022 tienen más de 1 billón de JPY (~10 mil millones de dólares), no ajustados por probabilidad estimada de éxito técnico y reglamentario (PTRS), unos 500 mil millones de JPY (~5 mil millones de dólares) ajustados por PTRS en potencial agregado de ventas máximas2,3. Esto incluye TAK-003, una posible vacuna para tratar la fiebre del dengue, una amenaza mundial para la salud pública; TAK-755, la primera y única terapia de reemplazo de ADAMTS13 dirigida, que puede llegar a ser transformadora, para la púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), un trastorno de la coagulación raro y potencialmente mortal; y soticlestat, para el tratamiento de encefalopatías del desarrollo y epilépticas. Además, cinco terapias de alto potencial en etapa temprana de desarrollo, entre ellas terapias celulares y génicas múltiples, tendrían lecturas fundamentales en los próximos años, varias de las cuales tienen un potencial de ventas máximo significativo.

Ejecución sólida que genera valor

Durante su transformación a nivel mundial, Takeda ha cumplido con sus compromisos financieros. Esto incluye la aceleración de primera línea impulsada por sus 14 marcas internacionales, que generaron ingresos de 1,2 billones de JPY (11 mil millones de dólares) en el ejercicio fiscal 2020 y están en camino de cumplir con el pronóstico de crecimiento de ingresos subyacente de Takeda de +14-16 % en el ejercicio fiscal 2021, lo que representa casi el 45 % del total de ingresos básicos. Además, Takeda continúa brindando un sólido margen de utilidad operativa central subyacente y un flujo de caja libre y está en camino hacia su objetivo de desapalancamiento de deuda neta a UAFIDA ajustado de 2x («low twos») para el ejercicio fiscal 2023. La compañía también anunció recientemente sus planes de recomprar acciones, lo que subraya la confianza en su estrategia comercial y el compromiso de brindar valor a los accionistas.

Para ver las diapositivas de la presentación del Congreso sobre atención médica de J.P. Morgan y un enlace al webcast de audio, visite el sitio web de Takeda: https://www.takeda.com/investors/ir-events/.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) es una compañía biofarmacéutica líder global que se basa en valores y se impulsa por la I+D con casa matriz en Japón dedicada a descubrir y desarrollar tratamientos que transforman vidas guiados por el compromiso con el paciente, las personas y el planeta. Takeda concentra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, enfermedades genéticas raras y hematología, neurociencias y gastroenterología (GI). También realiza inversiones de I+D en terapias derivadas de plasma y vacunas. La Compañía se enfoca en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a marcar la diferencia en la vida de las personas generando nuevas alternativas terapéuticas y mejorando su motor colaborativo de I+D y sus capacidades para generar una cartera de productos en desarrollo sólida y diversificada. Nuestros empleados están abocados a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a trabajar con aliados en el área del cuidado de la salud en aproximadamente 80 países y regiones. Para más información, visite el sitio web https://www.takeda.com.

Aviso importante

A los fines de este aviso, «comunicado de prensa» significa este documento, cualquier presentación oral, cualquier sesión de preguntas y respuestas y cualquier material escrito u oral discutido o distribuido por TakedaPharmaceutical Company Limited («Takeda») con respecto a este comunicado. Este comunicado de prensa (que incluye cualquier sesión informativa oral y cualquier pregunta y respuesta en relación con él) no pretende, y no constituye, representar o formar parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de ninguna oferta de compra, o en caso contrario, de adquirir, suscribirse, intercambiar, vender o disponer de ningún otro tipo de valores ni la solicitud de ningún voto ni aprobación en ninguna jurisdicción. No se ofrecen acciones ni otros valores al público mediante este comunicado de prensa. No se realizará ninguna oferta de valores en los Estados Unidos, excepto de conformidad con el registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión enmendada, o una exención de dichos valores. Este comunicado de prensa se proporciona (junto con cualquier información adicional que pueda proporcionarse al destinatario) con la condición de que el destinatario lo utilice únicamente con fines informativos (y no para la evaluación de ninguna inversión, adquisición, eliminación ni ninguna otra transacción). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una infracción a las leyes de valores vigentes. Las empresas en las que Takeda posee inversiones directas e indirectas son entidades separadas. En el presente comunicado de prensa, «Takeda» a veces se utiliza por conveniencia cuando se hace referencia a Takeda y sus filiales en general. Del mismo modo, las palabras «nosotros» y «nuestro» también se utilizan para referirse a las filiales en general o a quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se utilizan cuando no tiene ningún sentido práctico identificar la compañía o las compañías particulares.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa y cualquiera de los materiales distribuidos en relación con este material, pueden contener declaraciones prospectivas, creencias u opiniones acerca del futuro comercial de Takeda, su posición y los resultados de sus operaciones en el futuro, en particular, los datos estimados, pronósticos, objetivos y planes de Takeda. En todos los casos, dichas afirmaciones prospectivas incluyen expresiones afirmativas o negativas tales como «proyectar», «planear», «creer», «esperar», «continuar», «prever», «intentar», «asegurar», «hará», «podrá», «deberá», «querría», «podría», «anticipar», «estimar», «vislumbrar» o similares. Dichas afirmaciones prospectivas se basan en presunciones acerca de muchos factores importantes, incluyendo los siguientes, que podrían determinar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o sugeridos por dichas afirmaciones: las circunstancias económicas que rodean el negocio global de Takeda, las condiciones económicas generales en Japón y en los Estados Unidos, presiones y desarrollos de la competencia, cambios en la normativa aplicable, incluyendo reformas globales del sistema de salud, desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluyendo incertidumbres respecto del éxito clínico y de las decisiones de las autoridades regulatorias y los tiempos que dichas autoridades determinen, incertidumbres respecto del éxito o fracaso en el desarrollo de productos nuevos o ya existentes, dificultades o demoras en la fabricación, fluctuaciones en el tipo de cambio y en la tasa de interés, reclamos o dudas respecto de la seguridad o eficacia de los productos comercializados o en desarrollo, el impacto de crisis sanitarias, como el impacto de la nueva pandemia de coronavirus en Takeda, sus clientes y proveedores incluyendo gobiernos de países extranjeros donde opera Takeda o en otras facetas de su negocio, el tiempo y el impacto de nuestros esfuerzos posfusión con otras compañías y la capacidad de invertir activos que no son centrales para las operaciones de Takeda y el tiempo que demore realizar dichas inversiones y otros factores del negocio, la capacidad de desinvertir activos que no sean estratégicos para las operaciones de Takeda y otros factores identificados en el Reporte Anual en el Formulario 20-F y en otros reportes presentados por Takeda ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos disponible en el sitio web de Takeda: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ o en www.sec.gov. Takeda no asume obligación alguna de actualizar ninguna de las afirmaciones prospectivas contenidas en el presente ni ninguna otra afirmación que pudiera realizar a excepción de lo que exige la ley o la normativa que rige el mercado de valores. El desempeño pasado de Takeda no es un indicador de resultados futuros y los resultados que se consignan en el presente comunicado pueden no ser indicativos, ni servir para estimar, proyectar o predecir resultados futuros de Takeda.

