T-Mobile inviertió $2 billones en su expansión de la red 5G en Florida y ahora tiene cobertura 5G ultrarrápida en todo el estado

La población de todo el estado de La Florida ahora tiene las velocidades más rápidas, conectividad mejorada y apoyo para el crecimiento económico y la innovación

Y así, T-Mobile facilita más que nunca el acceso al Internet de alta velocidad en la Florida. Gracias a esta importante inversión, la mejor red del país es aún mejor, con más capacidad, cobertura y mejor rendimiento, y beneficia a los habitantes y a los negocios en las comunidades rurales y urbanas. La expansión brinda velocidades de datos más rápidas que nunca, confiabilidad mejorada y cobertura más amplia para los 22 millones de sus habitantes, a la vez que apoya sistemas de respuesta ante emergencias e iniciativas de ciudades inteligentes.

La inversión plurianual amplió la cobertura 5G mediante torres celulares nuevas y mejoras a las existentes, lo que significa velocidades de Internet más rápidas para negocios, escuelas, profesionales de atención médica, miembros de servicios de emergencia y todos los clientes de T-Mobile.

“T-Mobile ha redefinido la conectividad en Florida. La inversión que realizamos proporciona beneficios reales a las personas y los negocios de este estado, no solo con velocidades más rápidas, sino también con mayor resiliencia y confiabilidad en los momentos en los que más importa”, señaló Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T-Mobile. “Y no hemos terminado todavía. Con la única red 5G Avanzada del país y como la primera compañía de servicio móvil del país con una red satelital directo a celular, estamos encaminados para ofrecer una experiencia de red aún mejor a los habitantes de la Florida, y adelantándonos a la competencia”.

Aspectos destacados de la inversión:

Sitios de red: 1,282 sitios nuevos o conservados de la fusión con Sprint.

casi 1,350 sitios actualizados a lo largo del estado, aumentando la velocidad, capacidad y confiabilidad.

casi 1,350 sitios actualizados a lo largo del estado, aumentando la velocidad, capacidad y confiabilidad. Resiliencia: fortalecimiento de 1,375 sitios para mejorar la respuesta ante emergencias y los esfuerzos de recuperación ante desastres para que las personas se mantengan conectadas cuando más importa.

fortalecimiento de 1,375 sitios para mejorar la respuesta ante emergencias y los esfuerzos de recuperación ante desastres para que las personas se mantengan conectadas cuando más importa. Velocidades: promedio de velocidades de descarga en 5G en todo el estado de 266.7 MB por segundo, un aumento del 216% desde 2021.

promedio de velocidades de descarga en 5G en todo el estado de 266.7 MB por segundo, un aumento del 216% desde 2021. Cobertura: casi el 100% de los habitantes de la Florida ahora están cubiertos por la red 5G de T-Mobile.

Conectividad donde y cuando más importa

La vulnerabilidad de la Florida a huracanes y condiciones climáticas severas exige preparación por anticipado. Como parte de su inversión, T-Mobile ha fortalecido sitios en todo el estado a lo largo de los últimos cuatro años, reforzándolos para que resistan vientos fuertes, inundaciones y cortes de electricidad.

A fin de prepararse para eventos climáticos importantes, T-Mobile aumentó su flota de vehículos satelitales de uso intensivo para respuesta ante emergencias en más de un 25% solo en el último año.

Las iniciativas de preparación ante desastres de T-Mobile incluyen:

Fuentes de energía de respaldo (generadores y baterías) permanentes en sitios clave.

Unidades de respuesta móvil y remolques satelitales previamente posicionados antes de las tormentas.

Equipos de despliegue rápido y monitoreo de red 24/7.

Coordinación con las agencias de manejo de emergencias estatales y locales para priorizar las comunicaciones de seguridad pública.

