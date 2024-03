Takeda anuncia los candidatos a su Junta Directiva en la próxima asamblea de accionistas

OSAKA, Japón y CAMBRIDGE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) anunció hoy que su Junta Directiva decidió el 26 de marzo de 2024 (CET) proponer candidatos para la Junta Directiva en la 148.ª Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 26 de junio de 2024.





El Sr. Milano Furuta, actualmente presidente de la Japan Pharma Business Unit (JPBU), sucederá al Sr. Constantine Saroukos como director de Finanzas (chief financial officer, CFO) a partir del 1 de abril de 2024. Takeda propondrá al Sr. Furuta como nuevo candidato para la Junta Directiva en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Si los accionistas lo aprueban, el Sr. Furuta se incorporará a la Junta a partir del 26 de junio de 2024.

El Sr. Constantine Saroukos, que expresó su intención de retirarse como CFO, dejará la Junta Directiva el 26 de junio de 2024, cuando se venza su mandato.

Candidatos a directores que no son miembros del Comité de Auditoría y Supervisión Nombre Categoría Función prevista Christophe Weber Interna Existente Director representante, presidente y director ejecutivo Andrew Plump Interna Existente Director, presidente, Investigación y Desarrollo Milano Furuta Interna Nuevo Director, director de Finanzas Masami Iijima Externa Existente Director externo, presidente de las reuniones de la Junta Olivier Bohuon Externa Existente Director externo Ian Clark Externa Existente Director externo Steven Gillis Externa Existente Director externo John Maraganore Externa Existente Director externo Michel Orsinger Externa Existente Director externo Miki Tsusaka Externa Existente Directora externa Emiko Higashi Externa Nueva Directora externa El mandato del director que no es miembro del Comité de Auditoría y Supervisión es de un año.

Candidatos a directores que son miembros del Comité de Auditoría y Supervisión Nombre Categoría Función prevista Koji Hatsukawa Externa Existente Director externo, miembro del Comité de Auditoría y Supervisión Yoshiaki Fujimori Externa Existente Director externo, miembro del Comité de Auditoría y Supervisión Kimberly A. Reed Externa Existente Directora externa, miembro del Comité de Auditoría y Supervisión Jean-Luc Butel Externa Nuevo Director externo, miembro del Comité de Auditoría y Supervisión El mandato del director que es miembro del Comité de Auditoría y Supervisión es de dos años.

Observación:

La función de los directores será determinada en la reunión de la Junta Directiva y la reunión del Comité de Auditoría y Supervisión será llevada a cabo después de la 148.ª Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Los miembros del Comité de Nominación y del Comité de Compensación serán debatidos y determinados en la reunión de la Junta Directiva que se realizará después de la 148.ª Asamblea General Ordinaria de Accionistas. La Sra. Asuka Miyabashira, actualmente jefa de la Unidad de Negocio de Neurociencia dentro de JPBU, asumirá la función de presidenta de JPBU, a partir del 1 de abril de 2024.

Acerca de Takeda



Takeda se centra en crear una mejor salud para las personas y un futuro más brillante para el mundo. Nuestro objetivo es descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida de las personas en nuestras principales áreas terapéuticas y de negocio: gastrointestinal e inflamación, enfermedades raras, terapias derivadas del plasma, oncología, neurociencia y vacunas. Junto con nuestros socios, aspiramos a mejorar la experiencia del paciente y a hacer avanzar una nueva frontera de opciones terapéuticas a través de nuestra dinámica y diversa cartera de productos en desarrollo. Como empresa biofarmacéutica líder basada en valores e impulsada por la I+D con sede en Japón, nos guía nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Nuestros empleados en aproximadamente 80 países y regiones se rigen por nuestro propósito y se basan en los valores que nos han definido durante más de dos siglos. Para obtener más información, visite www.takeda.com.

Aviso importante



Para los fines de este aviso, “comunicado de prensa” significa este documento, cualquier presentación oral, toda sesión de preguntas y respuestas y todo material escrito u oral analizado o distribuido por Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) relacionado con este comunicado. Este comunicado de prensa (que incluye un informe oral y cualquier pregunta y respuesta en relación con él) no pretende, ni constituye, representa ni forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de ninguna oferta de compra; de lo contrario, adquiere, suscribe, intercambia, vende o dispone de otra forma, de cualquier valor o de la solicitud de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción. No se ofrecen acciones ni otros títulos al público por medio de este comunicado de prensa. No se harán ofertas de títulos en los Estados Unidos con la excepción relacionada con el registro de acuerdo con la Ley de Títulos de los EE. UU. de 1933 y con sus enmiendas o una excepción que surja a partir de entonces. Este comunicado de prensa se ofrece (junto con cualquier información adicional que se pueda proporcionar al destinatario) con la condición de que sea para uso del destinatario solo con fines informativos (y no para la evaluación de cualquier inversión, adquisición, eliminación o cualquier otra transacción). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores aplicables.



Las empresas en las que Takeda posee directa e indirectamente inversiones son entidades separadas. En este comunicado de prensa, “Takeda”, a veces, se usa por comodidad cuando se hacen referencias a Takeda y a sus subsidiarias en general. Del mismo modo, las palabras “nosotros”, “nos” y “nuestro” también se utilizan para referirse a las subsidiarias en general o a quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se utilizan cuando no sirve ningún propósito útil al identificar a la compañía o compañías en particular.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contactos con los medios de comunicación:



Medios de Comunicación Globales



Brendan Jennings



brendan.jennings@takeda.com

+81 80-2705-8259