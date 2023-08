T-Mobile Dona $50,000 a Organizaciones Sin Fines de Lucro en Puerto Rico y Las Islas Vírgenes Estadounidenses

El mercado fue reconocido por su desempeño con el primer Difference Maker Award de T-Mobile

GUAYNABO, Puerto Rico–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile continúa demostrando su compromiso con Puerto Rico y hoy, el Un-Carrier anunció una donación de $50,000 a organizaciones sin fines de lucro seleccionadas en la isla. Tras ser reconocidos por su desempeño, los empleados de T-Mobile Puerto Rico tuvieron la oportunidad de elegir cinco organizaciones sin fines de lucro para recibir $10,000 cada una, estas son: El Comedor de la Kennedy, Fundación Hospital Pediátrico, Boys and Girls Clubs de Puerto Rico, Santuario de Animales San Francisco de Asís y My Brother’s Workshop en las Islas Vírgenes Estadounidenses.









El premio Difference Maker de T-Mobile se otorga al área con las métricas más altas en la tabla de clasificación trimestral del Un-carrier y Puerto Rico logró el primer lugar, como el área con mejor el desempeño. Como equipo colectivo puede sentir un inmenso orgullo sabiendo que su labor y desempeño los llevó a ser reconocidos como los “mejores de los mejores” en el desempeño general del negocio. ¡Y lo más importante es que se les otorgan $50,000 para invertir en sus comunidades locales!

“Nuestro equipo de Puerto Rico es único. Durante años, han liderado el camino al mostrar cómo las asociaciones estratégicas pueden proporcionar oportunidades inigualables para hacer crecer nuestra marca, al mismo tiempo que brindan experiencias de primera clase. ¡Puerto Rico ha sido un ejemplo a seguir en muchos aspectos! Así que no es de sorprender que sigan haciendo una gran contribución a nuestro negocio”, dijo Jon Freier, presidente del Grupo de Consumidores de T-Mobile.

“T-Mobile Puerto Rico reconoce el arduo trabajo y el compromiso que realizan las organizaciones sin fines de lucro, sus colaboradores y voluntarios, este reconocimiento nos ofrece una gran oportunidad para seguir apoyando su labor. Estoy muy orgulloso de liderar un equipo sumamente comprometido y talentoso, no solo con nuestros clientes sino con nuestras comunidades. Estamos construyendo algo realmente increíble al hacer inversiones significativas en nuestra red, nuestros clientes y nuestra gente y no vamos a parar”, dijo Jorge Martel, vicepresidente y gerente general de T-Mobile Puerto Rico.

Conozca más sobre las organizaciones:

El Comedor de la Kennedy: Una organización con el objetivo de erradicar la inseguridad alimentaria en nuestro país. No reciben subvenciones federales o estatales y respaldan sus servicios con donaciones y apoyo de voluntarios. La organización proporciona comidas calientes y cajas pequeñas de alimentos para niños, personas mayores y estudiantes universitarios. Distribuyen 3.5 millones de libras de alimentos al mes. Su fundador, el Chef Iván Clemente, es muy respetado por su trabajo y activismo a favor de los niños. Para obtener más información y donar, visite: www.elcomedordelakennedy.com Fundación Hospital Pediátrico: Como el único hospital pediátrico supra-terciario en Puerto Rico y el Caribe, la Fundación Hospital Pediátrico cuida a más de 8,500 niños al año, el 90% de los cuales proviene de familias con recursos limitados. Utilizarán la donación para apoyar el programa de salud emocional para pacientes de estadías prolongadas. Para obtener más información y donar, visite: www.fundacionhospitalpediatrico.org Boys and Girls Clubs de Puerto Rico: Brinda programas y servicios a niños y jóvenes de entre 6 y 18 años, ofreciendo un lugar seguro y creativo donde se desarrollan como líderes que alcanzan sus metas académicas, personales y profesionales. Con 11 clubes ubicados en toda la isla y en Vieques, Boys and Girls Clubs de Puerto Rico están dejando su huella al ayudar a los jóvenes puertorriqueños. Para obtener más información y donar, visite: www.bgcpr.org. Santuario de Animales San Francisco de Asís – se encuentra en Cabo Rojo, PR, y es el primer santuario de animales en el área oeste de Puerto Rico. También es uno de cuatro refugios en la isla donde no se aplica la eutanasia. Para obtener más información y donar, visite: www.sasfapr.org. My Brother’s Workshop – USVI: Administra más de 100 fondos, otorga becas y programas comunitarios y otorga subvenciones en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Para obtener más información y donar, visite: www.mybrothersworkshop.org

Acerca de T-Mobile US, Inc. – T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es el Un-carrier superpotente de Estados Unidos, que ofrece una red 4G LTE avanzada y 5G transformadora a nivel nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile se benefician de su combinación inigualable de valor y calidad, su obsesión inquebrantable por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y su impulso indiscutible por la disrupción que crea competencia e innovación en el servicio móvil y más allá. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile brinda servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas insignia, T-Mobile y Metro by T-Mobile. Para obtener más información, visite: https://www.t-mobile.com.

Contacts

T-Mobile US Media Relations



MediaRelations@T-Mobile.com

or



Investor Relations



investor.relations@t-mobile.com