Yendo incluso más lejos, T-Satellite con Starlink, con sus satélites en el espacio, ayuda a los clientes en la Florida y a lo largo del país a mantenerse conectados en lugares a los que ninguna red terrestre puede llegar. El lanzamiento oficial de T-Satellite es el 23 de julio, incluso para los clientes de Verizon y AT&T. Más detalles sobre T-Satellite aquí.

Además, con acceso a la última tecnología 5G —la red 5G autónoma (SA)— brindamos aún más apoyo a las innovaciones de seguridad pública. La red 5G autónoma ofrece beneficios como la segmentación de red y mayor seguridad e impulsa la revolucionaria solución de red de T-Mobile para los miembros de servicios de emergencia: T-Priority, una innovadora solución 5G diseñada para transformar la conectividad de primera línea. T-Mobile fue la primera compañía de servicio móvil en el mundo en ofrecer una red 5G autónoma en 2020 y ahora opera el despliegue más grande de su tipo en el país.

“T-Mobile desempeña un papel esencial para mantener conectados a los habitantes de la Florida, no solo en la vida diaria, pero cuando más importa”, señaló David Bezzant, vicepresidente de T-Mobile Business Group. “Con esta inversión, estamos fortaleciendo las comunicaciones durante los desastres naturales y cerrando las brechas en la cobertura en áreas remotas, para que las personas puedan mantenerse conectadas en momentos clave y en lugares a los que no llega ninguna otra señal”.

Una gran ayuda para los negocios de Florida

La inversión de T-Mobile en Florida va mucho más allá de los dispositivos en los bolsillos de la gente. Los negocios, tanto grandes como pequeños, también se benefician de las actualizaciones.

Miller Electric, una empresa con sede en Jacksonville, utilizará una red 5G privada de las soluciones avanzadas de red (ANS) 5G de T-Mobile para impulsar el funcionamiento de un servicio de transporte de autobuses completamente autónomos, que transportarán a los visitantes a lo largo de un tramo de tres millas directamente desde EverBank Stadium, la sede del equipo profesional de fútbol de la ciudad, hasta el nuevo centro en el malecón.

Cuando Miller Electric y T-Mobile anunciaron su alianza a fines del año pasado, Craig Bowman, director de tecnología de Miller Electric, afirmó: “La conectividad 5G brinda un alto ancho de banda y comunicación de baja latencia entre los vehículos autónomos y el centro de control. Esta solución lista para implementar permitirá a los vehículos circular por las calles junto con otros vehículos y ayudará a asegurar que el ancho de banda que necesitamos esté disponible para hacer streaming de la videovigilancia en tiempo real y facilitar la comunicación bidireccional por audio y video entre los pasajeros y los empleados”.

“Esta inversión de $2 billones es más que una actualización de la infraestructura; es una plataforma de lanzamiento para la innovación a lo largo de Florida”, señaló Callie Field, presidenta de T-Mobile Business Group. “Con nuestra red 5G líder, estamos posibilitando desde el transporte autónomo hasta las tecnologías avanzadas como T-Priority que elevan la seguridad pública de manera que ninguna otra red puede hacerlo; todo mientras les brindamos a los negocios y las comunidades de la Florida la conectividad confiable y resiliente que necesitan para crecer, adaptarse y liderar”.

Raíces locales, alcance global: conectando a la Florida, Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica

El liderazgo de T-Mobile se extiende. En Puerto Rico, T-Mobile opera la red 5G más rápida y confiable y brinda conectividad esencial a millones de habitantes y negocios. Las inversiones continuas de la compañía en la infraestructura digital de Puerto Rico refleja su compromiso con la Florida: redes resilientes, tecnología innovadora y alianzas fuertes con la comunidad. De hecho, el último informe de Global Mobile Network Experience de Opensignal, que mide la experiencia de velocidad promedio de carga y descarga de cientos de operadores en todo el mundo, concluyó que T-Mobile tiene la mejor disponibilidad de 5G en Puerto Rico, posicionando a la compañía como un líder global en velocidades de descarga en países y territorios de menos de 200,000 kilómetros cuadrados.

