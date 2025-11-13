T-Mobile pone al volante la innovación en 5G en el GRAN PREMIO HEINEKEN DE FÓRMULA 1 EN LAS VEGAS

Por tercer año, T-Mobile vuelve al Gran Premio de Las Vegas con nuevas experiencias 5G para fans, ángulos de transmisión y conectividad clave en el evento

Además, durante el fin de semana de carreras, los clientes de T-Mobile podrán disfrutar un nivel exclusivo de acceso y experiencias en el Club Magenta dentro de la T-Mobile Zone en la Sphere

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Ponte el casco, baja el visor y ¡acelera! T-Mobile (NASDAQ: TMUS) vuelve a llevar la potencia de su 5G al GRAN PREMIO HEINEKEN DE FÓRMULA 1 EN LAS VEGAS (LVGP) y presenta una línea ampliada de tecnologías conectadas con 5G que combinan velocidad con innovación de avanzada en la Mejor Red del País. Mediante cámaras de transmisión con 5G, cobertura de drones, sistemas fundamentales y contenido de la carrera exclusivo en la app, El Un-carrier potencia la experiencia de los fans y las operaciones de campo de uno de los espectáculos más vistos, y con más seguidores, del deporte y el entretenimiento, todo esto mientras ofrece un nivel exclusivo de acceso y beneficios durante la semana de la competencia para clientes de T-Mobile. Del 20 al 22 de noviembre, los fans podrán disfrutar de todo esto:





Transmisión de nuevas perspectivas con cámaras conectadas a 5G. Por primera vez en el Gran Premio de Las Vegas, la red 5G de T-Mobile potenciará una cámara de 360 grados, junto con transmisiones de drones en vivo, para mostrar vistas inmersivas desde la pista y desde el cielo sobre el Strip de Las Vegas.

Por primera vez en el Gran Premio de Las Vegas, la red 5G de T-Mobile potenciará una cámara de 360 grados, junto con transmisiones de drones en vivo, para mostrar vistas inmersivas desde la pista y desde el cielo sobre el Strip de Las Vegas. Conectividad 5G mejorada para el personal de emergencia. Por primera vez en el Gran Premio de Las Vegas, el personal de emergencia contará con T-Priority y la segmentación de red exclusiva para sus operaciones esenciales. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas también usará un dron con conexión 5G que ofrecer un tiempo de respuesta más rápido ante eventualidades.

Por primera vez en el Gran Premio de Las Vegas, el personal de emergencia contará con T-Priority y la segmentación de red exclusiva para sus operaciones esenciales. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas también usará un dron con conexión 5G que ofrecer un tiempo de respuesta más rápido ante eventualidades. Operaciones en el evento optimizadas con 5G. T-Mobile utilizará la segmentación de la red 5G para impulsar todas las transacciones de punto de venta y emisión de entradas del Gran Premio de Las Vegas, para que los fans puedan ingresar al evento sin problemas y hacer compras sin retrasos. El Un-carrier también implementará SuperMobile —una solución de telefonía para empresas con segmentación de red optimizada y conectividad satelital— para mantener conectado al personal del Gran Premio de Las Vegas de manera confiable en todo el circuito, incluso en zonas con mucho tráfico o de difícil acceso. Los fotógrafos también usarán segmentación de red para enviar contenido con rapidez; podrán cargar y compartir imágenes desde cualquier parte del circuito a máxima velocidad.

T-Mobile utilizará la segmentación de la red 5G para impulsar todas las transacciones de punto de venta y emisión de entradas del Gran Premio de Las Vegas, para que los fans puedan ingresar al evento sin problemas y hacer compras sin retrasos. El Un-carrier también implementará SuperMobile —una solución de telefonía para empresas con segmentación de red optimizada y conectividad satelital— para mantener conectado al personal del Gran Premio de Las Vegas de manera confiable en todo el circuito, incluso en zonas con mucho tráfico o de difícil acceso. Los fotógrafos también usarán segmentación de red para enviar contenido con rapidez; podrán cargar y compartir imágenes desde cualquier parte del circuito a máxima velocidad. La app F1 Las Vegas será una vez más tu mejor compañera en la pista. Los fans podrán explorar el Las Vegas Strip Circuit™ en la app oficial F1 Las Vegas con un recorrido de la pista en 360 grados y repeticiones de las carreras al instante. Y con Magenta Status, solo los clientes de T-Mobile tendrán acceso en la app a vistas exclusivas de la acción, desde los emocionantes rebases hasta los derrapes.

