T‑Mobile y Google ofrecen experiencias de primera categoría en servicios móviles y de TV, y presentan gama de dispositivos Android

Con Mensajes de Google, Google One, YouTube TV y YouTube Premium, los clientes aprovechan de servicios y beneficios al alcance de todos; T‑Mobile amplía la promoción de Pixel y otros dispositivos Android

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy sus planes para ampliar su colaboración con Google y ofrecer a sus clientes una amplia gama de experiencias hacia finales de este año, como por ejemplo establecer Mensajes by Google como la solución predeterminada de mensajería enriquecida para millones de clientes de T‑Mobile con smartphones Android; promover dispositivos Pixel y Android y las exclusivas experiencias que pueden ofrecer en la red 5G de T‑Mobile, líder de la industria; utilizar Google One como la solución preferida de espacio para copias de seguridad del teléfono y almacenamiento en la nube; e incorporar YouTube TV como la solución premium de TV de T‑Mobile.

“Esto representa un gran paso para los usuarios de Android, y un paso mucho más grande para el ecosistema Android”, señaló Hiroshi Lockheimer, vicepresidente sénior de plataformas y ecosistemas de Google. “T‑Mobile y Google han estado trabajando juntos para promover Android desde el mismo inicio, con el lanzamiento de T‑Mobile G1 en 2008. Hablamos de una trayectoria conjunta sumamente exitosa y de larga data, la cual nos sirve de plataforma para ofrecerles a los clientes de Android aún más funciones y servicios”.

“Hemos cultivado una década de relación con Google que ahora nos permite brindarles a nuestros clientes una experiencia más satisfactoria aún con los mejores productos y servicios del mundo que ofrecen Android, Pixel y YouTube”, agregó Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “La plataforma para smartphones más popular del mundo con Android, una amplia gama de dispositivos premium Pixel, una experiencia de mensajería actualizada y moderna en Android, y una opción de entretenimiento muy sólida con YouTube TV: lo mejor de Google, de la mano de la red 5G más grande y rápida del país en T‑Mobile”.

Más de 2.5 billones de dispositivos Android que están en uso hoy en día demuestran claramente que la plataforma smartphone de Android es sumamente popular entre los usuarios de todo el mundo. Y T‑Mobile ha estado ahí desde el comienzo. Hace más de una década, T‑Mobile se instauró como la primera empresa asociada de servicio móvil con el lanzamiento de Android para T‑Mobile G1, el primer teléfono equipado con este sistema operativo. Ya estamos en el 2021 y T‑Mobile sigue liderando con la mayor cantidad de usuarios de smartphones Android en Estados Unidos.

Como parte de esta colaboración que plurianual, T‑Mobile prevé reforzar su inversión en este ecosistema exhibiendo la amplia variedad de dispositivos Android, entre otros, toda la gama de dispositivos Pixel y dispositivos con el sistema operativo Android TV. Esta colaboración con Google forma parte de una iniciativa más amplia de T‑Mobile US y Deutsche Telekom AG, que están trabajando con todo el grupo de compañías de DT con el fin de crear una experiencia superior y más sólida en materia de mensajería para sus clientes a nivel mundial.

Mensajería… mejorada

Google y T‑Mobile están colaborando entre ellos para sentar las bases de una experiencia de mensajería más estable y segura mundialmente. Esta experiencia de mensajería Android perfeccionada con Mensajes ayudará a los clientes de T‑Mobile a ser uno de los primeros en disfrutar una experiencia de nueva generación.

T‑Mobile prevé hacer de Mensajes la experiencia de mensajería predeterminada para todos los dispositivos Android, incluso compatible para las funciones de mensajería avanzada de los servicios de comunicación enriquecida (Rich Communication Services o RCS, por sus siglas en inglés). Con Mensajes, todos los clientes T‑Mobile con Android continuarán disfrutando de funciones de chat avanzadas como:

Envío y recepción de fotos y videos de mayor calidad

Chats por Wi‑Fi o datos

Notificación cuando se leen los mensajes

Reacciones que se pueden compartir

Chats grupales más dinámicos y activos

T‑Mobile y Google entienden que las conversaciones de chat son privadas y comprenden la importancia de mantener la información personal segura. En noviembre del año pasado, Google comenzó a implementar el encriptado de un extremo a otro en conversaciones individuales (RCS) entre personas que utilizan Mensajes y tienen funciones de chat habilitadas. La puesta en marcha comenzó con evaluadores de la versión beta y continuará durante 2021.

