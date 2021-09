T‑Mobile y Metro by T‑Mobile llegan a Walmart

T‑Mobile expande las opciones y la competencia en servicio móvil a lo largo del país, y aumenta por más del doble su presencia en grandes establecimientos nacionales con 2,300 tiendas Walmart y en Walmart.com, proporcionando mayor acceso a la red 5G más grande, rápida y confiable del país

Cuáles son las novedades: T‑Mobile y Metro by T‑Mobile estarán presentes pronto en más de 2,300 tiendas Walmart y en Walmart.com, una decisión que aumenta por más del doble la presencia de El Un‑carrier en grandes establecimientos del país.

Por qué es importante: más clientes en más lugares a lo largo del país tendrán más opciones en cuanto a servicio móvil. T‑Mobile amplía su red 5G para llevarles servicio móvil rápido, confiable y económico y, a la vez, ayudar a que las personas en Estados Unidos tengan acceso a lo último en productos, servicios y tecnología.

Para quiénes es importante: para todo aquel que busca un excelente nivel de beneficios, opciones y acceso a 5G incluido en su plan de servicio móvil.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Cuando El Un‑carrier dice “5G para todos”, lo dice en serio. El día de hoy, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció que ampliará su presencia en establecimientos comerciales para T‑Mobile y Metro by T‑Mobile mediante un lanzamiento en 2,300 tiendas Walmart y en Walmart.com. A partir del 18 de octubre, la presencia comercial de El Un‑carrier aumentará por más del doble en grandes tiendas del país, ofreciéndoles a un mayor número de clientes en más lugares más opciones a la hora de elegir un proveedor de servicio móvil y expandiendo el acceso a la red 5G más grande, rápida y confiable del país.

“En muchas partes del país, la competencia limitada en el ámbito del servicio móvil hace que algunas personas tengan pocas opciones en cuanto a planes o acceso a los beneficios de la red 5G”, señala Jon Freier, vicepresidente ejecutivo del grupo de mercados de consumo de T‑Mobile. “5G para todos significa que T‑Mobile está ofreciendo un verdadero nivel de opciones y competencia en servicio móvil para muchas personas del país. Y aunque las compras en línea continúan creciendo, sabemos que los establecimientos comerciales siguen siendo uno de los principales lugares en que los clientes de servicio móvil eligen dispositivos y solicitan servicio. Estamos trabajando con el objetivo de ampliar nuestra presencia en tiendas a lo largo del país para conectarnos con más personas en más lugares todos los días”.

“T‑Mobile es uno de los principales proveedores de servicio móvil, y sabemos que a nuestros clientes les encantará tenerlo como opción de compra en nuestras tiendas y en Walmart.com”, explica Mehrdad Akbar, vicepresidente de servicios móviles de Walmart U.S. “Nos entusiasma poder agregar T‑Mobile y Metro by T‑Mobile a nuestra cartera de opciones, y creemos que es una forma más de hacer llegar los mejores productos y servicios a nuestros clientes para ayudarles a ahorrar dinero y vivir mejor”.

A partir del 18 de octubre, todas las personas podrán elegir smartphones en los exhibidores de Metro by T‑Mobile en determinadas tiendas Walmart y en Walmart.com, incluidos teléfonos 5G económicos y tres opciones de planes tarifarios mensuales ilimitados, todo en la red 5G nacional de T‑Mobile. Luego de elegir el dispositivo y el plan más adecuado, los clientes podrán realizar la activación en línea cuando les resulte conveniente y comenzar a disfrutar inmediatamente de todos los beneficios de ser cliente de Metro. Todos los planes de Metro by T‑Mobile en Walmart incluyen llamadas, textos y datos 5G ilimitados con protección ScamShield, e impuestos y cargos incluidos. ¿No necesitas un nuevo dispositivo? No hay problema. Los clientes simplemente pueden comprar una tarjeta SIM de Metro by T‑Mobile en Walmart, colocarla en su dispositivo elegible y hacer la activación en línea.

