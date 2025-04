T-Mobile y Metro ahora incluyen en sus nuevos planes más ahorros y más beneficios con un precio garantizado por 5 años

Con los nuevos planes de El Un-carrier, las familias pueden ahorrar 20% en comparación con AT&T y Verizon y, además, Metro baja los precios en todos sus planes más populares

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Hoy, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció que simplifica y renueva sus planes de T-Mobile y Metro by T-Mobile con opciones nuevas y fáciles de entender para cada marca, que ofrecen más beneficios a sus clientes, incluso clientes comerciales, y un precio garantizado por cinco años para llamadas, textos y datos. Con esta noticia, T-Mobile presenta:









Dos planes nuevos de T-Mobile: Experience More y Experience Beyond. Experience More incluye todos los beneficios de Go5G Plus y añade más datos para hotspot, además T-Satellite con Starlink, incluido hasta fin de año, todo por menos de $5 cada línea. Y Experience Beyond, el plan con más beneficios en la industria de servicio móvil, incluye todos los beneficios de Go5G Next, y más datos y T-Satellite, lo que significa un valor agregado de más $200 por línea, cada mes. Con estos dos nuevos planes Experience las familias que se cambian pueden ahorrar 20% cada mes en comparación con planes similares de AT&T y Verizon, más streaming.

T-Mobile cubre hasta $800 por línea para ayudarte a pagar tus teléfonos de AT&T y Verizon (¡aunque estén bloqueados!) te da un nuevo smartphone por cuenta nuestra al intercambiar ese dispositivo. Las familias se llevan ofertas como cuatro smartphones emblemáticos por cuenta nuestra y cuatro líneas de voz nuevas por solo $100/mes con el plan Essentials. Esto es un ahorro de hasta $3200 para las familias. Cuatro planes nuevos de Metro by T-Mobile: Metro agrega grandes beneficios, a la vez que baja los precios de sus planes más populares, incluyendo un descuento del 20% para las familias de cuatro en Metro Flex Unlimited Plus. ¡Y también, un precio garantizado por cinco años! Lee el anuncio completo aquí.

“Desde 2020, la gente ha visto aumentos de más del 20% en los precios de los productos de primera necesidad. Hoy en día, tener más beneficios y ahorros es lo primordial, y eso mismo les estamos ofreciendo a nuestros clientes con estos planes nuevos, además de la tranquilidad de saber que el precio de sus planes permanecerá fijo durante los próximos cinco años”, aseguró Jon Freier, presidente de T-Mobile Consumer Group. “En T-Mobile, siempre nos hemos enfocado en darle a las personas los mejores ahorros, precio, red y experiencia; y nuestros planes lo demuestran, al igual que el trato Magenta Status y los beneficios que más les gustan a nuestros clientes”.

El problema con el servicio móvil de hoy en día

Elegir un proveedor de servicio móvil es una inversión importante, y para la mayoría de las personas, el servicio móvil es un gasto mensual esencial, junto con los de su vivienda. Sin embargo, por alguna razón, se ha convertido en algo tan complicado como sacar una hipoteca. La gente busca planes que sean fáciles de entender, la oportunidad de comparar opciones de los distintos proveedores y la capacidad de cambiar de compañía cuando quieran, en lugar de estar atrapados en contratos de dispositivos a largo plazo (¡hay que esperar tres años para obtener las mejores ofertas de AT&T y Verizon!). Todos estamos buscando nuevas formas de ahorrar y obtener el mejor precio, en especial cuando se trata de los servicios de primera necesidad, y las compañías no lo están haciendo nada fácil.

Por eso, hoy, El Un-carrier está dándole a la gente la simplicidad que se merece con dos planes nuevos repletos de aún más ahorros y beneficios con un precio garantizado por cinco años; y por supuesto, sigue ayudando a los clientes a liberarse de AT&T y Verizon.

Planes nuevos, los mismos mejores beneficios y experiencias en servicio móvil

Los planes nuevos de T-Mobile no solo combinan ahorros y beneficios insuperables en la red 5G líder del país, sino que también te ofrecen el nivel de estatus más alto —el Magenta Status — solo por ser cliente. Ofrecemos esto además de todas las ventajas exclusivas que acompañan a Magenta Status, como el acceso al mejor combo de streaming en servicio móvil con Apple TV+ por cuenta nuestra, Hulu por cuenta nuestra y Netflix por cuenta nuestra, , además del MLS Season Pass por cuenta nuestra y suscripciones gratis a MLB.TV por toda la temporada. Los clientes también obtienen wifi gratis en vuelos, datos internacionales gratis en más de 215 países y destinos, descuentos exclusivos en hoteles y autos rentados, todos los regalos de T-Mobile Tuesdays y aún más beneficios que hacen que ser cliente de T-Mobile sea la mejor experiencia en servicio móvil.

