T‑Mobile y Hasbro han creado el juguete más 5G de todos: Lite-Brite T‑Mobile Edition*

En un golpe de inventiva, maravilla y, realmente, hazaña de ingeniería, el juguete Lite-Brite de Hasbro ha recibido una transformación. ¡Ahora presenta 184 nuevas clavijas de luz color Magenta! Así es: clavijas de luz color magenta. Increíble. Además, incluye en la caja nuevas plantillas con temática de servicio móvil y ofrece un sitio web para bajar plantillas totalmente nuevas o subir tus propias ideas

Está disponible desde hoy por $19.99 e incluye una oportunidad de 1 en 1,000 de ganar una “Experiencia 5G única en la vida” a través del sorteo del Boleto Magenta

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Ahora que han llegado los oscuros días de invierno, si hay algo que a todos nos vendría bien tener en mayor cantidad es una dosis de luces más iluminantes y brillos más brillantes. Y qué manera más obvia de lograr eso que una colaboración entre T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) y Hasbro (NASDAQ: HAS) para presentar el Lite-Brite T‑Mobile Edition, ahora con 184 clavijas color magenta.





Incluido en la lista de los 100 mejores juguetes de todos los tiempos según la revista Time, el Lite-Brite ha iluminado sonrisas e inspirado la nostalgia navideña en niños de todas las edades durante más de 50 años. Mientras tanto, durante los últimos dos años, T‑Mobile ha estado iluminando el mapa 5G de Estados Unidos con la red 5G más grande, rápida y confiable del país, que recientemente alcanzó la condición de 5G de ultracapacidad a nivel nacional.

Ahora mismo se encuentran disponibles cantidades limitadas del Lite-Brite T‑Mobile Edition en es.t-mobile.com/5GLiteBrite por $19.99 más envío estándar gratis hasta el Cyber Monday. Además de las 184 nuevas clavijas color magenta, cada unidad viene con cuatro plantillas con temática inspirada en la telefonía móvil y todas las clavijas tradicionales del Lite-Brite que han sido usadas por generaciones de niños para crear coloridos peces, veleros y unicornios. En el sitio web 5G de Lite Brite, los usuarios pueden bajar y subir plantillas de diseño para agregar horas tras horas de diversión.

“Jugar con la industria de servicio móvil —eliminar contratos de servicio anual, cargos por roaming internacional increíblemente altos, asignaciones de datos, etc.— siempre ha sido uno de los objetivos principales de El Un‑carrier. Entonces, qué mejor que asociarse con Hasbro —el máximo nombre en juguetes— para crear lo que me parece que será el regalo de las Fiestas para 2021”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile. “Me gusta pensar que, cuando yo tenía 7 años, mi sonrisa habría sido aún más grande al poder crear un avión en Lite-Brite con clavijas color magenta. Con nuestro socio, Boys & Girls Clubs of America, vamos a llevarles esa “sonrisa aún más grande” a miles de niños y adolescentes de los clubes a través de donaciones que entran por medio de recolección de juguetes en comunidades de todo el país”.

¡Pero eso no es todo! Oculta en una cantidad limitada de cajas del Lite-Brite T‑Mobile Edition, hay una sorpresa especial: un Boleto Magenta, válido para una “Experiencia 5G única en la vida”. Hasta cuatro afortunados ganadores obtendrán cada uno un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a un evento de su elección en uno de estos tres centros que llevan la marca T‑Mobile: T‑Mobile Park en Seattle, T‑Mobile Center en Kansas City o T‑Mobile Arena en Las Vegas. Además, cada ganador obtendrá un paquete de premios 5G de T‑Mobile que viene con dos nuevos smartphones 5G con un año gratis de Magenta MAX y una TV de pantalla plana HD que va junto con un año gratis de servicio de Internet residencial de T‑Mobile (y Netflix, que viene incluido gratis con Magenta MAX). ¿Ya tienes un Lite-Brite y no te quieres perder la diversión? También tienes la oportunidad de llevarte un boleto; visita es.t-mobile.com/5GLiteBrite para conocer los detalles.

“En Hasbro siempre estamos intentando generar nuevos formatos divertidos y creativos para que los viejos y nuevos fans se conecten e interactúen con nuestras marcas”, indica Casey Collins, gerente general y vicepresidente sénior de productos de consumo con licencia de Hasbro. “Más de cinco décadas después, nos entusiasma mantener viva la clásica marca Lite-Brite a través de nuestra colaboración con T‑Mobile, conocido como el proveedor de servicio móvil con “más onda”. Con el Lite-Brite T‑Mobile Edition, fans de todas las edades podrán darles aún más brillo a sus Fiestas esta época”.

Llevamos la alegría magenta a comunidades a lo largo del país

Como parte de T-Mobile Hometown estamos colaborando con Boys & Girls Clubs of America, nuestros socios desde hace años, para llevar el regalo del Lite-Brite T‑Mobile Edition a miles de jóvenes de todo el país.

Para obtener más información, para comprar el Lite-Brite T‑Mobile Edition y para bajar o subir plantillas adicionales de Lite-Brite, visita es.t-mobile.com/5GLiteBrite.

*Lite-Brite T‑Mobile Edition en realidad no tiene nada que ver con 5G… al menos por ahora. ¿Quién sabe lo que puede traer el futuro?

Oferta por tiempo limitado hasta agotar existencias. Sorteo: SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. Abierto a habitantes de los 50 estados de EE. UU., D. C., PR o las Islas Vírgenes Estadounidenses, mayores de 18 años. Del 23 de noviembre de 2021 a las 12 a.m. (hora del este) al 30 de junio de 2022 a las 11:59 p.m. (hora del este). Patrocinado por T‑Mobile. Nula donde esté prohibida. Requiere dispositivo compatible con 5G; cobertura no disponible en ciertas áreas. Algunos usos podrían requerir un determinado plan o función; visita es.T‑Mobile.com. La más confiable: según un informe de auditoría realizado por la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta sobre experiencia de usuarios de abril a septiembre de 2021. Detalles completos en: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA. La más rápida: premios Opensignal, según velocidades 5G combinadas, promedio y generales – Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., octubre 2021, a partir de un análisis independiente de mediciones del servicio móvil captadas del 14 de junio al 11 de septiembre de 2021. © 2021 Opensignal Limited.

