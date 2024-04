T-Mobile mejora “Smartphone Equality”

T-Mobile sigue democratizando el acceso a los mejores smartphones. Ahora, los clientes de T-Mobile Prepagado y Metro by T-Mobile pueden llevarse el iPhone 15 por nuestra cuenta con el programa Smartphone Equality.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Cuáles son las novedades: T-Mobile anunció hoy una importante actualización a Smartphone Equality, el programa insignia de El Un-carrier que ofrece a un mayor número de personas una manera de obtener los smartphones más nuevos sin importar cual sea su calificación crediticia o la forma en que decidan pagar. En sus inicios, Smartphone Equality les permitió a los clientes de servicio prepagado de Metro y de T-Mobile aprovechar excelentes ofertas en nuevos dispositivos, pero las verdaderamente mejores ofertas —reservadas para clientes con calificaciones crediticias altas— quedaban fuera de su alcance. Casi una década después, los clientes de Smartphone Equality siguen demostrando que el historial de pago tiene el mismo valor que una calificación crediticia alta. Por eso, al mejor estilo de El Un-carrier, T-Mobile está tomando medidas. Ampliamos este programa para que los clientes de T-Mobile Prepagado y Metro puedan obtener acceso a las mejores ofertas disponibles en T-Mobile, que ahora incluyen dispositivos emblemáticos como el iPhone 15 por nuestra cuenta.





Por qué es importante: millones de clientes de servicio móvil no tienen acceso a las mejores ofertas. T-Mobile considera que todo el mundo merece acceso a las mejores ofertas, independientemente de cuál sea su calificación crediticia o cómo decidan pagar, y eso es precisamente lo que hace el programa Smartphone Equality. T-Mobile reconoce que, de hecho, el historial de pago de los clientes es la mejor manera de predecir su capacidad de crédito. Con esta mejora al programa Smartphone Equality, millones de personas más obtienen acceso a ofertas incluso mejores que antes.

Para quiénes es importante: para clientes nuevos y existentes de T-Mobile Prepagado y Metro.

Cómo funciona: tras realizar 12 pagos mensuales puntuales consecutivos en Metro o T-Mobile Prepagado, los clientes pueden aprovechar el mejor precio de El Un-carrier en los dispositivos más populares, entre los que ahora se incluye el iPhone 15 por nuestra cuenta (128 GB) con $0 pago inicial y 24 créditos en la factura mensual al transferir su número con un intercambio elegible en cualquier plan Go5G, ¡sin verificación de crédito!

Para obtener más información sobre Smartphone Equality, ingresa en: es.t-mobile.com/offers/smartphone-equality-program. Para conocer más sobre los planes Go5G disponibles en T-Mobile, visita: es.t-mobile.com/cell-phone-plans. ¡Además, echa un vistazo a es.t.mobile.com/benefits para descubrir todos los increíbles beneficios que reciben los clientes de T-Mobile, solo por ser clientes!

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. iPhone por nuestra cuenta: contáctanos antes de cancelar la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 15 128 GB: $829.99). El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Requiere servicio e intercambio (p. ej., iPhone 11) elegibles. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. Cargo de $35 por conexión del dispositivo a pagar al momento de la compra. Hasta $830 vía créditos en la factura; la cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. La más rápida basado en velocidades 5G combinadas, promedio y generales, según el análisis de Ookla® de datos de Speedtest Intelligence® para el trim. 4 de 2023. Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G y acceso a 5G en es.T-Mobile.com.

