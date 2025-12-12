Tahoe Therapeutics selecciona GigaLab de Parse Biosciences para generar 300 millones de perfiles celulares individuales para un atlas de perturbaciones a gran escala

GigaLab de Parse proporcionará servicios de células individuales a gran escala, líderes en la industria, para apoyar el desarrollo de conjuntos de datos biológicos fundamentales de Tahoe

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, proveedor líder de soluciones de secuenciación unicelular accesibles y escalables, anunció hoy que Tahoe Therapeutics ha seleccionado GigaLab de Parse para generar los datos de su próximo proyecto de 300 millones de células. Tahoe utilizará su tecnología propietaria Mosaic para producir muestras que incluyen 300 millones de células a partir de grandes matrices de modelos de enfermedad, modificados genética o químicamente. En virtud de este acuerdo, Parse aplicará su química Evercode™ y automatización de alto rendimiento a estas muestras, entregando el mayor conjunto de datos unicelulares centrado en perturbaciones jamás producido.





GigaLab de Parse, diseñado específicamente para proyectos de millones a cientos de millones de células, se ha convertido rápidamente en un referente industrial para la generación de datos unicelulares reproducibles a gran escala. La instalación integra manipulación líquida de alta capacidad, flujos de trabajo estandarizados y control de calidad de extremo a extremo, lo que permite alcanzar tamaños de conjuntos de datos que antes eran inalcanzables para la mayoría de las organizaciones de investigación. El proyecto de Tahoe representa una de las iniciativas de secuenciación más grandes llevadas a cabo en GigaLab hasta la fecha y subraya la creciente demanda industrial de atlas unicelulares masivos capaces de entrenar sistemas de inteligencia artificial modernos.

“Esta colaboración demuestra cómo la tecnología unicelular escalable puede satisfacer las demandas del descubrimiento moderno de fármacos", afirmó Charlie Roco, PhD, director de tecnología y cofundador de Parse Biosciences. "Al combinar nuestra plataforma GigaLab con el motor de perturbaciones de Tahoe, estamos creando un conjunto de datos que puede impulsar la próxima generación de modelos de IA y transformar así la manera en que se descubren nuevas terapias”.

El proyecto de 300 millones de células refuerza el liderazgo de Tahoe Therapeutics en la construcción de conjuntos de datos fundamentales de perturbaciones que capturan cómo interactúan fármacos, objetivos y contextos de enfermedad en diversos sistemas biológicos. Estos conjuntos de datos de alta dimensión son posibles gracias a la plataforma Mosaic de Tahoe y constituyen la base para modelos celulares virtuales de próxima generación, lo que da lugar a predicciones más precisas de la respuesta terapéutica, el mecanismo de acción y la variabilidad entre pacientes.

Los canales actuales de descubrimiento de fármacos se ven limitados por conjuntos de datos que carecen de perturbaciones centradas en el descubrimiento de fármacos y de la diversidad biológica necesaria para entrenar sistemas de IA predictivos. Por el contrario, los conjuntos de datos fundamentales de Tahoe incorporarán:

Múltiples tipos de tejido y estados de enfermedad

Miles de compuestos y perturbaciones a escala genómica

Firmas específicas de vía y tipo celular a una escala sin precedentes

Vistas de alta resolución del mecanismo, la plasticidad y la respuesta a fármacos

Estas características permiten a Tahoe identificar interacciones inesperadas fármaco/célula, descubrir nueva biología y explorar vías terapéuticas que los sistemas in vitro tradicionales a menudo pasan por alto.

“Escalar los datos de perturbaciones unicelulares es esencial para construir modelos de IA que comprendan la biología humana”, señaló Johnny Yu, CSO de Tahoe Therapeutics. “Gracias a GigaLab de Parse, podemos realizar secuenciación unicelular en muestras generadas con nuestra tecnología Mosaic con una profundidad y diversidad sin precedentes, acercándonos a la escala de conjuntos de datos fundamentales que alimentan nuestros modelos celulares virtuales y que pueden predecir resultados terapéuticos en pacientes y enfermedades”.

Con este acuerdo, Parse y Tahoe ponen de realce una nueva realidad en ciencias de la vida: la próxima generación de descubrimiento terapéutico requiere datos a una escala que solo un número reducido de entidades expertas, equipadas con plataformas industriales altamente automatizadas, pueden producir.

Al proporcionar la preparación de muestras y la secuenciación para este conjunto de datos a través de GigaLab, Parse continúa estableciendo el estándar de lo que es técnicamente posible en biología unicelular a gran escala, mientras permite que innovadores como Tahoe desarrollan sistemas de IA basados en un contexto biológico mucho más rico que nunca antes.

Acerca de Tahoe Therapeutics

Tahoe Therapeutics desarrolla modelos celulares humanos impulsados por IA para diseñar mejores fármacos orientados a un mayor número de pacientes. Su plataforma tecnológica genera conjuntos de datos unicelulares perturbativos a gran escala que posibilitan una nueva generación de modelos biológicos fundamentales. Con sede en South San Francisco, Tahoe fue fundada por un equipo de científicos y tecnólogos que avanzan en los límites del descubrimiento de fármacos, la genómica y el aprendizaje automático. Más información en tahoebio.ai.

Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences es una empresa mundial de ciencias biológicas cuya misión es acelerar el progreso de la salud humana y la investigación científica. Gracias a su enfoque pionero, que permite a los investigadores realizar secuenciación unicelular a una escala y con una facilidad sin precedentes, se han hecho descubrimientos revolucionarios en el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, la terapia con células madre, las enfermedades renales y hepáticas, el desarrollo cerebral y el sistema inmunitario.

Con tecnología desarrollada en la Universidad de Washington por los cofundadores Alex Rosenberg y Charles Roco, Parse ha recaudado más de 100 millones de dólares en capital y cuenta con aproximadamente 3000 clientes en todo el mundo. Su creciente cartera de productos incluye Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select y una solución para el análisis de datos, Trailmaker™.

Parse Biosciences tiene su sede en el dinámico distrito de South Lake Union en Seattle, donde recientemente ha ampliado sus instalaciones con una nueva sede y un laboratorio de última generación.

