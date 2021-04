T‑Mobile y la nueva iniciativa de El Un‑carrier: 5G para todos #5GforAll

T‑Mobile anuncia increíbles iniciativas nuevas para actualizar los teléfonos, los hogares y los pequeños pueblos del país a 5G.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–5G: posiblemente la revolución tecnológica más anticipada de la historia. Pero a pesar de años de escuchar decir cómo va a transformar nuestras vidas, la mayoría de las personas no han experimentado todavía las velocidades ultrarrápidas y el increíble desempeño de la red 5G. Eso cambiará drásticamente a partir de hoy. En una transmisión web, un grupo de ejecutivos de T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) encabezado por el director ejecutivo Mike Sievert, anunciaron la última innovación Un‑carrier: un increíble conjunto de iniciativas que marcan el comienzo de la era #5GforAll (5G para todos) e incluyen:





La gran actualización gratis a teléfonos 5G: ahora, todos en Estados Unidos pueden intercambiar cualquier teléfono celular y llevarse un smartphone 5G gratis.

El gran cambio a ilimitado: los 60 millones de clientes (más de 1 de cada 3) aún atados a un plan para smartphones con datos limitados de AT&T o Verizon —la mayoría con acceso limitado a 5G— pueden cambiarse a datos ilimitados con acceso a la completa red 5G de T‑Mobile por el mismo precio, o menos, que los planes limitados de la competencia.

Internet residencial de T‑Mobile: el servicio Home Internet de banda ancha móvil fija, rápida y sencilla impulsada por la red 5G más grande, rápida y confiable del país.

T‑Mobile Hometown: un enorme compromiso de llevar la red 5G a las áreas rurales del país, contratar a 7,500 nuevos empleados en pequeños pueblos y comunidades rurales durante los próximos años y otorgar $25 millones en ayuda financiera para proyectos de desarrollo comunitario.

“Este es el momento para el que hemos estado trabajando desde que compartimos nuestra visión de un futuro más rápido e inclusivo —una visión que denominamos ‘5G for All’ o 5G para Todos— cuando anunciamos nuestros planes de fusionarnos con Sprint hace tres años”, señaló Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Somos casi literalmente la única compañía que puede dar inicio a esta nueva era de conectividad y que tiene la red para actualizar los teléfonos, los hogares y los pequeños pueblos del país a 5G. Y esto es apenas el comienzo”.

La gran actualización gratis a 5G: ¡Teléfonos 5G gratis para todos!

Durante los últimos años se han gastado billones de dólares en el desarrollo de redes 5G. Y se han invertido otros billones más en anuncios para publicitar la promesa de un futuro impulsado por 5G. Pero para la mayoría de las personas, 5G ha sido una decepción total. ¿Por qué? Porque, a la fecha de inicio de este año, el 92% de las personas que viven en el país no tenían un teléfono 5G.1 Y sin un teléfono 5G, no hay experiencia 5G.

Hasta ahora. Con la gran actualización gratis a 5G, T‑Mobile está ofreciéndoles a todos un smartphone 5G gratis.

¿Cómo funciona? ¡Sencillo! Intercambia tu actual teléfono celular y T‑Mobile te dará un nuevo smartphone Samsung Galaxy A32 5G gratis, exclusivo para el servicio de pospagado de T-Mobile. Esta oferta se aplica a clientes nuevos y actuales, y con CUALQUIER teléfono usado que todavía funcione: ese teléfono plegable o flip phone, Sidekick o ese teléfono ladrillo gigante. T‑Mobile lo aceptará. Y a cambio, recibirás un smartphone 5G gratis tras 24 créditos en la factura mensual y pagarás solamente el impuesto de ventas.

El gran cambio a ilimitado: ¡datos 5G ilimitados para todos!

Pregunta: ¿qué es peor que no poder acceder a 5G por no tener un teléfono 5G?

Respuesta: tener un teléfono 5G, pero no poder vivir la experiencia 5G por estar encadenado a un plan de datos limitados.

En la actualidad, 60 millones de personas en este país están atados a planes de datos limitados de Verizon o AT&T; la mayoría sin acceso, o con acceso limitado, a 5G. Con el gran cambio a ilimitado, todas esas personas podrán acceder a AMBAS cosas: datos ilimitados Y acceso total a la amplia red 5G de T‑Mobile, que incluye ultracapacidad y rango extendido, todo a un precio igual o mejor que la oferta actual de las otras compañías de servicio móvil para planes de datos limitados.

Y si eres cliente de pospago actual de T‑Mobile —incluyendo TODOS los que eran clientes de Sprint— y aún en un plan de datos limitados, también estás cubierto. Cambiarás a datos ilimitados. Gratis.

Y estas no son promociones de corto plazo. La gran actualización gratis a teléfonos 5G y el gran cambio a ilimitado comienzan el 18 de abril y durarán todo el año. ¡Te damos la bienvenida al año de 5G!

