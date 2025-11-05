T-Mobile ofrece Textos al 911 en lugares remotos a todos los usuarios de servicio móvil que tengan un smartphone compatible, aún a clientes de Verizon y AT&T

T-Satellite con Starlink les brinda a los usuarios de servicio móvil acceso al 911 en lugares donde no se pueden hacer llamadas de voz

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--Porque las emergencias no se fijan en quién es tu proveedor de servicio móvil, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) quiere asegurarse de que el acceso al 911 esté disponible para la mayor cantidad de personas posible. A partir de hoy, todas las personas que tengan un teléfono compatible podrán inscribirse para usar Textos al 911 de T-Mobile vía satélite en las 500,000 millas cuadradas del país que no cuentan con la cobertura de torres celulares tradicionales. Ahora, además de los servicios de Textos al 911 disponibles a través de las torres celulares terrestres, los usuarios móviles en áreas remotas sin cobertura tradicional podrán comunicarse con los servicios de emergencia casi desde cualquier lugar donde se pueda ver el cielo.









“Es muy probable que todos hayamos vivido una situación así alguna vez. Una torcedura grave de tobillo en medio de una caminata por el bosque. Quedar atrapado en la nieve al esquiar. Un neumático desinflado en medio de una carretera rural. O infinidad de otras situaciones en las que es necesario tener acceso a servicios de emergencia en lugares remotos sin servicio celular. Es una sensación aterradora que no queremos que nadie vuelva a experimentar”, nos dice Mike Katz, presidente de mercadeo, estrategia y productos de T-Mobile. “El servicio de Textos al 911 de T-Mobile con T-Satellite brinda tranquilidad. Está disponible cuando más se lo necesita. Y es algo demasiado importante como para limitar su acceso. Ahora, todos los usuarios de servicio móvil que tengan un teléfono compatible pueden inscribirse en el servicio de Textos al 911 de T-Mobile gratis”.

Cómo funciona

En julio pasado, T-Mobile lanzó T-Satellite con Starlink, un servicio que conecta el teléfono compatible que ya tienes con una red de más de 650 satélites Starlink en órbita a más de 200 millas de la Tierra. Esta red satelital ofrece a los usuarios de servicio móvil una vía de comunicación vital cuando están completamente fuera de la red y no pueden conectarse a torres celulares terrestres, ya sea porque están demasiado lejos, porque existe una obstrucción o, peor aún, porque un desastre natural ha afectado la red local de servicio móvil. En ese caso, la señal del teléfono sube hasta lo más alto; a un satélite en lugar de dirigirse a una torre celular. El teléfono se conecta automáticamente a la red satelital cuando se pierde la señal terrestre. No tienes que configurar nada en especial ni apuntar tu teléfono al cielo; simplemente funciona. La visión de T-Mobile es simple: si puedes ver el cielo, estás conectado.

En solo unos meses, los usuarios de T-Satellite ya se han conectado por todo tipo de motivos: desde aventuras y trabajo en áreas remotas hasta algo tan simple como tener tranquilidad. Y también, muy rara vez, para comunicarse al 911 en caso de emergencia. Fue una decisión obvia tomar la función de Textos al 911 que T-Mobile desarrolló dentro de T-Satellite y ofrecerla gratis a todas las personas que se inscriban y tengan un smartphone compatible con servicio satelital.

Textear al 911 a través de T-Satellite es igual que enviar un mensaje de texto normal. Solo tienes que abrir la app de mensajería que viene instalada en el teléfono, escribir el mensaje, ingresar 911 en el campo del número y tocar Enviar.

Opciones de servicio de T-Satellite

Como T-Satellite es el único servicio disponible de este tipo, T-Mobile lo está ofreciendo a todos los usuarios de servicio móvil, no solo a clientes de T-Mobile. Estas son todas las opciones de conectividad satelital disponibles para garantizar que cada persona tenga el nivel de tranquilidad que necesita:

Clientes de T-Mobile

T-Satellite, con mensajes, Textos al 911, datos, servicios de ubicación y más, está incluido en los planes Go5G Next y Experience Beyond, además de T-Priority (para individuos y negocios) y SuperMobile

También puede agregarse T-Satellite individualmente (con todos sus servicios) por $10/mes a cualquier otro plan de T-Mobile

El servicio de Textos al 911 de T-Mobile está disponible individualmente gratis para todos los clientes de T-Mobile, incluidos clientes de negocios, que tengan un dispositivo compatible

Quienes no son clientes de T-Mobile

Pueden comprar el servicio T-Satellite individualmente por $10/mes si cuentan con un dispositivo compatible

Todos los usuarios de servicio móvil que tengan un teléfono compatible ya pueden inscribirse para acceder gratis al servicio de Textos al 911 de T-Mobile

Tanto los clientes de T-Mobile como los de otras compañías de servicio móvil deben seguir estos simples pasos para inscribirse en el servicio gratis de Textos al 911 de T-Mobile:

Los clientes de T-Mobile pueden agregar el servicio en “Administrar servicios adicionales y datos” en su cuenta en línea o en T-Life

Quienes no son clientes de T-Mobile pueden inscribirse aquí

Los nuevos clientes de negocios deben comunicarse al 866-380-7511

Opciones de servicios de emergencia satelitales

Aunque T-Satellite con Starlink es el único servicio de su tipo, existen otras dos opciones de mensajería satelital que ofrecen acceso a servicios de emergencia a través de la mayoría de los modelos de iPhone y los últimos modelos del Google Pixel. T-Satellite cambia automáticamente a los servicios nativos de esos dispositivos.

Para más información, visita la página web de T-Satellite aquí.

Para más información sobre la compatibilidad de dispositivos, consulta aquí.

T-Satellite: los mensajes de texto y ciertas apps listas para satélite funcionan con dispositivos compatibles en la mayoría de las zonas al aire libre del país donde se pueda ver el cielo. Es posible que los servicios satelitales, incluidos los Textos al 911, puedan demorarse, sean limitados o no estén disponibles. Incluido en los planes Experience Beyond o por $10/mes; se renueva automáticamente cada mes. Cancela en cualquier momento en la app T-Life.

