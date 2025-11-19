Taiwán alerta sobre riesgos de ciberseguridad en aplicaciones chinas de inteligencia artificial

La Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taiwán emitió este domingo una advertencia sobre el uso de cinco aplicaciones chinas de inteligencia artificial generativa, al identificar riesgos significativos de ciberseguridad y posibles vulneraciones a la privacidad de los usuarios. Entre las herramientas evaluadas se encuentran DeepSeek, Doubao, Yiyan, Tongyi y Yuanbao.

De acuerdo con la NSB, la inspección se centró en dos aspectos principales: la seguridad de las aplicaciones y la confiabilidad del contenido que generan. Para la primera categoría, los investigadores analizaron quince indicadores agrupados en cinco tipos de violaciones, entre ellos el nivel de recopilación de datos personales, el acceso a permisos sensibles, la transmisión de información a terceros, la extracción de datos del sistema y el acceso a elementos biométricos.

Los resultados revelan que el modelo Tongyi registró el mayor número de fallas de seguridad, incumpliendo once de los quince indicadores evaluados. Le siguen Doubao y Yuanbao, con diez violaciones cada uno; Yiyan, con nueve; y DeepSeek, con ocho. La NSB destacó que todas las aplicaciones presentaron prácticas preocupantes, como solicitar acceso a la ubicación del usuario, recopilar capturas de pantalla y exigir la aceptación de políticas de privacidad consideradas excesivas.

En cuanto al contenido generado por estos modelos, la agencia señaló la presencia de un marcado sesgo político favorable a China, así como la difusión de desinformación y la alteración de narrativas históricas. Además, se detectó la omisión o filtrado de términos relacionados con democracia, libertad y derechos humanos.

Tras concluir la evaluación, la NSB confirmó la existencia de vulnerabilidades comunes y distorsiones informativas en los cinco sistemas analizados, por lo que recomendó a la población evitar la descarga de aplicaciones chinas de IA que puedan comprometer datos personales o información corporativa sensible.

A inicios de este año, el Ministerio de Asuntos Digitales de Taiwán prohibió el uso de DeepSeek entre empleados gubernamentales por riesgo de filtración de datos hacia Pekín. Sin embargo, el resto de aplicaciones analizadas no están sujetas a restricciones en el sector público, y el uso privado de DeepSeek tampoco se encuentra prohibido, según confirmó la agencia estatal CNA.