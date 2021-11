T‑Mobile tiene ofertas que deslumbran a todos en esta época

No esperes a que llegue Black Friday. Desde el viernes, todos (y es en serio: TODOS) pueden aprovechar las grandes ofertas de El Un‑carrier, incluso smartphones GRATIS.

Cuáles son las novedades: las ofertas de T‑Mobile para Black Friday llegan una semana antes e incluyen smartphones, earbuds, tablets y relojes inteligentes gratis, y mucho más. Las ofertas de Metro by T‑Mobile llegan un día antes.

las ofertas de T‑Mobile para Black Friday llegan una semana antes e incluyen smartphones, earbuds, tablets y relojes inteligentes gratis, y mucho más. Las ofertas de Metro by T‑Mobile llegan un día antes. Por qué es importante: los consumidores están pagando más por artículos cotidianos como alimentos y gasolina, y esperan pagar más por los regalos en estas Fiestas. Sin embargo, en T‑Mobile no tienen por qué pagar más. El Un‑carrier les ofrece a todos los clientes los más grandes y más nuevos regalos tecnológicos GRATIS.

los consumidores están pagando más por artículos cotidianos como alimentos y gasolina, y esperan pagar más por los regalos en estas Fiestas. Sin embargo, en T‑Mobile no tienen por qué pagar más. El Un‑carrier les ofrece a todos los clientes los más grandes y más nuevos regalos tecnológicos GRATIS. Para quiénes es importante: para todos: clientes nuevos y existentes.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–El Un‑carrier hará que nadie se quede sin regalos esta temporada con más ofertas increíbles. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que los clientes nuevos y existentes pueden aprovechar más ofertas para estas Fiestas, como un Samsung Galaxy de la serie S21 o un Z Flip3 5G GRATIS con intercambio elegible y Galaxy Buds2 GRATIS en el plan Magenta MAX o Sprint MAX. Además, TODOS los clientes en TODOS los planes para consumidores de servicio pospagado pueden llevarse un Samsung Galaxy de la serie S21 o un Z Flip3 5G a mitad de precio al intercambiar un dispositivo elegible, y Galaxy Buds2 también a mitad de precio.

“Las Fiestas no son una época para ponerse tacaños. Cuando decimos que ‘todos’ pueden aprovechar grandes ofertas para estas Fiestas en T‑Mobile, hablamos en serio: los clientes de T‑Mobile y de Metro by T‑Mobile, los clientes nuevos y existentes y los clientes de cualquier plan de servicio pospagado”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T‑Mobile. “Y no te haremos esperar a que llegue Black Friday; daremos inicio a las Fiestas ESTE viernes”.

A partir de este viernes 19 de noviembre, los clientes nuevos y existentes de T‑Mobile y Sprint podrán llevarse:

Un Samsung Galaxy Z Flip3 5G GRATIS o hasta $1,000 de descuento en un Z Fold3 5G en los planes Magenta MAX o Sprint MAX, o A MITAD DE PRECIO (hasta $500 de descuento) en CUALQUIER plan para consumidores de servicio pospagado con 24 créditos (Z Flip3 5G) o 36 créditos (Z Fold3 5G) en la factura mensual a través del plan de financiamiento de equipo (o EIP) sin intereses de T‑Mobile al agregar una línea nueva.

Un Samsung Galaxy Z Flip3 5G GRATIS o hasta $1,000 de descuento en un Z Fold3 5G en los planes Magenta MAX o Sprint MAX con 24 créditos (Z Flip3 5G) o 36 créditos (Z Fold3 5G) en la factura mensual a través de EIP al intercambiar un dispositivo elegible.

Un teléfono Samsung Galaxy de la serie S21 GRATIS (hasta $800 de descuento) en los planes Magenta MAX o Sprint MAX, o A MITAD DE PRECIO (hasta $400 menos) en CUALQUIER plan para consumidores de servicio pospagado con 24 o 36 créditos en la factura mensual a través de EIP al intercambiar un dispositivo elegible.

Un par de Samsung Galaxy Buds2 GRATIS (hasta $150 de descuento) con reembolso al adquirirlos a través de EIP con cualquiera de los superteléfonos que se indican arriba en los planes Magenta MAX o Sprint MAX. O bien, Samsung Galaxy Buds2 a mitad de precio (hasta $75 menos) con reembolso al adquirirlos a través de EIP con cualquiera de los superteléfonos que se indican arriba en CUALQUIER plan para consumidores de servicio pospagado.

Una Samsung Galaxy Tab A7 Lite GRATIS mediante 24 créditos en la factura mensual a través de EIP al agregar una línea de Internet móvil elegible.

Una Samsung Chromebook GO por solo $149 mediante 24 créditos en la factura mensual a través de EIP al agregar una línea de Internet móvil elegible. Y obtén 50% de descuento en esa línea de Internet móvil elegible al suscribirte a Internet residencial de T-Mobile.

