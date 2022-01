Takeda adquiere Adaptate Biotherapeutics para desarrollar nuevas terapias de activación de células T gamma delta (γδ) dirigidas a tumores sólidos

− Con esta adquisición, la plataforma de activación de células T γδ de Adaptate, basada en anticuerpos, se suma a la cartera de inmunooncología de Takeda, creada en torno al sistema inmunitario natural.

− La exitosa asociación de I+D para varios años se traduce en la tercera colaboración de adquisición «Build-to-Buy» orientada a la oncología anunciada por Takeda en menos de un año.

OSAKA (Japón) y LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) («Takeda») anuncia que ha hecho efectiva su opción de adquirir Adaptate Biotherapeutics («Adaptate»), una empresa británica centrada en el desarrollo de terapias basadas en anticuerpos para la modulación de las células T variable delta 1 (Vδ1)/ gamma delta (γδ). A través de la adquisición, Takeda obtendrá la plataforma de Adaptate basada en anticuerpos para la activación de células T γδ, incluidos los programas candidatos preclínicos y de descubrimiento. Los activadores de células T γδ de Adaptate están diseñados para modular específicamente las respuestas inmunitarias mediadas por células T γδ en las localizaciones específicas del tumor, evitando dañar las células sanas.

La adquisición prevista de Adaptate se produce después de que Takeda haya ejercido recientemente la opción de adquirir GammaDelta Therapeutics («GammaDelta») y tiene por objeto acelerar aún más el desarrollo de terapias innovadoras basadas en células γδ T. La combinación de la plataforma basada en terapias celulares de GammaDelta y la plataforma de activación de células T γδ basada en anticuerpos de Adaptate con la sólida organización de investigación y desarrollo de Takeda permitirá a la empresa liderar el despliegue de todo el potencial de las células T γδ en la lucha contra el cáncer. La adquisición prevista complementa los esfuerzos actuales de Takeda por investigar y desarrollar activadores celulares para aplicaciones en tumores sólidos, reforzados por la novedosa plataforma de activadores de células T COBRA, que fue adquirida a Maverick Therapeutics en otra exitosa colaboración de adquisición.

«Asociarnos con innovadores en sus primeras etapas para acceder a plataformas de vanguardia en la lucha contra el cáncer es un elemento central de nuestra estrategia de I+D», declaró el doctor Christopher Arendt, jefe de la Unidad de Terapia Celular Oncológica y del Área Terapéutica de Takeda. «La plataforma de activación de células T γδ de Adaptate y el profundo conocimiento del equipo de la biología de las células T γδ nos da la oportunidad de desarrollar una nueva clase de terapias que aprovechan los poderosos mecanismos inmunitarios innatos. La adquisición prevista reforzará nuestras actividades de I+D en inmunooncología como parte de nuestra búsqueda continua de medicamentos que transformen la vida de los pacientes con cáncer».

Adaptate surgió en 2019 como una empresa derivada de GammaDelta con inversión de Abingworth LLP y Takeda, en la que Takeda recibió un derecho exclusivo para adquirir Adaptate por un pago inicial prenegociado. Está previsto que las adquisiciones de Adaptate y GammaDelta finalicen en el primer trimestre del año fiscal 2022 de Takeda, a la espera de que se complete la revisión en virtud de las leyes antimonopolio vigentes, incluida la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino (HSR) de 1976 en los Estados Unidos.

«La adquisición por parte de Takeda reconoce el extraordinario trabajo realizado en los últimos dos años por el increíblemente talentoso equipo de Adaptate», comentó la Dra. Natalie Mount, directora ejecutiva de Adaptate. «Hemos demostrado rápidamente, en modelos preclínicos, el potencial terapéutico de nuestros novedosos anticuerpos dirigidos a Vδ1, y con este paso nos acercamos de forma emocionante a la materialización de todo el potencial de las terapias dirigidas a las células T Vδ1 para mejorar los resultados del tratamiento de los pacientes con cáncer».

Además, Tim Haines, presidente y socio gerente de Abingworth, señaló: «Como hemos desempeñado un papel decisivo en la creación de Adaptate, estamos encantados de ver los impresionantes desarrollos de su cartera de anticuerpos terapéuticos de células T γδ hasta la fecha, bajo la dirección de Natalie Mount. Ansiamos ver cómo Takeda hace progresar los muy prometedores anticuerpos terapéuticos de Adaptate hacia la clínica».

La cartera de productos de oncología de Takeda se centra en estrategias novedosas que aprovechan el poder del sistema inmunitario, con especial atención a la inmunidad natural, inespecífica. Las respuestas inmunitarias innatas constituyen el primer mecanismo de defensa del organismo contra la enfermedad y suponen la orquestación de un amplio arsenal de mecanismos y tipos celulares, entre ellos los linfocitos T γδ y las células asesinas naturales (NK), que pueden ayudar a superar la capacidad del cáncer para eludir el reconocimiento inmunitario. Adaptate ha descubierto un conjunto único de anticuerpos que modulan selectivamente la actividad de las células T γδ en el microambiente tumoral. Los anticuerpos aportan una señal dirigida con precisión al sistema inmunitario, lo que ofrece la oportunidad de lograr una eficacia y seguridad superiores en comparación con los enfoques inmunooncológicos convencionales en los tumores sólidos.

Compromiso de Takeda con la oncología

Nuestra misión principal de I+D es ofrecer nuevos medicamentos a los pacientes con cáncer de todo el mundo a través de nuestro compromiso con la ciencia, la innovación y la pasión por mejorar la vida de los pacientes. Ya sea con nuestras terapias hematológicas, nuestra sólida cartera de productos o los medicamentos para tumores sólidos, nuestro objetivo es seguir siendo innovadores y competitivos para ofrecer a los pacientes los tratamientos que necesitan. Para más información, visite www.takedaoncology.com

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) es una empresa biofarmacéutica líder mundial impulsada por I+D y basada en valores, con sede en Japón. Somos una empresa dedicada a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, orientados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. En Takeda, centramos nuestros esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, enfermedades genéticas raras y hematología, neurociencia y gastroenterología. También invertimos en I+D orientado a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a lograr una diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechar nuestro motor mejorado y cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera sólida, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y colaborar con nuestros socios de la atención sanitaria en aproximadamente de 80 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

Acerca de Adaptate Biotherapeutics

Adaptate Biotherapeutics es una empresa especializada en inmunoterapia que desarrolla una innovadora cartera de anticuerpos terapéuticos diseñados para modular in situ la actividad de las células T gamma delta citotóxicas del propio paciente. Nuestro enfoque, dirigido de forma exquisita, ofrece la posibilidad de abordar de forma segura y eficaz los obstáculos que suelen encontrar las actuales inmunoterapias contra el cáncer.

Adaptate Biotherapeutics se escindió de GammaDelta Therapeutics a finales de 2019. La empresa ha recibido inversiones de Abingworth LLP y Takeda Pharmaceutical Company Limited con el apoyo del King’s College London, el Francis Crick Institute y Cancer Research Technology.

