T-Mobile presenta los nuevos Centros de Cyber Defense y de Executive Briefing

Estos centros permiten a T-Mobile proteger mejor a sus clientes y sus datos, mostrar la innovación de El Un-carrier y mantenerlos conectados cuando más importa

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--T-Mobile (NASDAQ: TMUS) presentó hoy su nuevo Centro de Cyber Defense, una instalación diseñada especialmente para que sus equipos de seguridad detecten, interrumpan y respondan en tiempo real a las amenazas cibernéticas, y su nuevo Centro Executive Briefing, un espacio para que los clientes y socios comerciales puedan descubrir la tecnología de T-Mobile en acción. Estas dos instalaciones de última generación se suman al Centro de Business Operations de T-Mobile para crear un programa integral de ciberseguridad, innovación y resiliencia en T-Mobile.









“Nuestro nuevo Centro de Cyber Defense es el alma de las operaciones de ciberseguridad de T-Mobile y representa todas las inversiones que hemos hecho para proteger mejor a nuestros clientes y a sus datos”, señaló Mark Clancy, vicepresidente sénior de ciberseguridad de T-Mobile. “No esperamos a que sucedan los ataques: los prevenimos activamente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestros equipos piensan como ellos, hacen muchas pruebas y aprenden de cada amenaza para mejorar nuestras defensas y ofrecer a los clientes más tranquilidad al elegir T-Mobile”.

“Creamos el Centro Executive Briefing para tomar la delantera y darles a las empresas un asiento de primera fila para que vean cómo la innovación en T-Mobile genera un impacto real”, dijo Mo Katibeh, director ejecutivo de mercadeo, T-Mobile Business Group. “Desde impulsar la atención médica conectada hasta ofrecer conectividad vital para los miembros de servicios de emergencia, cada historia dentro del Centro Executive Briefing se basa en un desafío del cliente que ayudamos a resolver. Es el lugar donde la tecnología se materializa en resultados concretos para los negocios”.

Centro de Cyber Defense

El nuevo Centro de Cyber Defense es el resultado de una importante inversión estratégica de T-Mobile en defensa proactiva y mejora continua de la seguridad, y cuenta con espacios especializados donde los equipos trabajan para proteger a los clientes las 24 horas del día:

Centro de Cyber Command: donde ofrecemos una vigilancia y protección continuas



El Centro de Cyber Command opera sin interrupciones, con expertos que monitorean en tiempo real pantallas digitales que muestran mapas globales de amenazas, flujos de red, alertas de seguridad y más. Mediante análisis avanzados, aprendizaje automático y años de experiencia, los equipos tienen la posibilidad de detectar amenazas y anomalías a tiempo, detienen ataques antes de que se propaguen y se adaptan rápidamente a medida que las amenazas evolucionan, manteniendo un ciclo constante de monitoreo, defensa y mejora para proteger los datos de los clientes.

En el Cyber Lab, los expertos en seguridad de T-Mobile impulsan la innovación en búsqueda de mantenerse un paso adelante de los atacantes. Aquí prueban herramientas como marcadores SIM, examinan rigurosamente el hardware y el software en busca de vulnerabilidades y desarrollan defensas creativas, como honeypots que atraen amenazas cibernéticas para su análisis de manera segura. El objetivo de este espacio no es reaccionar ante ataques, sino de anticiparlos y reforzar las defensas antes de que surjan los riesgos.

En estos espacios, los equipos de ciberseguridad, ingeniería, operaciones y otras áreas de T-Mobile se unen para actuar con rapidez: analizan amenazas, coordinan contramedidas, repelen a los atacantes cuando se los detectan y neutralizan los ataques activos. Estos equipos pueden usar la Sala de Incident Response para hacer informes posteriores a una respuesta y la Sala de Digital Forensics para examinar hardware y software, aprender sobre los adversarios, comprender los vectores de ataque y fortalecer las defensas futuras.

El Centro de Cyber Defense también cuenta con instalaciones como salas de reuniones, cocina, espacios de descanso y una sala de juegos, todo diseñado para mantener a los equipos enfocados, motivados y listos para cualquier desafío.

Centro de informes ejecutivos

El Centro Executive Briefing es la puerta de entrada de T-Mobile para clientes y socios empresariales, donde pueden experimentar de primera mano las soluciones y productos de la empresa. El Centro Executive Briefing consta de cinco zonas inmersivas: Individuo conectado, Edificio conectado, Complejo conectado, Conectividad sin fronteras y Vitrina de red e innovación, y muestra cómo la tecnología de T-Mobile resuelve desafíos comerciales reales en distintos sectores.

Centro de Business Operations

El Centro de Business Operations existente de T-Mobile es un centro de comando activo las 24 horas para monitorear el estado de la red y las operaciones críticas, garantizando resiliencia, confiabilidad y continuidad para los clientes. Funciona como torre de control para tiendas, servicio al cliente y seguridad de empleados, y actúa como centro de comando para la respuesta coordinada ante incidentes y crisis durante desastres naturales y otros eventos. Los paneles de datos y visualizaciones en tiempo real permiten respuestas y decisiones inmediatas para mantener a los clientes conectados cuando más lo necesitan.

Ceremonia de inauguración

T-Mobile celebrará la apertura oficial del Centro de Cyber Defense y del Centro Executive Briefing con una ceremonia de inauguración en su sede de Bellevue, con la participación de empleados, clientes, analistas de la industria y funcionarios gubernamentales y comunitarios.

Para leer más sobre seguridad en línea, ciberseguridad y las herramientas disponibles para los clientes, visita nuestra Sala de prensa, Centro de confianza y Centro de privacidad.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