Hotspots GRATIS (Franklin T9 o Alcatel Linkzone 2), relojes GRATIS (Samsung Galaxy Watch4 y los relojes SyncUP KIDS o Timex FamilyConnect) y dispositivos conectados GRATIS (SyncUP Tracker o SyncUP Drive gratis) con 24 créditos en la factura mensual a través de EIP al agregar una línea de Internet móvil o línea de reloj elegible.

A partir de este jueves 18 de noviembre, los clientes de Metro by T‑Mobile podrán llevarse:

Una Samsung Galaxy Tab A7 Lite GRATIS con tarjeta virtual de prepago Mastercard luego de tres meses al agregar un plan de datos para tablet elegible a su plan de smartphone.

Una línea de llamadas, textos y datos a alta velocidad ilimitados para smartphone con acceso a 5G incluido por solo $25 al mes al cambiarse e intercambiar un dispositivo elegible. Además, elige entre la selección más grande de teléfonos 5G GRATIS en prepago.

¿No puedes esperar a que llegue el viernes? Ahora mismo, los clientes pueden:

Cambiarse a El Un‑carrier y T‑Mobile terminará de pagar, hasta $1,000, lo que le debes a tu compañía de servicio móvil por tu smartphone elegible con tarjeta virtual de prepago Mastercard.

Obtener todo un año de Paramount+ POR CUENTA NUESTRA en CUALQUIER plan para consumidores de servicio pospagado y de Internet residencial. Tras 12 meses, la suscripción se renovará automáticamente por $4.99 al mes o el precio vigente en ese momento hasta que se cancele.

Para ver todas las ofertas de T‑Mobile para estas Fiestas, visita es.t-mobile.com a partir del viernes 19 de noviembre. Echa un vistazo a la Samsung Galaxy Tab A7 Lite gratis de Metro by T‑Mobile y las demás ofertas disponibles a partir del jueves 18 de noviembre en hola.metrobyt-mobile.com/shop/deals. Y no te pierdas más ofertas disponibles próximamente.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Más el impuesto sobre ventas. Ofertas de T‑Mobile: si cancelas el servicio, deberás pagar el saldo según los contratos de financiamiento requeridos (p. ej., Galaxy Z Flip3 5G 128 GB: $999.99; Galaxy Buds2: $149.99); contáctanos antes de cancelar para seguir recibiendo créditos en la factura por los teléfonos. Para clientes con buena calificación crediticia. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Máximo 4 smartphones gratis o con descuento por cuenta. Galaxy Buds2: máximo 1/cuenta. Reembolso con tarjeta virtual de prepago Mastercard; no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. $1,000 para saldar: requiere dispositivo desbloqueado, calificación crediticia, servicio y transferencia elegibles, 90 días o más con el dispositivo y con una compañía de servicio móvil elegible, y canjear a tiempo. La tarjeta virtual Mastercard suele tardar 15 días. Ofertas de Metro: compra una Samsung Galaxy Tab A7 Lite, agrega una línea de tableta a un plan Metro para smartphone y recibe un reembolso al instante de $120 sobre el precio normal de compra de $199.99; después del 3.er mes de servicio, recibe un reembolso de $80 con tarjeta virtual de prepago Mastercard. Límite de 2 reembolsos por cuenta/hogar. Oferta no disponible en CT, RI ni en el Condado de Miami-Dade, FL. $25 por 1 línea de datos sin límites para smartphones (capacidad de enlace no incluida); uso sin límites solo en la red. El teléfono gratis requiere transferencia e intercambio (por un valor de $0 o más) elegibles y validación de ID. No incluye números de teléfono que estén actualmente en la red de T‑Mobile o que hayan estado activos en Metro en los últimos 180 días. Si hay congestión, los clientes con uso intensivo de datos (más de 35 GB/mes) podrían notar velocidades más bajas; los clientes de Metro podrían notar velocidades reducidas vs. T‑Mobile debido a la priorización de datos. Detalles en hola.metrobyT‑Mobile.com.

Datos ilimitados en nuestra red. Streaming a 480p. Cobertura 5G no disponible en ciertas áreas. Algunos usos podrían requerir un determinado plan o función; visita es.T‑Mobile.com. La más confiable: según un informe de auditoría realizado por la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta sobre experiencia de usuarios de abril a septiembre de 2021. Detalles completos en: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA. La más rápida: premios Opensignal, según velocidades 5G combinadas, promedio y generales (Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., octubre 2021), a partir de un análisis independiente de mediciones del servicio móvil captadas del 14 de junio al 11 de septiembre de 2021. © 2021 Opensignal Limited.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.T‑Mobile.com.

Contacts

Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.



MediaRelations@T‑Mobile.com

Relaciones con inversionistas



Investor.Relations@T‑Mobile.com