Los clientes de smartphones Android de T‑Mobile fueron los primeros del país en usar las funciones optimizadas de mensajería cuando T‑Mobile lanzó la función de mensajes RCS en 2015. Desde entonces, T‑Mobile ha seguido actualizando la tecnología de mensajería RCS, y ha agregado nuevas funciones de texteo, junto con compatibilidad entre compañías de servicio móvil y a nivel mundial. Además, T‑Mobile ha sido una de las primeras compañías de servicio móvil en Norteamérica que ha integrado su plataforma de mensajería RCS con la de Google. Esto le permite ofrecer a sus clientes esta experiencia mejorada para comunicación con más de medio billón de personas en todo el mundo que utilizan Mensajes y optan por activar las funciones de chat.

A medida que la mensajería se convierte en una plataforma para todo, desde comercio y búsquedas hasta asistencia al cliente, Google y T‑Mobile planean desarrollar conjuntamente un negocio de mensajería. Juntas les darán a negocios la capacidad de interactuar con sus clientes de nuevas maneras vía Mensajes, para que realicen actividades comerciales, brinden asistencia y tengan una comunicación más fluida.

Aceleración del ecosistema de Pixel y Android

T‑Mobile busca ampliar la gama de dispositivos Pixel y otros dispositivos Android que ofrecerá a sus clientes. Los Pixel son teléfonos que ofrecen toda la conveniencia de Google y mejoran continuamente, con actualizaciones de software y seguridad periódicas. Juntas, las empresas demostrarán el poder de 5G en la red de T‑Mobile a través de Pixel y el ecosistema de dispositivos Android.

Para el teléfono: copia de seguridad sin dificultades y mayor almacenamiento en la nube

Además, con T‑Mobile y Google One será fácil hacer una copia de seguridad segura y confiable de los datos móviles, y que se puedan restaurar en un nuevo teléfono con Google One.

Google One ha ampliado los planes de almacenamiento en la nube para copias de seguridad completas de dispositivos móviles y en las principales aplicaciones de Google. Los clientes de T‑Mobile tendrán la tranquilidad de saber que todos sus datos, recuerdos y archivos se almacenan de forma segura en la nube y están protegidos por la seguridad líder de la industria de Google.

Innovación en entretenimiento móvil

T‑Mobile y Google además están trabajando en conjunto para ofrecer YouTube TV como la solución de TV premium de T‑Mobile y como parte de la iniciativa de TVision de la empresa. Como parte de esto, los clientes de T‑Mobile recibirán un descuento de $10 en el precio regular; solo $54.99 por mes.

YouTube TV se está convirtiendo en la solución de TV en vivo de T‑Mobile, al descontinuarse los servicios Live, Live + y Live Zone el día 29 de abril. Los suscriptores de TVision LIVE recibirán el primer mes de YouTube TV por cuenta nuestra. Luego todos los clientes de T‑Mobile podrán obtener un descuento de $10 en el precio regular. Y T‑Mobile continuará ofreciendo TVision HUB, donde ahora se transmitirá YouTube TV. Como beneficio adicional, los clientes también pueden obtener tres meses de YouTube Premium por cuenta nuestra; que, por lo general es una suscripción de $11.99 por mes. YouTube Premium tiene todo lo que le encanta a la gente que mira YouTube, pero sin interrupciones. El servicio de suscripción permite a los clientes disfrutar tanto de YouTube como de YouTube Music, sin avisos, incluso sin conexión y de fondo.

