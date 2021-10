T-Mobile termina de pagar tu teléfono hasta $1,000

Cambia a tu familia, ahorra hasta 20% cada mes y obtén casi el 100% más de cobertura 5G

Cuáles son las novedades: ahora al cambiarte, T‑Mobile terminará de pagar hasta $1,000 de lo que le debes a tu compañía de servicio móvil por tu smartphone.

AT&T y Verizon han gastado millones (¿o miles de millones?) para brindar 5G a sus clientes, que deben estar preguntándose: “¿Y dónde está la red 5G?”. T‑Mobile les ofrece una solución. Esos clientes pueden cambiarse a Essentials, obtener el pago de sus teléfonos, ahorrar hasta 20% en su plan familiar cada mes y obtener casi el 100% más de cobertura 5G. Para quiénes es importante: para los clientes de AT&T y Verizon que pagan más, pero reciben menos cobertura 5G.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Pregunta: ¿dónde está la red 5G? Respuesta: en T‑Mobile. Hoy, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció que El Un-carrier ahora terminará de pagar hasta $1,000 de lo que le debes a tu compañía de servicio móvil por tu smartphone elegible. A partir del viernes 22 de octubre, los consumidores y pequeños negocios pueden traer a El Un-carrier esos teléfonos 5G favoritos “que tienen con otros que dan menor cobertura 5G de la que se merecen” y T‑Mobile les dará la red 5G que están buscando… Y ADEMÁS hasta $1,000 con una tarjeta virtual de prepago Mastercard por cada uno de hasta cinco dispositivos.

“Los clientes de AT&T y Verizon que tienen teléfonos 5G nuevos a menudo se encuentran sin cobertura 5G. Según las pruebas más recientes realizadas por terceros independientes, los clientes de AT&T obtienen señal 5G menos de la mitad del tiempo (44.8%) del que usan sus teléfonos y los clientes de Verizon solo alrededor de un tercio del tiempo (34.3%)”, señala Jon Freier, presidente del Grupo de mercados de consumo de T‑Mobile. “Ahora, esos clientes pueden cambiarse a T‑Mobile y nosotros pagaremos hasta $1,000 de lo que les deben a sus compañías de servicio móvil por sus smartphones y ellos ahorrarán hasta 20% en su plan familiar y obtendrán más cobertura 5G”.

Trae tu smartphone. Te funcionará.

En la actualidad, casi el 50% de los consumidores del país cree que su smartphone no funcionará con otro proveedor.1 Eso era verdad antes, pero ya no. Ahora, los smartphones más populares funcionan en las redes de los diferentes proveedores de servicio móvil, aunque esas redes no estén dando los mismos resultados a los clientes. De hecho, los clientes obtienen una mejor señal 5G con T‑Mobile en la red 5G más grande, rápida y confiable del país, que es casi 2 veces más grande que la de AT&T y 4 veces más grande que la de Verizon.

Con T‑Mobile Essentials, tu familia puede ahorrar hasta 20% al mes en servicio móvil en comparación con los planes básicos ilimitados de AT&T y Verizon. Con tu tercera línea gratis, son solo $27 por línea al mes (más impuestos y cargos) por cuatro líneas—hablamos de un ahorro de $420 al año— y obtendrás:

Llamadas, textos y datos ilimitados para smartphones 5Gincluidos, sin cargo extra

Un Equipo de Expertos, para darte el servicio al cliente más premiado de la telefonía móvil

Un incomparable conjunto de herramientas gratuitas que brindan protección contra llamadas fraudulentas y robollamadas no deseadas con ScamShield Premium

Regalos y descuentos semanales a través de T‑Mobile Tuesdays

A partir del viernes 22 de octubre, solo tienes que traer tu teléfono a T‑Mobile con una foto de la última factura y T‑Mobile terminará de pagar hasta $1,000 de los pagos restantes de tu dispositivo elegible con una tarjeta virtual de prepago Mastercard.

Cámbiate y quédatelo: oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. Se requiere dispositivo desbloqueado, calificación crediticia, servicio y transferencia elegibles, 90 días o más con el dispositivo y con una compañía de servicio móvil elegible, y canjear la oferta a tiempo. La tarjeta virtual Mastercard suele tardar 15 días. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. Disponibilidad 5G y la más rápida de acuerdo a velocidades 5G combinadas, promedio y generales según un análisis realizado por Ookla® de Speedtest Intelligence® publicado en www.speedtest.net/global-index/united-states#market-analysis para el tercer trimestre de 2021. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. La más confiable: según un informe de auditoría realizado por la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta sobre experiencia de los usuarios de abril a septiembre de 2021. Detalles completos en: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA. Cobertura 5G no disponible en ciertas áreas; se requiere dispositivo compatible. Algunos usos podrían requerir un determinado plan o función, visita es.T-Mobile.com.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t-mobile.com.

1 Encuesta de Civic Science, septiembre de 2021