T-Mobile reconoce los fuertes lazos entre la Florida, el Caribe y Latinoamérica y también ofrece planes integrales de llamadas internacionales y roaming que brindan maneras económicas y confiables de comunicarse con familiares, amigos y contactos de negocios a lo largo de Latinoamérica y el Caribe. Con los más nuevos planes de T-Mobile, las familias pueden hacer llamadas internacionales a más de 70 países en la región, incluyendo Colombia y Cuba, por solo $20 por mes.

Expandiendo el acceso: T-Mobile Fiber e Internet Residencial

A medida que la Florida crece, también lo hace su necesidad de Internet confiable. T-Mobile está ayudando a satisfacer esta creciente demanda con dos opciones de banda ancha residencial diseñadas para brindar ahorros y opciones a los habitantes.

Internet 5G Residencial de T-Mobile es una solución wifi económica y práctica disponible para más de 6 millones de hogares de la Florida. Eso es más del 50% de los hogares del estado. Aprovechando la red 5G líder de T-Mobile, el servicio de Internet ofrece velocidades rápidas con una instalación en 15 minutos, simple y sin asistencia.

T-Mobile Fiber brinda Internet confiable compatible con el futuro con planes que ofrecen velocidades ultrarrápidas de hasta 2 Gbps para hogares con demandas de Internet más altas. Actualmente está disponible en comunidades de la Florida como St. Petersburg, Pensacola y St. Cloud, así como en partes de los condados de Citrus, Pinellas y Polk —y más allá— y próximamente se ofrecerá en más comunidades.

Ambas opciones tienen planes llenos de beneficios con grandes ahorros para los clientes, como datos ilimitados, sin cargos mensuales por equipos y un precio garantizado por 5 años desde el momento en que se suscriben.

Crecimiento de las tiendas y creación de empleos locales

La estrategia de inversión de T-Mobile incluye expandir la presencia de sus tiendas físicas con más de 200 a lo largo del estado, para atender mejor las necesidades de los habitantes de la Florida e impulsar el desarrollo de la fuerza laboral.

Veintiséis tiendas nuevas de propiedad de la compañía abiertas desde 2021 a lo largo de la Florida.

Nueve de estas tiendas abrieron en los últimos dos años.

La apertura de estas nuevas tiendas creó aproximadamente 220 empleos en el estado en un plazo de cuatro años.

Esta expansión de las tiendas asegura que se pueda acceder a los servicios y la asistencia de T-Mobile en comunidades urbanas, suburbanas y rurales, a la vez que refuerza el compromiso de la compañía con mejorar la experiencia en la tienda para los clientes. Actualmente, alrededor del 20% de los empleados de las tiendas de T-Mobile en el estado hablan español, lo que refleja fielmente a la población hispana que es alrededor del 20% de los habitantes de la Florida.

Respaldando a las comunidades de Florida

El compromiso de T-Mobile con la Florida va mucho más allá de la infraestructura de red y el crecimiento de las tiendas. A través de una serie de iniciativas comunitarias y escolares, la compañía está invirtiendo activamente en el desarrollo cívico y juvenil del estado mediante programas como:

Hometown Grants: como parte de su iniciativa nacional de ayuda financiera local, T-Mobile ha otorgado más de $362,000 a ocho poblaciones de la Florida —Arcadia, Alachua, Fort Pierce, Lake Placid, Lake Wales, Monticello, Okeechobee y Quincy— para ayudar en la modernización de espacios públicos, mejorar la inclusión digital y respaldar el desarrollo comunitario. Estos proyectos abarcan la renovación y restauración de edificios históricos, parques, jardines y espacios para eventos comunitarios, empoderando a las comunidades locales y enriqueciendo a los pueblos y ciudades pequeñas en todo el estado.

