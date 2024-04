T-Mobile y el gobernador Jeff Landry anuncian una mejora masiva de la red 5G por valor de $290 millones en Louisiana

La inversión en la red de El Un-carrier brinda mayores velocidades y más cobertura en el área metropolitana de Nueva Orleans y en decenas de pequeñas comunidades rurales a lo largo del estado

BATON ROUGE, Louisiana–Jeff Landry, gobernador de Louisiana, y T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunciaron hoy la ejecución de una inversión plurianual en la red 5G por un total de más $290 millones a lo largo del estado, que incluye una mejora de la red por $50 millones en el área metropolitana de Nueva Orleans. El anuncio llega poco después de que la compañía extendiera el mes pasado su 5G de ultracapacidad para llegar a nuevas comunidades de Louisiana y de todo el país.









Durante los últimos tres años, T-Mobile ha mejorado la conectividad 5G de ultracapacidad (5G UC) para más de 1.7 millones de habitantes de Louisiana, incluidos los residentes de pequeños pueblos y ciudades, y áreas rurales del estado. Esta expansión proporciona acceso a cobertura 5G UC a nuevas zonas geográficas, aumenta considerablemente las velocidades y genera nuevas oportunidades para negocios, escuelas, prestadores de servicios médicos, miembros de servicios de emergencia, y para cualquier persona conectada a la red de T-Mobile.

“La inversión de T-Mobile en la infraestructura de nuestro estado rendirá frutos durante años”, señala Jeff Landry, gobernador de Louisiana. “Al llevar conectividad 5G de alta velocidad a un mayor número de zonas de Louisiana, les permitimos a las personas mantenerse conectadas con sus seres queridos, acceder a oportunidades educativas y hacer crecer sus negocios con mayor facilidad. Tengo que felicitar a T-Mobile por su compromiso con nuestro estado y por ayudarnos a estar un paso más cerca de cerrar la brecha digital”.

Las mejoras plurianuales en la red incluyen la reciente implementación de expansión en cobertura y capacidad 5G con la incorporación de más de 300 nuevas torres celulares y casi 1,870 actualizaciones a torres existentes. T-Mobile en este momento ofrece, en todo el estado, servicio 5G a lo largo del 99% de las autopistas interestatales, autopistas federales y rutas estatales a lo largo de Louisiana. Además, el 92% de los residentes del estado ahora tienen acceso a 5G de ultracapacidad de banda media, lo que representa un aumento del 192% en apenas tres años. Según Ookla, una compañía que monitorea y analiza las redes de servicio móvil del país, T-Mobile es también el proveedor más rápido en el estado de Louisiana.

“El liderazgo del gobernador Landry en la tarea de impulsar el desarrollo económico en Louisiana, especialmente para los habitantes de comunidades más rurales y desatendidas, se alinea con el compromiso de T-Mobile de crear la mejor experiencia de red posible en los lugares donde resulta más importante”, explica Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T-Mobile. “Nuestra iniciativa plurianual de mejorar la conectividad 5G a lo largo de Louisiana ya está generando nuevas oportunidades de crecimiento a través de mayores velocidades y una mejor confiabilidad en más lugares que nunca. ¡Y esto es apenas el comienzo!”

Aspectos destacados locales

Lugares como Champion Square, el Superdome, el Centro de Convenciones, el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans y el Barrio Francés también han recibido recientemente mejoras de cobertura y de velocidad.

Entre los distritos (parishes) de Louisiana que han recibido beneficios inmediatos a través de la expansión y mayor velocidad del servicio 5G se incluyen los siguientes:

Ascension

Avoyelles

Caddo

Calcasieu

East Baton Rouge

Iberia

Jefferson

Lafayette

Lafourche

Orleans

Ouachita

Rapides

St. Tammany

Tangipahoa

Terrebonne

West Baton Rouge

Con estas mejoras, T-Mobile está listo para responder al aumento en la demanda de conectividad móvil y para seguir ofreciendo cobertura de red de primer nivel para los habitantes de Louisiana.

Internet 5G de T-Mobile

Las recientes actualizaciones de T-Mobile ya han marcado una enorme diferencia, particularmente a través de su servicio de Internet móvil fijo. Gracias al poder de su red 5G líder, T-Mobile ofrece en Louisiana una nueva opción confiable y económica de Internet residencial y para empresas. Los clientes de este estado ya están aprovechando al máximo el servicio; los usuarios de Internet Residencial colocan a Louisiana entre los 10 estados con mayor uso mensual promedio.

