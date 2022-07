Tailandia aprueba la castración de violadores a cambio de reducir condenas

El gobierno de Tailandia aprobó la castración química de violadores a cambio de reducir condenas carcelarias, algo que ha generado polémica.

La medida tiene como objetivo disminuir la incidencia de las agresiones sexuales en contra de mujeres y menores de edad.

El eslogan “no más cosas malas para las mujeres” no ha logrado convencer a los críticos, quienes aseguran que la castración de violadores a cambio de reducir condenas no es la mejor solución.

Al respecto, autoridades han explicado que se mantendrá bajo vigilancia por 10 años a los abusadores.

“La justicia le ofrecerá a los criminales sexuales la opción de recibir una inyección que reduzca sus niveles de testosterona”, se indicó sobre la decisión.

Otra medida que garantiza que los violadores no comentarán más abusos al salir de prisión es que se les pondrá un brazalete electrónico.

El ministerio de Justicia, Somsak Thepsuthin, instó al Congreso y al Senado a confirmar la puesta en marcha de la nueva legislación de reducir condenas a cambio de la castración química.

“Quiero que esta ley se apruebe rápidamente. No quiero volver a ver noticias sobre cosas que les suceden a las mujeres”, dijo el funcionario.

La Fundación Progresista de Mujeres y Hombres consideran que la medida no dará resultado y que posiblemente incremente los abusos sexuales por la posibilidad de que podrán quedar en libertad.

“Los convictos deben rehabilitarse cambiando su mentalidad mientras están en prisión”, se indicó.