T‑Mobile Home Internet: el Internet residencial de banda ancha móvil fijo, hecho como se debe.

Hace un año, la banda ancha era un servicio económico y confiable que era conveniente tener. Luego… llegó la pandemia. Y ahora, lo que era “conveniente” se ha convertido en “indispensable”. Lamentablemente, para un gran sector de la población en el país, el servicio de Internet de alta velocidad es aún un sueño imposible de alcanzar. Eso cambia a partir de hoy, gracias a la amplia red 5G de El Un‑carrier.

En efecto, hoy inauguramos el servicio T‑Mobile Home Internet con más de 30 millones de hogares elegibles, lo que convierte a T‑Mobile en uno de los proveedores de servicio de banda ancha más grandes en todo el país por área de servicio, en su primer día de servicio. Eso equivale a más hogares que los que Verizon espera cubrir para fines de 2023.

Contar con un servicio de banda ancha económico y confiable es un tema particularmente serio en las áreas rurales de Estados Unidos, donde la cuarta parte de los hogares carecen de acceso a CUALQUIER TIPO de servicio de banda ancha de alta velocidad. Y casi el 40 por ciento de los hogares con acceso al servicio vive en áreas donde hay un solo proveedor, lo cual implica cero competencia. Es por este motivo que T‑Mobile se aseguró de que casi 10 millones de los hogares elegibles para T‑Mobile Home Internet hoy en día estén situados en la zona rural del país, y prevé continuar ampliando el acceso.

El acceso a T‑Mobile Home Internet en las comunidades rurales es posible porque la red 5G de El Un‑carrier no solo es la más grande, más rápida y más confiable del país sino también es la red 5G RURAL más grande del país, y por un GRAN MARGEN. En efecto, la red 5G de T‑Mobile se extiende a lo largo de 1.6 millones de millas cuadradas, y 1.45 millones de esa cobertura está distribuida en los pequeños pueblos de Estados Unidos. Hablamos de un área casi 5 veces más grande que la de Verizon, y más del doble que la de AT&T. Eso significa que El Un‑carrier ofrece opciones y competencia para las áreas rurales que han estado relegadas por demasiado tiempo.

Para T‑Mobile, 5G para todos también significa 5G para los pequeños pueblos.

“Desde el comienzo de la era digital, la conectividad de la población rural de Estados Unidos ha sido desatendida”, expresó Edwige Robinson, vicepresidente sénior de T‑Mobile. “Una de nuestras metas más importantes es asegurarnos de que los pequeños pueblos del país no queden relegados durante la transición a la red 5G. Es por esta razón que 5G for All abarcará la totalidad de la nación, es decir, desde pequeños pueblos a grandes ciudades, y de comunidades rurales a zonas urbanas”.

T‑Mobile Home Internet se erige sobre la base de todos los principios de El Un‑carrier que han permitido a T‑Mobile revolucionar la industria de servicio móvil. El Internet residencial de T‑Mobile es sinónimo de:

Un servicio excelente a un precio increíble. $60 al mes con AutoPago. Así de simple. Sin impuestos ni cargos adicionales. Sin cargos por equipos. Sin contratos. Sin sorpresas ni facturas que suben de precio de pronto.

Servicio rápido e ilimitado. Con velocidades promedios previsibles de 100 Mbps para la mayoría de los clientes nuevos, cubre todas las necesidades del hogar con datos ilimitados sin restricciones.

Con la potencia de la red 5G. T‑Mobile envía directamente a tu hogar la puerta de enlace 4G/5G.

Facilidad de configuración. Solo hay que enchufar el equipo, descargar la app y seguir unas pocas y sencillas instrucciones. Y estarás en línea en cuestión de minutos.

Con el respaldo de expertos profesionales bilingües. Cuando necesitas ayuda, cuentas con la experiencia de especialistas dedicados con tan solo una llamada o mensaje de texto.

La disponibilidad se basa en la capacidad de la red, que está en aumento constantemente, así como en el inventario de puertas de enlace de Wi‑Fi, el cual está limitado por las restricciones de la cadena de suministro mundial al momento del lanzamiento. Consulta https://www.es.t‑mobile.com/isp para saber si T‑Mobile Home Internet está disponible para tu hogar.

T‑Mobile Hometown: Trayendo 7,500 nuevos puestos de trabajo y millones de dólares en nuevas inversiones para los pequeños pueblos de Estados Unidos

“Para T‑Mobile, nuestro compromiso con los pequeños pueblos del país va mucho más allá de la infraestructura. Se trata de un compromiso a largo plazo para respaldar a los habitantes y a las empresas locales que contribuyen a hacer que esas comunidades rurales crezcan y prosperen”, señaló Jon Freier, vicepresidente ejecutivo de T‑Mobile. “Tenemos una meta: convertirnos en la red del pueblo en el que vives. Para ello, te ofrecemos una red 5G excelente, y continuamos con inversiones sostenidas en las comunidades locales a través de T‑Mobile Hometown, para que los pueblos que tantos de nosotros amamos no queden relegados en esta próxima etapa de la generación de servicio móvil”.