Y a partir del 1.o de noviembre, también podrás comprar dispositivos y planes de T‑Mobile, incluido Magenta MAX, el mejor plan de El Un‑carrier, con datos para smartphone que no reducen su velocidad según la cantidad de datos que uses. Los clientes de Magenta MAX obtienen excelentes beneficios de El Un‑carrier, como Netflix por cuenta nuestra, hotspot ilimitado con 40 GB de datos a alta velocidad, impuestos y cargos incluidos y ScamShield Premium. ¡Y ahora, todos los clientes de planes Magenta, incluido Magenta MAX, reciben un año de Apple TV+ ¡gratis! Los clientes pueden conversar en la tienda con expertos para decidir cuál es el plan de El Un‑carrier que más les conviene y salir de la tienda ese mismo día con un nuevo dispositivo 5G y acceso a 5G ilimitado.

T‑Mobile está desarrollando rápidamente una red 5G que cubre a casi todas las personas del país, que ofrece servicio móvil rápido y confiable a lo largo del país y que proporciona mayor acceso a lo último en productos, servicios y tecnologías móviles. La 5G de rango extendido de T‑Mobile ya cubre a 305 millones de personas y abarca 1.7 millones de millas cuadradas, una superficie más grande que las redes 5G de las dos compañías competidoras combinadas. De estas personas, 165 millones están cubiertas con 5G de ultracapacidad, una red que puede ofrecer velocidades más rápidas a un mayor número de personas que cualquier otro proveedor. T‑Mobile está en vías de implementar para fin de año su red 5G de ultracapacidad a nivel nacional, la cual cubrirá a 200 millones de personas.

Esta expansión para abarcar tiendas como Walmart destaca el compromiso de T‑Mobile por ofrecer acceso y competencia en materia de servicio móvil a todas las personas del país. Además de aumentar enormemente el acceso a 5G, El Un‑carrier les dio a todas las personas del país la oportunidad de llevarse un smartphone 5G gratis con el intercambio de CUALQUIER teléfono usado que esté en funcionamiento, y lanzó el servicio de Internet residencial de T‑Mobile, un nuevo servicio de banda ancha disponible para casi 10 millones de hogares en zonas rurales. Además, T‑Mobile se ha comprometido a crear 7,500 nuevos empleos, construir cientos de nuevas tiendas propias, y está invirtiendo $25 millones en proyectos de revitalización de pequeños pueblos a través del programa de ayuda financiera local de T‑Mobile.

Para obtener más información sobre el compromiso de T‑Mobile de llevar a todo el país los beneficios de una cobertura 5G rápida y confiable, mayor competencia y más oportunidades de empleo, haz clic aquí. Y síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Durante los períodos de congestión, los clientes con uso intensivo de datos (más de 50 GB al mes para la mayoría de los planes y más de 35 GB al mes para Metro) y aquellos que elijan planes con menor priorización podrían notar velocidades más bajas que otros clientes; los clientes de Metro podrían notar velocidades reducidas vs. los clientes de T‑Mobile debido a la priorización; consulta los detalles del plan. En general, el streaming de videos es a 480p. Max: activa streaming de videos en UHD hasta 4K en un dispositivo compatible, o en general será a 480p. Se requiere dispositivo compatible con 5G; algunos usos podrían requerir un determinado plan o función; visita es.T‑Mobile.com. La más confiable: según un informe de auditoría realizado por la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta sobre experiencia de los usuarios de enero a julio de 2021. Detalles completos en: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA. La más rápida: premios Opensignal – Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., julio 2021, según un análisis independiente de las velocidades promedio captadas en mediciones del servicio móvil del 16 de marzo al 13 de junio de 2021. © 2021 Opensignal Limited.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t‑mobile.com.

Contacts

Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.



MediaRelations@t-mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas

T‑Mobile US, Inc.



investor.relations@t‑mobile.com

https://investor.T‑mobile.com