Los fans podrán explorar el Las Vegas Strip Circuit™ en la app oficial F1 Las Vegas con un recorrido de la pista en 360 grados y repeticiones de las carreras al instante. Y con Magenta Status, solo los clientes de T-Mobile tendrán acceso en la app a vistas exclusivas de la acción, desde los emocionantes rebases hasta los derrapes. T-Mobile Zone en la Sphere y acceso VIP exclusivo de Magenta Status para clientes de T-Mobile. Regresa la T-Mobile Zone en la Sphere, que el año pasado recibió 25,000 visitantes, con las presentaciones de T-Pain, mgk, Zedd y más en el T-Mobile Stage. Además, los clientes de T-Mobile podrán disfrutar vibras VIP con las mejores vistas del entretenimiento y la acción en vivo de la pista en Club Magenta. Y eso no es todo: también podrán conocer al piloto de F1 Lando Norris, quien hará una aparición especial en la tienda T-Mobile del Strip de Las Vegas.

“En nuestro tercer año en el Gran Premio de Las Vegas, volvemos a expandir los límites de la innovación, somos el motor para las operaciones de las carreras en tiempo real, ofrecemos una cámara de transmisión en 360 grados y experiencias inmersivas para los fans y más, todo con el poder de la Mejor Red del País”, afirma Mike Katz, presidente de Mercadeo, Estrategia y Productos de T-Mobile. “Y, como siempre, los clientes de T-Mobile reciben trato VIP durante todo el fin de semana: vistas en primera fila en el Club Magenta, repeticiones exclusivas en la app F1 Las Vegas y conectividad 5G sin interrupciones en todo el circuito. Es otro ejemplo de cómo estamos presentes para nuestros clientes y redefinimos lo que es posible con nuestros socios”.

Nuevas vistas de la carrera con cámaras conectadas a 5G

Los fans que miren la transmisión del Gran Premio de Las Vegas quedarán más cerca de la acción gracias al uso de cámaras conectadas a 5G. Un dron 5G mostrará vistas aéreas de la pista y del Strip de Las Vegas, mientras que otras cámaras móviles junto a la pista capturarán ángulos inmersivos en primera persona a lo largo del circuito. También habrá una cámara de 360 grados ubicada en la curva 9 para transmitir toda la acción a los fans. Con la tecnología de soluciones avanzadas de red (ANS) de T-Mobile y una red 5G privada, esta cámara mostrará vistas inmersivas en 360 grados de la pista cuando los automóviles pasen frente a la T-Mobile Zone en la Sphere.

Los fans que estén allí verán la acción aún más de cerca con el regreso del Show del Campus del Gran Premio de Las Vegas, una transmisión diaria a lo largo del circuito presentada por un dinámico grupo de periodistas y analistas. Gracias a la tecnología de ANS 5G de T-Mobile y a la primera implementación comercial de Edge Control, los fans verán imágenes con calidad televisiva y conectividad de vanguardia tomadas por cámaras inmersivas con latencia ultrabaja a lo largo de todo el predio, incluida la terraza de Paddock Club™, la T-Mobile Zone en la Sphere y el T-Mobile Stage con espectáculos todas las noches.

Conectividad 5G mejorada para el personal de emergencia

La Mejor Red del País es el motor detrás de las operaciones clave del Gran Premio de Las Vegas detrás de escena, lo cual incluye:

T-Priority de T-Mobile para el personal de emergencia, como el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), el Gran Premio de Las Vegas y otros organismos. Con el apoyo de la red 5G autónoma de T-Mobile y con tecnología de segmentación de red, T-Priority asigna hasta cinco veces más recursos de red para mantener en funcionamiento las comunicaciones de voz y datos esenciales, incluso en las zonas más congestionadas.

Un novedoso dron con conexión 5G para el personal de emergencia, desplegado en colaboración con el LVMPD. Este dron con 5G de T-Mobile vigila en tiempo real desde el aire y transmite video en HD, para que el personal de emergencia pueda identificar incidentes en todo el circuito y responder con rapidez.