Con T‑Mobile Hometown, El Un‑carrier prevé construir cientos de nuevas tiendas en los pequeños pueblos a lo largo de la nación de los próximos dos años. Estas nuevas tiendas crearán 5,000 nuevos puestos directos de trabajo, y otros miles más en trabajos de construcción y servicios para su edificación y mantenimiento.

En aquellas áreas en las que T‑Mobile no pueda construir nuevas tiendas, El Un‑carrier está revolucionando las cosas con un enfoque totalmente innovador llamado Hometown Experts, o expertos locales. Un experto local es el representante oficial de T‑Mobile en la comunidad. Es algo así como una tienda de una sola persona, pero sin la fachada comercial típica. Los expertos locales se encargarán de la mayoría de los aspectos que nuestras tiendas físicas atienden, incluso podrán conectar a las personas a la red 5G de T‑Mobile y al servicio de Internet residencial.

En los próximos dos años, T‑Mobile prevé contratar a 2,500 expertos locales en 2,500 pequeños pueblos. La búsqueda de expertos locales ya ha comenzado, y se han publicado los avisos para los primeros 1,000 puestos nuevos para estos futuros expertos locales. Puedes obtener más información y llenar una solicitud en línea en https://www.es.t‑mobile.com/HometownJobs.

T‑Mobile, inspirada en el profundo orgullo y la pasión que tantos pequeños pueblos sienten por su sentido de pertenencia y por crear comunidades fuertes y prósperas, también ha decidido inaugurar un nuevo programa de ayuda financiera llamado Hometown Grants. Mediante este nuevo programa, T‑Mobile contribuirá 25 millones de dólares durante los próximos cinco años para colaborar con proyectos de desarrollo comunitario en las áreas rurales de todo el país y poner en marcha proyectos demorados o abandonados, así como para dar inicio a proyectos nuevos. Para saber cómo tu comunidad puede presentar una solicitud, visita https://www.es.t‑mobile.com/HometownGrant.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. 5G: se requiere dispositivo compatible. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan o función; visita es.T‑Mobile.com. La cobertura 5G más confiable: según un informe de auditoría realizado por umlaut, un tercero independiente, que contiene datos de crowdsourcing sobre la experiencia de usuarios de septiembre de 2020 a febrero de 2021. Ver los detalles completos aquí. 5G más rápida: Premios Opensignal: Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., enero 2021, según un análisis independiente de las velocidades promedio captadas en mediciones del servicio móvil del 16 de septiembre al 14 de diciembre de 2020. © 2021 Opensignal Limited. Cambio a teléfono 5G: si cancelas el servicio móvil antes de 24 créditos en la factura, podrías tener que pagar hasta el valor total del dispositivo ($282); si vas a cancelar tu cuenta, contáctanos antes para pagar el saldo en cuotas mensuales con descuento. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Se requiere calificación crediticia, servicio e intercambio de dispositivo totalmente operativo sin daños a la pantalla o por agua. Se podría requerir una tarjeta SIM de $10 y un cargo de $20 por asistencia o por los cambios de dispositivo, ya sea en las tiendas o en llamadas al servicio al cliente. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Máximo 4 por cuenta. Cambio a ilimitado: uso ilimitado en nuestra red. Durante los períodos de congestión, los clientes con uso intensivo de datos (más de 50 GB al mes para la mayoría de los planes) y aquellos con planes de menor priorización podrían notar velocidades más bajas que otros clientes; consulta los detalles de tu plan. Por lo general, el streaming de videos es a (480p). Para clientes actuales, se aplicará una actualización única para datos en smartphones, para uso con el dispositivo, para las líneas de voz con datos con servicio pospagado elegibles. Para clientes nuevos, se requiere calificación crediticia, servicio, transferencia y verificación de datos de cuenta existente; si no presentas la verificación en un plazo de 14 días, el plan se convertirá en Essentials a precio regular. El descuento podría reducirse si cancelas alguna línea. Sin AutoPago, son $5 más por línea. Hasta 6 líneas. Internet residencial: durante los períodos de congestión, los clientes de Internet residencial podrían notar velocidades más bajas en comparación con otros clientes debido a la priorización de datos. El impuesto a las ventas y los cargos reguladores están incluidos en el precio mensual para cuentas elegibles. Las proyecciones de las velocidades promedio de descarga se basan en un análisis de datos internos y de terceros. Detalles en es.T‑Mobile.com/OpenInternet.