YouTube TV es líder en este espacio. Ofrece la misma gran flexibilidad, el contenido sólido y la comodidad que los clientes de TVision adoran. Y con YouTube TV, los clientes de T‑Mobile tienen más de 85 canales de entretenimiento, noticias, deportes en vivo, y más; además de un DVR con espacio de almacenamiento ilimitado, posibilidad de hacer tres streaming simultáneos y seis cuentas por hogar incluido. Sin contrato anual, sin cargos ocultos, y sin necesidad de instalación.

Los clientes actuales de TVision pueden acceder a esta oferta a partir de hoy, hasta el 30 de junio; solo tienen que iniciar sesión en su cuenta de T‑Mobile o comunicarse con atención al cliente de T‑Mobile y solicitar que se les envíe un enlace exclusivo para el canje de la oferta. Los demás clientes de servicio móvil y clientes de Internet residencial de T‑Mobile pueden suscribirse a YouTube TV con T‑Mobile y obtener un descuento de $10 por mes a partir del 6 de abril, en la página https://promotions.t‑mobile.com/TV.

T‑Mobile lanzó la iniciativa TVision para ofrecer nuevas opciones a los clientes, y ayudar a miles de ellos a independizarse del cable, y ampliar además el interés en un nuevo servicio de Internet residencial de la empresa. T‑Mobile continúa en esa dirección, ahora con el respaldo conjunto de las marcas T‑Mobile y YouTube.

Acceso a 5G sin límites

Todas las funciones, los productos y los beneficios adicionales a partir de esta mayor colaboración entre Google y T‑Mobile estarán disponibles en la red 5G más rápida y más grande del país. T‑Mobile, el líder 5G del país, cubre a 287 millones de personas en un área de 1.6 millones de millas cuadradas; eso equivale a casi 2.5 veces más cobertura que AT&T y casi 4 veces más que Verizon. Si hablamos de velocidad, T‑Mobile utiliza un espectro dedicado para ofrecerles a los clientes velocidades de descarga de alrededor de 300 Mbps en muchos lugares, con picos de velocidad de hasta 1 Gbps. Y ahora, T‑Mobile acaba de anunciar su más nuevo plan de servicio móvil, Magenta MAX: el primer y único plan de smartphone para el consumidor, que incluye datos premium realmente ilimitados; tanto 4G como 5G, para que los clientes puedan hacer streaming todo lo que quieran sin que se reduzca su velocidad.

Junto con Google, T‑Mobile brinda aún más calidad al alcance de todos, mejor servicio y más beneficios a la red 5G más grande y rápida del país.

Para más información sobre la red de T‑Mobile, visita T‑Mobile.com/Cobertura.

YouTube TV: canjear a más tardar el 30 de junio de 2021.

Después de la prueba, se paga $54.99/mes, con un descuento de $10/mes por 12 meses. Se puede cancelar en cualquier momento. Se debe tener al menos 18 años de edad. YouTube TV no está disponible en Puerto Rico, Guam, o las Islas Vírgenes Estadounidenses. Excluye a clientes de T‑Mobile Para Empresas. Términos completos: https://tv.youtube.com/learn/offer‑terms. Luego de los 12 meses, se podría requerir acción del usuario para que continúe recibiendo el descuento de $10/mes en servicios de streaming elegibles.

YouTube Premium: canjear a más tardar el 30 de junio de 2021 a las 11:59 p. m. PST. Después de la prueba el valor será de $11.99/mes. Puedes cancelar en cualquier momento. Términos completos en: https://www.youtube.com/premium/restrictions

La red 5G más rápida según los premios Opensignal, basado en velocidades promedio – Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., enero 2021. Se requiere dispositivo compatible con 5G. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan o función; visita es.T‑Mobile.com. Magenta Max: activa streaming en UHD hasta 4K en un dispositivo compatible o el streaming de videos por lo general será a 480p. Uso ilimitado en nuestra red. Después de la asignación de capacidad de enlace a alta velocidad, la velocidad máxima de los datos ilimitados en nuestra red será de 3G.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá una conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t‑mobile.com.

Contacts

Relaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.



MediaRelations@T‑mobile.com