Friday Night 5G Lights: lanzada en 2024, la campaña Friday Night 5G Lights de T-Mobile celebra el espíritu escolar y apoya a las high schools en los pueblos pequeños y comunidades rurales al otorgar ayuda financiera en apoyo de sus programas de fútbol americano.

En Florida, las siguientes high schools fueron reconocidas con una ayuda financiera de $5,000:

Belleview High School, Belleview

Bradford High School, Starke

Fernandina Beach High School, Fernandina

LaBelle High School, LaBelle

Lafayette High School, Mayo

Lake Wales, Lake Wales

Lake Weir High School, Ocala

Pine Forest High School, Pensacola

South Sumter High School, Bushnell

Taylor County High School, Perry

Estas contribuciones apoyaron directamente programas deportivos, mejoras a las instalaciones y la participación estudiantil, demostrando el firme compromiso de T-Mobile de fortalecer las comunidades. Las inscripciones anticipadas para el programa 2025 ya están abiertas: https://www.t-mobile.com/brand/friday-night-5g-lights.

Este año también marcó el 13.er año del patrocinio de T-Mobile del Premio lo Nuestro de Univision, el show de premios a la música hispana de mayor antigüedad del país que se realiza en Miami todos los años. A través de su patrocinio, T-Mobile profundiza su conexión con la comunidad al ofrecer experiencias VIP en el evento y actividades en las tiendas que celebran la música y cultura latina.

Los líderes del estado aplauden el compromiso de T-Mobile

Los funcionarios del estado de la Florida han reconocido la importancia de la inversión de T-Mobile y la oportunidad de desarrollo económico que brinda:

“T-Mobile no solo está actualizando las torres, sino que está construyendo puentes en nuestras comunidades con considerables inversiones en la infraestructura 5G de la Florida que mejoran enormemente las capacidades de respuesta ante emergencias. Es una prueba del creciente papel que nuestro estado desempeña en el avance tecnológico y el desarrollo económico. Espero poder trabajar con T-Mobile en mi nuevo rol en el Congreso”. — Jimmy Patronis, miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU. (FL-01)

“Expandir el acceso a 5G a lo largo de la Florida es crucial para el futuro de nuestro estado. El compromiso de T-Mobile con la mejora de nuestra infraestructura digital beneficiará tanto a los habitantes como a los negocios, al fomentar la innovación y asegurar que la Florida se mantenga a la vanguardia del progreso tecnológico”. — Darren Soto, miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU. (FL-09)

"La inversión de T-Mobile en la infraestructura 5G de la Florida es más que una actualización de la red: ayuda a construir comunidades más fuertes, seguras y conectadas. Un servicio mejorado significa una respuesta ante emergencias más rápida y mayores oportunidades para las familias y los pequeños negocios. Espero poder trabajar con T-Mobile para respaldar la infraestructura inteligente que fortalece nuestras comunidades, presta servicios a los habitantes de la Florida y mantiene a nuestro estado en una posición líder en innovación y conectividad”. — Yvette Benarroch, miembro de la Cámara de Representantes de Florida, Distrito 81

Para más información sobre la red de T-Mobile, visita T-Mobile.com/cobertura.

La Mejor Red: según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® entre el trim. 4 de 2024 y el trim. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. Precio garantizado de Internet Residencial y Fiber: sujeto a exclusiones, como impuestos y cargos. Garantiza un precio mensual de los datos de Internet 5G móvil fijo o datos de Internet de fibra óptica para cuentas en planes elegibles. Ve exclusiones y más detalles en T-Mobile.com. T-Satellite: cualquier persona que tenga un dispositivo compatible califica para la prueba de la versión beta de T-Satellite; los espacios disponibles son limitados. Tecnología en desarrollo disponible en la mayoría de las zonas, la mayor parte del tiempo; llegado el momento, estará disponible en la mayoría de las zonas al aire libre donde se pueda ver el cielo. Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en T-Mobile.com.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita: https://www.t-mobile.com

