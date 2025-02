T-Mobile lanza nuevos planes Essentials para miembros de servicios de emergencia y de las fuerzas armadas

El Un-carrier ofrece los mejores precios para las familias de los miembros de servicios de emergencia y de las fuerzas armadas vs. AT&T y Verizon

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció dos increíbles maneras en las que reafirma su compromiso con aquellos clientes que pertenecen a los servicios de emergencia y a las fuerzas armadas con dos nuevos planes Essentials diseñados específicamente para ellos. Con Essentials First Responder y Essentials Military, El Un-carrier brinda conectividad esencial a quienes dan su servicio y el mejor precio para sus familias en comparación con la competencia, todo en la red 5G más grande y rápida del país. Los nuevos planes Essentials están disponibles a partir de hoy, 21 de febrero.









“Ya sea que presten su servicio en el extranjero, respondan ante emergencias, apoyen a nuestras comunidades aquí mismo, las familias de los miembros servicios de emergencia y las fuerzas armadas de este país sacrifican demasiado,” señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “Los nuevos planes Essentials de T-Mobile para miembros de servicios de emergencia y las fuerzas armadas les dan a estos héroes lo que merecen: cientos de dólares en ahorros mientras reciben beneficios incomparables en la industria en la red 5G líder del país. Es una pequeña manera de retribuir a quienes nos dan tanto”.

Planes Essentials First Responder y Military

Los nuevos planes Essentials de T-Mobile ofrecen el mejor precio para las familias de los miembros de servicios de emergencia y las fuerzas armadas en comparación con AT&T y Verizon. Como ejemplo, para una familia de tres, cada plan cuesta solo $90/mes con AutoPago más impuestos y cargos, lo que representa un ahorro de casi el 20% cada mes y más de $250 por año, al cambiar a toda la familia del plan FirstNet Unlimited de AT&T al plan Essentials First Responder de T-Mobile. Además, los clientes verificados pertenecientes a los servicios de emergencia también tienen la opción de agregar el primer segmento de la red para miembros de servicios de emergencia del país por solo $7.50/mes, lo que les brinda acceso prioritario a la red para que se mantengan conectados en casos de congestión extrema.

Los nuevos planes Essentials First Responder y Military incluyen llamadas, textos y datos ilimitados, textos ilimitados en más de 215 países y destinos del mundo y beneficios exclusivos solo por ser clientes con Magenta Status. Eso incluye incentivos de las principales cadenas de hoteles y renta de autos, entradas para conciertos y películas, y acceso a la red 5G líder del país. Además, esos ahorros del plan Essentials se hacen incluso más interesantes con ofertas para obtener gratis un teléfono 5G por cuenta nuestra con 24 créditos en la factura mensual al unirte a El Un-carrier.

Los miembros de los servicios de emergencia y las fuerzas armadas reciben más en T-Mobile

Los planes Essentials First Responder y Essentials Military se suman a los planes existentes Go5G First Responder y Military pensados para estos clientes, que ofrecen más opciones y flexibilidad para adaptarse a sus necesidades. Ya sea un plan con solo lo esencial como el Essentials o un plan Go5G First Responder o Military repleto de beneficios, con Netflix por cuenta nuestra y wifi gratis en vuelos, El Un-carrier tiene algo para todos. Estos nuevos planes demuestran aún más el compromiso de T-Mobile de apoyar a los clientes pertenecientes a los servicios de emergencia y a las fuerzas armadas y a sus familias, además de iniciativas durante todo el año, como contratar a 10,000 veteranos y cónyuges de militares y el programa Connecting Heroes, que ofrece hasta $7.7 billones en posibles ahorros hasta el año 2030 para las agencias de servicios de emergencia.

Además, con T-Mobile Starlink, la primera y única red móvil espacial del país, ahora en versión beta pública, los usuarios de servicio móvil a lo largo del país (incluso ustedes, clientes de Verizon y AT&T) pueden obtener acceso a la constelación de satélites a teléfonos móviles más grande del país. La versión beta gratis brinda a las personas acceso esencial a mensajes de texto en las más de 500,000 millas cuadradas del país a las que actualmente no llegan las torres celulares terrestres de ningún proveedor. Encuentra más detalles aquí.

Es más fácil que nunca cambiarse a El Un-carrier

¿Estás listo para hacer el cambio? Por tiempo limitado, El Un-carrier está ayudando a las personas a liberarse de su proveedor de servicio móvil. Solo tienes que traer un teléfono elegible y T-Mobile terminará de pagarlo hasta $800 con una tarjeta virtual de prepago Mastercard. Y además cámbiate con confianza sabiendo que, en caso de que la red 5G líder del país y sus beneficios inmejorables no te convenzan, T-Mobile te devolverá $125 por línea de voz que hayas cambiado vía tarjeta virtual de prepago Mastercard si vuelves a tu antiguo proveedor de servicio móvil dentro de los 30 días.

Los nuevos planes Essentials First Responder y Essentials Military de T-Mobile están disponibles desde ahora. Para conocer más sobre T-Priority, incluida la información sobre el segmento de la red para miembros de servicios de emergencia, visita es.t-mobile.com/T-Priority.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Si hay congestión, los clientes de este plan podrían notar velocidades más bajas que otros clientes e incluso más bajas si usan más de 50 GB/mes debido a la priorización de datos. El titular de la cuenta deberá presentar verificación como miembro de las fuerzas armadas o de los servicios de emergencia dentro de los 45 días y mantener una línea válida en la cuenta (los miembros de servicios de emergencia deben reverificar cuando se lo soliciten); si no, el plan cambiará a Essentials (costo adicional de hasta $20/línea al mes). Streaming de videos en SD. Cargos mensuales de programas reguladores (50¢) y de recuperación, TRF ($2.99), $3.49 en total por línea de voz; impuestos y cargos podrían representar del 4% al 38% de la factura. Los ahorros se basan en el costo de 1 a 6 líneas de Essentials Military o 2 a 6 líneas de Essentials First Responder vs. planes comparables que incluyen descuentos, impuestos y cargos por regulación. Visita es.T-Mobile.com para más información sobre T-Priority y T-Mobile Starlink. Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Teléfono por cuenta nuestra: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., moto g stylus 5G 3.a gen.: $299.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Detalles en es.T-Mobile.com. Cámbiate y quédatelo: requiere dispositivo desbloqueado, calificación crediticia, servicio y transferencia elegibles, 90 días o más con el dispositivo y compañía elegible, y canje a tiempo. La tarjeta virtual Mastercard suele tardar 15 días. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. Tarjeta emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. Garantía Go Back: contáctanos antes de cancelar o transferir líneas para solicitar el pago. Requiere línea de voz, transferencia de entrada y transferencia de salida a una compañía de servicio móvil elegible dentro de los 30 días de la activación de la línea. La tarjeta puede tardar 5 semanas. No se puede retirar efectivo y la tarjeta vence a los 6 meses. Tarjeta emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com