Experience Beyond: El plan con más beneficios en la industria de servicio móvil

Para los clientes que lo quieren todo, Experience Beyond no solo es el mejor plan de T-Mobile; es también el que brinda más beneficios en la industria de servicio móvil, porque ofrece un valor agregado de más de $200 por mes para cada línea. ¡Eso significa que una familia de tres obtiene un extra de $600 cada mes en beneficios! El plan Experience Beyond incluye todos los beneficios de Go5G Next, como el mejor combo de streaming en servicio móvil, upgrades de dispositivos cada año, wifi gratis en vuelos y la capacidad de conectar dispositivos —como smartphones, tablets, relojes y laptops— por solo $5/mes por dispositivo, y la potencia de:

Más datos para hotspot: Ilimitado con 250 GB de datos de alta velocidad para hotspot para smartphone cada mes y 600 kbps después: es la oferta más generosa en datos de alta velocidad para hotspot que cualquier otro proveedor de servicio móvil.

Ilimitado con 250 GB de datos de alta velocidad para hotspot para smartphone cada mes y 600 kbps después: es la oferta más generosa en datos de alta velocidad para hotspot que cualquier otro proveedor de servicio móvil. Más datos en Norteamérica: Ilimitado, con 30 GB de datos de alta velocidad en México y Canadá cada mes, 256 kbps después: el doble de datos que antes.

Ilimitado, con 30 GB de datos de alta velocidad en México y Canadá cada mes, 256 kbps después: el doble de datos que antes. Más datos en el extranjero: Ilimitado con 15 GB de datos de alta velocidad en el extranjero, 256 kbps después, en más de 215 países y destinos. Eso es 3 veces más datos de alta velocidad que en Go5G Next.

Ilimitado con 15 GB de datos de alta velocidad en el extranjero, 256 kbps después, en más de 215 países y destinos. Eso es 3 veces más datos de alta velocidad que en Go5G Next. Conectividad satelital incluida: Los clientes obtienen acceso gratis a la prueba beta y hasta que el servicio se lance en julio, con textos ilimitados. Con más de 560 satélites en órbita, T-Satellite es el primer, único y mayor proveedor de servicio móvil en tener una red móvil satelital en EE. UU. que se conecta automáticamente a los teléfonos existentes. Esto significa que, si nuestros clientes pueden ver el cielo, están conectados, incluso en zonas donde actualmente no llegan las redes celulares tradicionales.

Además, con los planes Experience de T-Mobile, tanto los clientes nuevos como los existentes pueden tener la tranquilidad de que siempre obtienen las mismas ofertas increíbles en dispositivos.

Todos estos beneficios nuevos vienen con el plan Experience Beyond y pronto los clientes existentes de Go5G Next empezarán a disfrutarlos; esto es más de $50 en valor agregado por línea, cada mes, mientras el costo del plan seguirá siendo el mismo.

Experience More: El plan perfecto

Diseñado para los clientes que quieren solo la cantidad justa de beneficios, calidad y ahorros, Experience More incluye todos los beneficios de Go5G Plus, como la flexibilidad de hacer un upgrade cada dos años, los beneficios de streaming de AppleTV+ por cuenta nuestra y Netflix por cuenta nuestra, 15 GB de datos de alta velocidad en México y Canadá, 5 GB de datos de alta velocidad en más de 215 países y destinos, la garantía de que los clientes nuevos y existentes siempre obtienen las mismas grandes ofertas en dispositivos y más. Entonces, ofrecemos aún más datos, ahora con 60 GB de datos de alta velocidad para hotspot, todo a $5 menos por línea por mes, más impuestos y cargos. Además, los clientes de Experience More tienen T-Satellite incluido gratis hasta fin de año en la única red de conexión satelital directa del país, que se conecta sin problemas al teléfono que llevas contigo; así que, estés donde estés, ¡nunca te perderás de nada! Los beneficios de Experience More se comparan a los mejores planes de las otras compañías. Combina calidad y ahorros en un solo magnífico plan en la red más increíble.

Essentials: Si no está roto, para qué arreglarlo.

Para quienes solo quieren lo básico, como llamadas, textos y datos ilimitados en su smartphone, Essentials sigue siendo el plan más económico de todas las demás compañías principales de servicio móvil.

Los planes nuevos estarán disponibles mañana 23 de abril, y todos los demás planes correspondientes de T-Mobile (es decir, para pequeños negocios, 55+ y para militares) ¡también serán renovados! Los pequeños negocios obtendrán más datos de alta velocidad para hotspot móvil (hasta 300 GB en Experience Beyond para empresas) y Secure Wi-Fi gratis en Experience More para Empresas y Experience Beyond para Empresas.

Precio Garantizado por 5 Años en los planes de T-Mobile y Metro

No importa cuál sea el nuevo plan Experience de T-Mobile o de Metro que elijas, el precio para llamadas, textos y datos está garantizado durante los próximos cinco años. Este precio garantizado abarca toda la cartera, desde los planes de servicio pospagado y para pequeños negocios hasta el servicio de Internet 5G y Fiber, la fibra óptica de T-Mobile. De esta forma, los clientes tienen la tranquilidad de saber que su precio se mantiene fijo desde el momento de suscripción. Estupendo, ¿no es cierto?

