T-Mobile adquirirá las operaciones de servicio móvil de UScellular para ofrecer un servicio excepcional a un precio increíble, una experiencia 5G superior y beneficios incomparables a millones de clientes

El Un-carrier les ofrecerá a los clientes de UScellular y de T-Mobile más beneficios y mejores experiencias, y estimulará niveles de crecimiento y competencia que generarán más opciones para los consumidores de servicio móvil

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile (NASDAQ: TMUS) y UScellular (NYSE: USM) anunciaron hoy que T-Mobile ha aceptado adquirir prácticamente todas las operaciones de servicio móvil de UScellular. Esto incluye a los clientes de servicio móvil y las tiendas de UScellular, así como determinados activos de espectro especificados.





Una vez concretado el acuerdo, la red 5G líder de T-Mobile se ampliará para proporcionarles a los millones de clientes de UScellular, en especial a quienes viven en áreas rurales desatendidas, una experiencia de conectividad superior, ya que pasarán de tener una experiencia de roaming fuera del área de cobertura de UScellular a disfrutar acceso completo a nivel nacional en la red 5G más grande y rápida del país. Además, los clientes de UScellular tendrán la posibilidad de participar plenamente en los planes de El Un-carrier líderes en la industria, repletos de beneficios y ventajas, y disfrutar un servicio al cliente de primera línea, con la oportunidad de permitirles ahorrar cientos de millones de dólares. Los clientes de T-Mobile también tendrán acceso a la red de UScellular en áreas que anteriormente tenían cobertura limitada y el beneficio de disfrutar un mejor desempeño en toda el área de cobertura de UScellular a partir de la incorporación del espectro adquirido de UScellular a la red de T-Mobile. Por otra parte, esta propuesta de transacción beneficiará a consumidores de servicio móvil a lo largo del país al generar un mayor nivel de opciones y competencia.

“Con este acuerdo, T-Mobile puede ampliar el nivel superior de beneficios y experiencias que ha hecho famoso a El Un-carrier, llevándolo a millones de clientes de UScellular para ofrecerles planes repletos de beneficios a precios menores y una mejor conectividad en nuestra red 5G nacional líder en la industria”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile. “Dado que los clientes de ambas compañías tendrán más cobertura y más capacidad de nuestras áreas de cobertura combinadas, nuestros competidores se verán obligados a seguir a nuestro paso, lo cual beneficiará a aún más consumidores. El objetivo de El Un-carrier es revolucionar el servicio móvil para el bien de los consumidores, y este acuerdo es una forma más en la que seguimos haciendo precisamente eso”.

“La compra e integración de las operaciones de servicio móvil de UScellular por parte de T-Mobile proporcionarán conectividad de primera clase a los habitantes de áreas rurales del país a través de una mayor cobertura nacional y mejores propuestas de servicio, con precios más atractivos”, explica Laurent Therivel, director ejecutivo de Uscellular. “La transacción ofrece a nuestros clientes acceso a mejores velocidades y cobertura, además de textos ilimitados en más de 215 países, ofertas de contenido, upgrades de dispositivos y otros beneficios de T-Mobile”.

Una experiencia de red superior

La combinación del espectro y los activos de ambas compañías proporcionarán a los clientes de UScellular una experiencia de conexión superior en la red 5G nacional líder en la industria de T-Mobile, que ofrece un rendimiento, una cobertura y velocidades de primera categoría. Los clientes de ambas compañías, en especial quienes viven en áreas rurales desatendidas, recibirán acceso a un servicio 5G más rápido y confiable al que no accederían de otra manera.

Planes repletos de beneficios y ahorros

Los clientes de UScellular tendrán la opción de permanecer en sus planes actuales o pasarse al plan ilimitado de T-Mobile que elijan sin ningún costo por cambiarse, que incluye los amados beneficios de El Un-carrier, como streaming y roaming de datos internacionales gratis. Los clientes de UScellular que decidan cambiarse a T-Mobile, podrían ahorrar anualmente en conjunto cientos de millones de dólares. Algunos también tendrán acceso a planes con mayores ahorros que anteriormente no tenían disponibles, como los planes 5G Unlimited 55+ de T-Mobile. Todos los clientes podrán aprovechar el galardonado equipo de servicio al cliente de T-Mobile y disfrutar una mejor experiencia de atención al público más accesible, tanto en persona como de forma digital.

Más opciones y mayor competencia

Esta transacción creará una opción de servicio móvil muy necesaria para aquellos en áreas cubiertas por los planes costosos y limitados de AT&T y Verizon, y para quienes han tenido una sola opción, o ninguna, de conectividad de banda ancha residencial. Al aprovechar el nivel adicional de capacidad y cobertura generado por la combinación del espectro y los recursos de servicio móvil, T-Mobile estimulará la competencia y ampliará el rápido crecimiento de su propuesta de banda ancha residencial y sus productos de Internet móvil fijo a comunidades que no cuentan con opciones competitivas de banda ancha, con lo que contribuirá a cerrar un poco más la brecha digital para cientos de miles de clientes que se encuentran dentro del área de cobertura de UScellular.