Al día de hoy, el servicio de Internet 5G Residencial de T-Mobile está disponible en más del 50% de las casas de Louisiana, lo cual representa más de un millón de hogares. Además, El Un-carrier simplifica el Internet para empresas, lo que permite a los negocios conectar oficinas y sucursales en todo el país. Esto significa que hogares y negocios de distintas partes del estado, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, finalmente pueden decir adiós a los proveedores tradicionales de Internet y optar por el servicio de Internet 5G económico y confiable de T-Mobile.

Los habitantes de Louisiana pueden obtener más información y consultar su elegibilidad en es.t-mobile.com/home-internet y los negocios de Louisiana pueden conocer más sobre el servicio de Internet y las soluciones de T-Mobile para Empresas visitando es.t-mobile.com/business-internet.

Crecimiento de las tiendas

Desde 2021, T-Mobile ha abierto 35 tiendas a lo largo del estado, en lugares como Amite City, Baton Rouge, Covington, Denham Springs, Hammond, Jennings, Minden y Natchitoches, además de otras varias en el mercado de Nueva Orleans. Estas nuevas tiendas adicionales han creado casi 250 nuevos empleos.

Apoyo a la comunidad y ante desastres

El compromiso de T-Mobile con Louisiana va más allá de brindar servicios de comunicación de última generación a clientes en las tiendas, a negocios, organismos gubernamentales y miembros de servicios de emergencia. Este compromiso abarca también iniciativas como el programa de ayuda financiera local (Hometown Grants): un programa de cinco años lanzado a principios de 2021 con el objetivo de ofrecer ayuda financiera a 100 ciudades y pueblos pequeños cada año para que la usen en proyectos de embellecimiento de la ciudad, mejoras públicas y otros. Hammond, la primera comunidad de Louisiana en lograr una ayuda financiera a través del programa de T-Mobile, recibió hace poco $50,000 para instalar un sistema público de altoparlantes en el Chappapeela Sports Park. El sistema le permitirá a la población comunicar de manera instantánea información crítica como emergencias relacionadas con el tránsito o el clima. Las ciudades y pueblos con menos de 50,000 habitantes son elegibles y se les invita a que presenten su solicitud. Para obtener todos los detalles, visita https://es.t-mobile.com/brand/hometown-grants.

Otra importante iniciativa que beneficia al estado de Louisiana es el Proyecto 10Millones de T-Mobile, que ofrece conectividad a Internet y hotspots móviles a estudiantes elegibles para ayudar a cerrar la brecha digital. La compañía ha conectado a más de 41,000 estudiantes pertenecientes a más de 40 distritos escolares de distintas partes de Louisiana y también ofrece a los distritos escolares planes de datos gratis y altamente subsidiados, y acceso a laptops y tablets económicas a través del Proyecto 10Millones y sus otras iniciativas de educación.

Durante los últimos años, T-Mobile también ha aumentado su inversión en más del 30% para fortalecer la red en todo el país, lo que incluye mayor capacidad de generadores de respaldo para garantizar redundancia y reducir las interrupciones de servicio en caso de condiciones climáticas severas u otras emergencias. En el último año, T-Mobile también ha agregado a su flota de respuesta inmediata un 50% más de vehículos satelitales de uso intensivo para respuesta ante desastres y ha ampliado su flota de asistencia comunitaria con nuevos centros de comando móvil totalmente equipados y vehículos wifi de uso intensivo.

T-Mobile ilumina Nueva Orleans

Para celebrar el anuncio de hoy y todo lo que El Un-carrier ha hecho para ofrecer a Louisiana capacidades de red excepcionales, T-Mobile iluminará el Estado de los Pelícanos con reflectores magenta en algunas tiendas T-Mobile ubicadas en Baton Rouge, Nueva Orleans, Shreveport, Hammond, Alexandria y Lafayette. Además, T-Mobile ofrecerá a cualquier persona de Louisiana —sean o no clientes— la oportunidad de ganar cuatro iPhone 15 o Samsung Galaxy S24 nuevos. ¡Para tener la oportunidad de participar, síguele la pista a la luz magenta hacia las tiendas participantes entre el 18 y el 26 de abril!

T-Mobile es el líder en 5G, y ofrece la red 5G más grande, rápida y galardonada del país. La red 5G de El Un-carrier cubre a más de 330 millones de personas a lo largo de dos millones de millas cuadradas; más millas cuadradas que AT&T y Verizon juntos. Más de 300 millones de personas en todo el país disfrutan la cobertura de la red 5G de ultracapacidad superrápida de T-Mobile, con más del doble de millas cuadradas de cobertura que la oferta 5G similar de banda media de los competidores más cercanos.

