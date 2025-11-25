Tailandia ordena arresto de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong Anne Jakrajutatip, reconocida empresaria y copropietaria de la organización Miss Universo, tras su ausencia en una audiencia clave relacionada con un caso de presunto fraude valorado en casi un millón de euros.

La corte Bangkok South Kwaeng confirmó la medida judicial, explicando que la orden se deriva de la falta de comparecencia de Jakrajutatip durante la sesión en la que debía leerse la sentencia del proceso penal.

Jakrajutatip, una de las figuras empresariales más influyentes de Asia y conocida simplemente como Anne, enfrenta cargos por un supuesto fraude conjunto que asciende a casi un millón de dólares. Según el medio local The Nation, la empresaria no se presentó este martes a la audiencia programada, lo que llevó a las autoridades a proceder con la orden de arresto.

El tribunal no ha adelantado nuevos detalles sobre los pasos a seguir, pero la ausencia de la acusada podría complicar aún más su situación legal.