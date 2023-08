Tagger Media comparte el Índice de Marketing de Influencers de Belleza 2023 para las temporadas de Invierno y Primavera

Latest Data Reveals that Instagram and TikTok Present Large Opportunity for Beauty Brands

SANTA MONICA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Tagger Media, Tagger Media, el líder tecnológico global en hacer el marketing de influencers más inteligente, presenta hoy su Índice de Marketing de Influencers de Belleza. El Índice analiza en profundidad los datos de los meses de invierno y primavera para ofrecer a las marcas de belleza las mejores prácticas, tendencias y lecciones aprendidas para lograr asociaciones exitosas con influencers y creadores de contenido.





El marketing de influencers representa una oportunidad significativa para las marcas que buscan destacar en un espacio competitivo y construir confianza y credibilidad con su público objetivo. Desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023, más de 40,000 influencers compartieron más de 184,000 publicaciones específicas de belleza en distintas redes sociales. Las marcas deben ser estratégicas en su enfoque de marketing de influencers para asegurarse de ganar tracción y conectar con su audiencia.

“La industria de la belleza es un espacio abarrotado. Con marcas conocidas que continúan prosperando, empresas independientes que encuentran su voz y celebridades que ingresan al espacio, hay mucha competencia, lo que hace aún más importante que los especialistas en marketing tengan los datos e información necesarios para desarrollar e implementar estrategias efectivas”, dijo Dave Dickman, CEO de Tagger Media. “Nuestro nuevo Índice de Belleza ayuda a las marcas a identificar oportunidades en el espacio para destacarse y llevar a cabo asociaciones estratégicas con influencers y creadores que den resultados.”

Tendencias de Marketing de Influencers para Marcas de Belleza

Utilizando el motor de inteligencia social de Tagger, Signals, el Índice de Marketing de Influencers de Belleza 2023 examina las tendencias generales y el rendimiento del mercado, así como qué marcas están teniendo éxito. Estos son los principales puntos destacados:

– Instagram está abarrotado pero tiene buen rendimiento: De las 184,000 publicaciones de los meses de invierno y primavera de 2023, casi el 80% se realizaron en Instagram, lo que lo convierte en un mercado abarrotado para las marcas. Sin embargo, la tasa de interacción para esta plataforma es del 1.42%, lo que la convierte en el segundo canal con mejor rendimiento.

– TikTok está en aumento: Aunque TikTok solo tuvo 15,400 publicaciones durante el período de tiempo, fue la plataforma más atractiva con un 2.75% de tasa de interacción.

– El video es supremo: El video es el claro ganador en cuanto a tipo de contenido en todas las plataformas. Históricamente, YouTube era considerado el líder en video para marcas de belleza, pero recientemente las cosas han cambiado. Los videos de TikTok e Instagram Reels tuvieron la tasa de interacción más alta en comparación con todos los demás tipos de video en el período de tiempo analizado.

– Mucha conversación sobre marcas de nivel medio y de diseñadores: Al analizar las marcas con mejor rendimiento, dos categorías tienen el mayor número de publicaciones durante el período de tiempo: las marcas de diseñadores, como Dior Makeup, CHANEL y Saint Laurent; y las marcas de nivel medio, que incluyen a Charlotte Tilbury Beauty, NARS Cosmetics y MAC Cosmetics. Cabe destacar que las marcas propiedad de celebridades ocupan el tercer lugar en publicaciones, con Rare Beauty y Fenty Beauty a la cabeza.

“Revisar este Índice de Belleza revela un punto clave para las marcas: el contenido de video conciso es lo que se vende hoy en día”, continuó Dickman. “Durante mucho tiempo, los videos instructivos largos eran los reyes del contenido, pero eso ya no es así, ya que Instagram y TikTok ofrecen un canal para publicaciones más cortas y divertidas que las audiencias reciben positivamente.”

Para acceder al Índice completo de Influencers de Belleza de Tagger Media para el primer semestre de 2023, visita: https://www.taggermedia.com/es/research/informe-global-indice-2023-belleza.