Información financiera

Los estados financieros de Takeda se elaboran de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera («NIIF»). Las conversiones de las cifras de JPY a USD se efectuaron para mayor comodidad del lector a modo de referencia y se han calculado a una tasa de JPY/USD de 110,6.

Ciertas medidas financieras independientes de las NIIF

Este comunicado de prensa y los materiales que se distribuyen en relación con este incluyen ciertos indicadores financieros de las NIIF que no se calcularon de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera («NIIF»), como por ejemplo, los ingresos subyacentes, la ganancia operativa central, ganancia operativa central subyacente, ganancia neta central, ganancia por acción central subyacente, deuda neta, UAFIDA, UAFIDA ajustado y flujo de caja libre. La administración de Takeda evalúa los resultados y toma decisiones de operación e inversión con las mediciones de las NIIF y no NIIF incluidas en este comunicado de prensa. Estas mediciones no NIIF excluyen ciertos artículos de ingresos, costos y flujo de caja que se incluyen, o se calculan en forma distinta, a las mediciones comparables más similares presentadas en conformidad con las NIIF. Al incluir estas mediciones no NIIF, la administración pretende ofrecer a los inversores información adicional para analizar más detalladamente el rendimiento de Takeda, así como sus resultados centrales y tendencias subyacentes. Las mediciones no NIIF de Takeda no se encuentran preparadas en conformidad con las NIIF, y tales mediciones no NIIF deben considerarse un complemento, y no un sustituto, de las mediciones preparadas en conformidad con las NIIF (en ocasiones, denominadas mediciones «informadas»). Se invita a los inversionistas a revisar la reconciliación de mediciones financieras no NIIF con sus mediciones NIIF comparables más directas.

Se publica más información sobre ciertas medidas de Takeda independientes de las NIIF en el sitio web de relaciones con los inversores de Takeda en https://www.takeda.com/investors/financial-results/

Información médica

El presente comunicado de prensa contiene información sobre productos que pueden no estar disponibles en todos los países, o pueden estar disponibles con diferentes marcas comerciales, para diferentes indicaciones, en diferentes dosis o en diferentes concentraciones. El contenido del presente documento no constituye una solicitud, una promoción ni un anuncio de ningún medicamento de venta bajo receta, incluidos los que se encuentran en etapa de desarrollo.

1 La referencia para el crecimiento incremental de los ingresos es el ingreso informado del ejercicio fiscal 2020, ajustado por los activos desinvertidos. Todas las cifras de ingresos se ajustan por riesgo reglamentario y de desarrollo. Las ventas netas futuras reales logradas por nuestros productos comercializados y carteras de productos en desarrollo diferirán, tal vez incluso sustancialmente, ya que existe una gama de posibles resultados del desarrollo clínico, impulsado por una serie de variables, en particular, la seguridad, la eficacia y el etiquetado del producto. Además, si se aprueba un producto, el efecto de los factores comerciales, en particular, la población de pacientes, el entorno competitivo, el precio y el reembolso, también es incierto.

2 No ajustado por probabilidad de éxito técnico y reglamentario (PTRS, por sus siglas en inglés) y no es una cifra de «pronóstico» u «objetivo». La PTRS se aplica a la probabilidad de que un determinado ensayo y estudio clínico tenga éxito en función de determinados criterios de valoración, la viabilidad y otros factores y de que los organismos reguladores concedan la aprobación. Las ventas netas futuras reales logradas por nuestros productos comercializados y en fase de desarrollo podrían diferir, incluso sustancialmente, dado que hay una gama de resultados posibles en cuanto al desarrollo clínico, impulsado por una serie de variables, en particular, la seguridad, la eficacia y el etiquetado del producto. Además, si se aprobara un producto, el efecto de los factores comerciales, en particular, la población de pacientes, el entorno competitivo, el precio y el reembolso, también es incierto.

3 Abarca ingresos por indicaciones adicionales que son previos al estudio demostrativo preliminar. Incluye ingresos potenciales de regiones en las cuales Takeda aún tiene que ejecutar ciertos acuerdos de opción para derechos de comercialización.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

