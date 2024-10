T-Mobile activa su ayuda tras los huracanes, con el compromiso de reunir hasta un millón de dólares para las iniciativas de recuperación en curso

El Un-carrier se ha comprometido a donar $25,000 por cada jonrón durante la Serie Mundial y donará otros $10 por cada persona que textee la palabra ‘RALLY’ al 90999

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--En esta Serie Mundial de la MLB, cada jonrón llegará aún más lejos gracias a la iniciativa Rally for Relief de El Un-carrier. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que donará $25,000 por cada jonrón durante la Serie Mundial presentada por Capital One, con una donación adicional de $10 por cada persona que textee la palabra ‘RALLY’ al 90999, hasta llegar a un total de 1 millón de dólares. En colaboración con la Cruz Roja Americana, la iniciativa Rally for Relief brindará asistencia a las comunidades afectadas por huracanes y tormentas tropicales en 2024, incluidos los huracanes Helene y Milton.









"Desde que los huracanes Helene y Milton tocaran tierra, los equipos de respuesta ante emergencias de T-Mobile han estado presentes para ayudar a restablecer la conectividad y brindar asistencia a las comunidades afectadas", señala Mike Katz, presidente de Mercadeo, Estrategia y Productos de T-Mobile. "Mientras esas comunidades atraviesan el complicado proceso de reconstruirse, ahora más que nunca estamos junto a ellas, ofreciendo nuestro apoyo y permitiendo que los fans del béisbol nos acompañen en esta iniciativa de Rally for Relief. Estamos aprovechando uno de los mayores escenarios del béisbol para resaltar la necesidad de estas áreas afectadas y marcar una diferencia para las comunidades que más lo necesitan".

Durante más de una década, T-Mobile y la Cruz Roja han colaborado para brindar asistencia a las comunidades damnificadas. Las donaciones recaudadas como parte de Rally for Relief le permitirán a la Cruz Roja ayudar a quienes fueron afectados por los huracanes y las tormentas tropicales en 2024. La Cruz Roja responde a un promedio de 65,000 desastres por año, proporcionándole a quien lo necesite alojamiento seguro, comidas, suministros de ayuda, apoyo emocional y más.

Hoy, el compromiso es seguir con todos los esfuerzos anteriores de T-Mobile durante la postemporada de la MLB y con su apoyo continuo a los esfuerzos de recuperación y restauración ante huracanes. Desde la primera presentación de la iniciativa Jonróns para la recuperación tras huracanes en 2017, T-Mobile ha donado más de $7.5 millones a organizaciones que apoyan esfuerzos de asistencia y recuperación ante huracanes y desastres naturales. Estos esfuerzos de T-Mobile han apoyado la reconstrucción de más de 30 viviendas en Florida tras el huracán Irma en 2017 y la construcción de más de 500 techos resistentes a huracanes en Puerto Rico después del huracán María. El Un-carrier también se asoció con la Cruz Roja para ofrecer apoyo de conectividad a más de 200 centros de evacuación en Florida para anticiparse a la llegada del huracán Ian en 2022.

Como parte del compromiso y la campaña de donaciones de la iniciativa Rally for Relief, T-Mobile también se unió a Sheryl Crow, artista musical nueve veces ganadora del Premio Grammy, para grabar una nueva canción titulada “Light A Candle”, creada por Luke Dick, escritor de Kobalt Music/Little Louder, y el coescritor y compositor Ronan O’Mahony. La canción se presentará en un nuevo comercial de TV que se estrenará durante el Juego 1 de la Serie Mundial. Las ganancias de Crow procedentes de la canción se donarán directamente a la Cruz Roja Americana.

"Tras el paso de estas graves tormentas, innumerables personas han sufrido una devastación que ha cambiado drásticamente sus hogares, sus comunidades y sus vidas cotidianas", señala Crow. "Agradezco tener la oportunidad de prestar mi voz para que contribuya con las iniciativas de ayuda en colaboración con T-Mobile y de darles una mano a quienes tanto la necesitan. Espero que cualquier persona que escuche esta canción se sienta inspirada a participar y a colaborar con sus donaciones a esta causa".

T-Mobile está lanzando su campaña Rally for Relief como orgulloso socio de las Grandes Ligas de Béisbol, sumando su contribución a los casi $4 millones que han aportado la MLB y sus clubes a la fecha.

Respaldo de T-Mobile a las iniciativas de recuperación tras Helene y Milton

Dos tormentas devastadoras han golpeado la región sudeste y del Atlántico medio de EE. UU. causando una situación sin precedentes y un enorme nivel de destrucción una tras otra. Afortunadamente, los equipos de T-Mobile estaban listos para movilizarse rápidamente. Más de 600 miembros de equipos de emergencia, ingenieros de campo y técnicos acudieron a las zonas damnificadas para evaluar y restablecer rápidamente la conectividad afectada, distribuir suministros a las comunidades y asistir a los empleados, miembros de servicios de emergencia y más con los recursos más indispensables.

El equipo de redes de El Un-carrier instaló y mantuvo más de 800 generadores —junto a otras soluciones de conectividad temporal— para recuperar rápidamente los sitios afectados y restablecer la cobertura. El equipo de respuesta ante emergencias de T-Mobile puso en funcionamiento vehículos y camiones con wifi, un centro de mando móvil y estaciones de carga, y distribuyó además suministros como cables de carga, entre otros. Miembros clave del equipo colaboraron con funcionarios federales, estatales y locales, así como con personal de manejo de emergencias y centros de operaciones internos del estado para garantizar la priorización de las principales áreas de recuperación. Y los equipos desplegados en la región colaboraron con la Cruz Roja para ayudar a las personas que estaban en lugares críticos como refugios y puntos de distribución.

Para conocer más sobre la respuesta en marcha de T-Mobile, visita https://es.t-mobile.com/news/emergency-response.

Para más información sobre la asociación de T-Mobile con la MLB, visita t-mobile.com/Beisbol.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Donación máxima de 1 millón de dólares. Envía un texto entre el primer y el último juego de la Serie Mundial. El nombre y el logotipo de la Cruz Roja Americana se usan con su consentimiento.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com.

Contacts

Contactos para prensa



Relaciones con los medios de T-Mobile US, Inc.



MediaRelations@t-mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas



T-Mobile US, Inc.



investor.relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com