Operaciones en el evento optimizadas con 5G

Este año, el personal clave del Gran Premio de Las Vegas usará una potente herramienta: SuperMobile, una solución de telefonía para empresas que combina segmentación de red en todo el país, seguridad de nivel empresarial y cobertura de satélites a teléfonos móviles. SuperMobile mantiene conectados a los equipos sin interrupciones, desde el Paddock hasta la zona perimetral de las carreras, incluso en zonas remotas o de mucho tráfico. De esta forma, brinda continuidad operativa esencial durante todo el fin de semana.

T-Mobile también aprovechará la segmentación de su red 5G autónoma para asistir en las operaciones clave de la carrera durante el fin de semana, con:

Procesamiento veloz y confiable de pagos y escaneo de entradas para que los fans ingresen rápidamente a las zonas que requieren entrada y compren alimentos, bebidas y productos sin demora.

Transmisión de contenido en tiempo real para fotógrafos y socios de medios de comunicación que usarán 5G, en lugar de conexiones cableadas, para enviar imágenes de las carreras a alta velocidad.

Los equipos de operaciones también usarán la función Push to Talk (pulsar para hablar) de T-Mobile para que el personal del evento dentro y fuera de la pista se comunique en tiempo real y on demand, desde los ajustes previos hasta el final de la carrera.

La app F1 Las Vegas es una vez más tu mejor compañera en la pista

Vuelve la popular app F1 Las Vegas presentada por T-Mobile, que ya se ha descargado casi 200,000 veces. Una vez más, los fanáticos podrán explorar la pista del Las Vegas Strip Circuit™ con un recorrido interactivo en 360 grados que incluye vistas de alta definición captadas con cámaras conectadas a 5G. Los fans que estén en el lugar también podrán ver los eventos más importantes de la carrera con repeticiones en la app, para que no se pierdan ni un segundo de la acción. Y los clientes de T-Mobile obtienen acceso a repeticiones exclusivas de la acción gracias a Magenta Status.

La app F1 Las Vegas, disponible en dispositivos Android y iOS, ofrece a los fans todo lo que necesiten durante el fin de semana de las carreras, como entradas, horarios, indicaciones, información detallada de los equipos y pilotos, y más.

La T-Mobile Zone en la Sphere regresa con acceso exclusivo para clientes de T-Mobile

La T-Mobile Zone en la Sphere vuelve para otro emocionante fin de semana de carreras y una vez más será uno de los puntos más populares del circuito. Este año, el programa en el T-Mobile Stage consiste en tres noches de artistas de primera como T-Pain, mgk, Zedd y más. Y los clientes de T-Mobile tendrán acceso en primera fila a toda la acción en Club Magenta, una sala VIP con insuperables vistas de la pista y el T-Mobile Stage, bares privados, fiestas silenciosas, regalos diarios, carga de teléfonos gratis y más.

Todos los clientes de T-Mobile tienen acceso al Club Magenta gracias a Magenta Status y pueden ir acompañados de hasta dos invitados para compartir la experiencia. Solo tienes que descargar el pase Club Magenta en T-Life para disfrutar de la acción.

Más para los fans que estén en Las Vegas

Tanto los locales como los turistas pueden visitar la tienda T-Mobile en el Strip (3791 Las Vegas Blvd South) del 17 al 23 de noviembre, de 9 a.m. a 9 p.m. PT, para:

Dar una vuelta en un simulador de conducción interactivo, experimentar altas velocidades en un túnel de viento de F1 multisensorial y llevarse regalos exclusivos todos los días.

Participar para tener la oportunidad de ganar entradas a las carreras (del 17 al 19 de noviembre).

Conocer al piloto de F1 Lando Norris el 18 de noviembre a las 3:20 p.m. PT.

Llevarse productos exclusivos en la promoción T-Mobile X Quadrant, disponible para los primeros 500 clientes de T-Mobile de la fila en la tienda el 19 y el 20 de noviembre a las 11 a.m. PT.

Los clientes de T-Mobile también podrán llevarse una gorra de T-Mobile X McLaren F1 gratis a través de T-Mobile Tuesdays en la app T-Life a partir del 18 de noviembre y canjear la oferta en tiendas T-Mobile participantes de la zona, hasta agotar existencias.

Para conocer más sobre T-Mobile en el Gran Premio de Las Vegas, visita https://es.t-mobile.com/benefits/las-vegas-grand-prix.