Cambiarte nunca ha sido más fácil: Despídete de las compañías y ahorra en grande

Para todos los clientes de Verizon y AT&T que se sienten atrapados, ¡este anuncio es para ustedes! Ya sea que tengas contratos de dispositivos de tres años para obtener las mejores ofertas, dispositivos bloqueados o exceso de pagos de dispositivos, T-Mobile tiene las opciones justas para hacer que cambiarte sea increíblemente fácil y te suscribas a un plan en la red 5G más grande y rápida del país. Te contamos cómo funciona:

Libérate y ahorra: Por tiempo limitado, obtén hasta $800 por línea vía una tarjeta virtual de prepago Mastercard para cubrir cualquier saldo restante para pagar tu dispositivo al cambiarte a T-Mobile. Además, intercambia tus dispositivos actuales y obtén cuatro dispositivos emblemáticos nuevos por cuenta nuestra: ¡eso es un ahorro de hasta $3,200 para una familia de cuatro!

Por tiempo limitado, obtén hasta $800 por línea vía una tarjeta virtual de prepago Mastercard para cubrir cualquier saldo restante para pagar tu dispositivo al cambiarte a T-Mobile. Además, intercambia tus dispositivos actuales y obtén cuatro dispositivos emblemáticos nuevos por cuenta nuestra: ¡eso es un ahorro de hasta $3,200 para una familia de cuatro! 4 por $100: Una vez que te hayas cambiado, simplemente intercambia tus dispositivos actuales y llévate gratis smartphones 5G; y tu familia obtiene ofertas como cuatro smartphones emblemáticos por cuenta nuestra y cuatro líneas de voz nuevas por solo $100/mes, más impuestos y cargos.

Una vez que te hayas cambiado, simplemente intercambia tus dispositivos actuales y llévate gratis smartphones 5G; y tu familia obtiene ofertas como cuatro smartphones emblemáticos por cuenta nuestra y cuatro líneas de voz nuevas por solo $100/mes, más impuestos y cargos. $200 de crédito: Si necesitas ayuda para liberarte de tu contrato y solo quieres la red 5G líder del país y un plan con las cosas que más te gustan, cámbiate y obtén $200 por línea (hasta $800 por 4 líneas) al transferir tu número a T-Mobile. Así de simple.

Solo en T-Mobile las personas pueden cambiarse y ahorrar 20% cada mes en servicio móvil para toda la familia, en comparación con planes similares de Verizon y AT&T, más streaming. Y si la vida Magenta no te resulta, vuélvete a cambiar dentro de los 30 días y T-Mobile te dará $125 de reembolso para ayudarte a cubrir el costo de tu factura. Cambiarte es simple y sin preocupaciones, como debería ser.

Para más información, visita es.T-Mobile.com, los planes nuevos estarán disponibles empezando mañana en es.t-mobile.com/plans. Para más información sobre Metro by T-Mobile, visita hola.metrobyt-mobile.com.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Por tiempo limitado; sujeto a cambio. Ahorra un 20%: Ahorros con una 3.a línea gratis vía créditos en la factura mensual vs. planes disponibles similares más streaming opcional y wifi en vuelos; las funciones del plan y los impuestos y cargos pueden variar. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea. Precio Garantizado por 5 Años: Sujeto a exclusiones, como impuestos y cargos. El precio garantizado por 5 años significa que no vamos a cambiar el precio de las llamadas, textos y datos 5G de los smartphones en nuestra red por al menos 5 años mientras tengas un plan Experience. Ve exclusiones y más detalles en es.T-Mobile.com. $200 en Beneficios: según valor de venta al público de los beneficios mensuales disponibles con el plan Experience Beyond, como entretenimiento, beneficios de viaje y protección contra llamadas fraudulentas. Ve más detalles en el plan. Algunos beneficios podrían requerir activación. Teléfonos gratis: Contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 16 128 GB: $829.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. El impuesto sobre el precio antes de los créditos y el cargo de $35 por conexión del dispositivo se pagan al momento de la compra. Requiere calificación crediticia, servicio e intercambio (p. ej., iPhone 11) elegibles. Hasta $830 vía créditos en la factura; la línea con promoción deberá estar activa y al corriente para recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. $800 de reembolso: la tarjeta puede tardar 15 días. Requiere un nuevo smartphone financiado, calificación crediticia, una transferencia desde una compañía de servicio móvil pospagado elegible y servicio elegibles. El cargo por cancelación anticipada de la compañía y el saldo del dispositivo, incluido el arrendamiento con opción a compra, hasta $800, se pagará con tarjeta virtual de prepago Mastercard® (no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses). Hasta 4 líneas. Tarjeta emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. 4 líneas por $25/línea: requiere calificación crediticia y un mínimo de 4 líneas. La cancelación de líneas requiere cambio al plan Essentials de precio base normal; contáctanos. Cargo mensual de programas regulatorios (RPF) y cargo mensual de recuperación (TRF), $3.49 en total por línea de voz (50¢ por RPF y $2.99 por TRF); impuestos y cargos podrían representar del 4% al 38% de la factura. $5 más por línea sin AutoPago; requiere cuenta bancaria o tarjeta de débito. Límite de 1 oferta por cuenta.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com.