Estrategia comprobada de El Un-carrier

T-Mobile posee una comprobada trayectoria líder en la industria al haber unido compañías en nombre de un mayor nivel de conectividad, opciones y beneficios para los consumidores. Las integraciones de MetroPCS en 2013 y de Sprint en 2020 se consideran como dos de las más exitosas fusiones en la historia del servicio móvil, que generaron cambios de mejora en la competencia y beneficiaron a millones de consumidores. Mientras aprovecha su comprobada estrategia de integraciones exitosas, T-Mobile continuará ofreciendo un nivel excepcional de beneficios y experiencias a más personas a lo largo del país y, al mismo tiempo, obligará a los demás a seguir su ritmo para el beneficio de los clientes.

Detalles de la transacción y perfil financiero

T-Mobile pagará aproximadamente $4.4 billones por los activos que adquirirá de UScellular en la transacción, mediante una combinación de efectivo y hasta $2 billones de deuda que será asumida por T-Mobile a través de una oferta de intercambio que se les realizará a determinados tenedores de deuda de UScellular antes del cierre del acuerdo. En la medida en que cualquier tenedor de deuda no participe en el intercambio, sus bonos continuarán como obligaciones de UScellular y la parte en efectivo del precio de compra se incrementará según corresponda. Luego del cierre de la transacción, UScellular conservará la titularidad de su otro espectro, así como sus torres, y T-Mobile celebrará un acuerdo a largo plazo para arrendar espacio en al menos 2,100 torres adicionales que se conservarán. T-Mobile no estima que la transacción repercuta en las directrices de la compañía para 2024 ni en su programa de retribución a accionistas autorizados de 2024. T-Mobile estima que esta transacción generará aproximadamente $1 billón en sinergias de costos efectivas a tasa anualizada de gastos totales operativos y de capital una vez completada la integración, y calcula que el costo total para lograr dicha integración actualmente será de entre $2.2 billones y $2.6 billones. La compañía planea reinvertir una parte de las sinergias en iniciativas para mejorar las opciones de los consumidores, la calidad y la competencia en la industria de servicio móvil.

Se estima que la transacción, que está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre del acuerdo y a la recepción de determinadas aprobaciones regulatorias, se cerrará a mediados de 2025.

Asesores

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y DLA Piper LLP actúan como asesores legales de T-Mobile.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Más información en: https://es.t-mobile.com.

Declaraciones a futuro

Esta comunicación contiene ciertas declaraciones a futuro con respecto a T-Mobile y a la transacción propuesta para adquirir determinados recursos y operaciones de servicio móvil de UScellular. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hecho, incluida la información sobre resultados futuros, son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro generalmente se identifican mediante las palabras “plan”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “suponer”, “pretender”, “poder”, “podría” o expresiones similares. Dichas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre los beneficios de la transacción propuesta, incluidos los objetivos, expectativas e intenciones de T-Mobile, sus futuros resultados financieros y operativos previstos, y el tratamiento contable, el impacto sobre las directrices de la compañía, las posibles sinergias y el plazo previsto para completar la transacción propuesta. Existen varios factores que podrían ocasionar que los planes y resultados reales difirieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Dichos factores incluyen, entre otros, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la transacción propuesta de manera oportuna o en su totalidad; acontecimientos que pudieran originar el derecho de una o ambas partes a rescindir los acuerdos definitivos; efectos adversos sobre el precio de mercado de las acciones ordinarias de T-Mobile y sobre los resultados operativos de T-Mobile por la imposibilidad, parcial o total, de completar la transacción propuesta dentro del plazo previsto; efectos negativos de la pendencia o concreción de la transacción propuesta sobre el precio de mercado de las acciones ordinarias de T-Mobile y sobre los resultados operativos de T-Mobile; el riesgo de litigios o acciones reglamentarias; y otros riesgos e incertidumbres detallados en el Informe anual de T-Mobile en el formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, incluidos los detallados en sus secciones tituladas “Factores de riesgo” y “Advertencia en relación con las declaraciones a futuro”, así como en sus informes subsiguientes en el formulario 8-K y el formulario 10-Q, los cuales se presentaron ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y están disponibles en www.sec.gov y es.t-mobile.com. Las declaraciones a futuro se basan en expectativas y suposiciones actuales, que están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden ocasionar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro. En virtud de estos riesgos e incertidumbres, se exhorta a los lectores de esta comunicación a no basarse indebidamente en dichas declaraciones a futuro. T-Mobile no asume ningún tipo de obligación de actualizar o modificar la información contenida en esta comunicación (ya sea como resultado de información nueva, acontecimientos futuros o algún otro factor), a menos que así lo exija la legislación vigente. Las referencias a nuestro sitio web y al de SEC son solamente referencias textuales inactivas. La información contenida en nuestro sitio web y el de SEC no se incorpora a modo de referencia en esta comunicación y no deberá considerarse parte de la misma.

