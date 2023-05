T‑Mobile ofrece el máximo paquete de deportes: béisbol con MLB, fútbol con MLS y tu app favorita para ver deportes

Los clientes nuevos y existentes pueden llevarse una suscripción a MLB.TV gratis por toda la temporada además de MLS Season Pass por cuenta nuestra

Y los que se cambien al plan Go5G Plus de T‑Mobile obtendrán $200 por línea para usar en cualquier otra app de streaming de deportes que prefieran

BELLEVUE, Washington–(BUSINESS WIRE)–Es una aventura en la que puedes disfrutar de tu deporte favorito. Patrick Mahomes anunció esta mañana que T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) ahora ofrece el máximo paquete de streaming de deportes dándole a sus clientes otra oportunidad de obtener MLB.TV gratis. Además, ofrece $200 para destinar a CUALQUIER app de streaming de deportes de su elección a quienquiera que transfiera su número a T‑Mobile. ¡Así es! Hasta juegos de billar en vivo. O boxeo. O bowling. Además, los clientes ya reciben MLS Season Pass por cuenta nuestra y ViX Premium por cuenta nuestra, que transmite partidos de las mejores ligas de fútbol de Europa y Latinoamérica.





MLB.TV es el beneficio más popular de T‑Mobile. Desde 2016, hemos visto más clientes solicitando el acceso gratis cada año, y este año la demanda alcanzó su máximo histórico con un aumento del 21% en comparación con la última temporada. Y ahora T‑Mobile te lo trae de nuevo. Del martes 23 de mayo al lunes 17 de julio, los clientes nuevos y existentes de T‑Mobile, Metro by T‑Mobile e Internet Residencial podrán conseguir una suscripción a MLB.TV gratis por toda la temporada (un valor de $139.99) a través de T-Mobile Tuesdays.

Además, los clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile pueden ver partidos de fútbol gratis con MLS Season Pass por cuenta nuestra, que ofrece toda la acción y emoción de la Major League Soccer en la app Apple TV. Los fans pueden ver cada partido de la MLS en billones de dispositivos, decodificadores y consolas de juegos, y también en Internet en tv.apple.com. MLS Season Pass (valor anual de $99) incluye todos los partidos en vivo de la temporada, todos los partidos de las eliminatorias de la MLS Cup y la Leagues Cup, sin restricciones.

El Un‑carrier sabe que a los fans del béisbol también les encantan otros deportes. Por eso, quienes se cambien ahora mismo al plan Go5G Plus de T‑Mobile pueden recibir $200 vía una tarjeta de prepago por CADA línea que transfieran para destinar a otro paquete de streaming de deportes de su elección. ¿Te encanta el hockey? ¿Te emociona el automovilismo? ¿Es el baloncesto tu deporte favorito? Tú decides.

“A los clientes de T‑Mobile les encanta hacer streaming y les encantan los deportes, así que lógicamente les estamos ofreciendo más de lo que les encanta: lo mejor del béisbol con MLB.TV, nuestro beneficio más popular, y una app de streaming de deportes de su elección. Además de MLS Season Pass gratis que ya reciben”, señaló Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile. “Siempre hemos dado el control a los clientes, y ahora pueden elegir otra app de deportes que se adapte perfectamente a sus intereses”.

Mejor aún, T‑Mobile sorteará una experiencia de fan única en la vida para la Semana de las Estrellas de la MLB, que se completa con un par de entradas al Home Run Derby de T‑Mobile, el Juego de Estrellas de la MLB, presentado por Mastercard, PLAY BALL PARK de Capital One, acceso VIP a una fiesta épica, dinero para comidas, bebidas y productos publicitarios en T‑Mobile Park, además de los vuelos y la estadía en un hotel. Visita la app T‑Mobile Tuesdays el martes 30 de mayo para participar y tener la oportunidad de ganar.

ACERCA DE MLB.TV

MLB.TV ofrece transmisiones de partidos tanto de local como de visitante, con acceso en vivo y on demand a cada partido de la temporada regular fuera de mercado. Los fans pueden acceder a los partidos de afiliación de sus equipos favoritos en la app MLB, hacer streaming en cualquier lugar y disfrutar de controles de DVR durante partidos en vivo para pausar y retroceder la acción en HD. Dirígete a la app T-Mobile Tuesdays para canjearla del 23 de mayo a las 5 a.m. ET al martes 18 de julio a las 4:59 a.m. ET.

Además de MLB.TV, los clientes de El Un-carrier pueden ver aún más béisbol (sí, ¡es posible!) con Apple TV+ por cuenta nuestra y Friday Night Baseball.

MÁS STREAMING DE DEPORTES CON GO5G PLUS

Los clientes nuevos que se cambien al plan Go5G Plus de T‑Mobile pueden solicitar ahora sus $200 por línea transferida por tiempo limitado. Al momento de la suscripción, recibirán una tarjeta virtual de prepago de T‑Mobile durante su primer mes, la cual podrán destinar a la app de streaming de deportes que deseen.

Mientras que otras compañías de servicio móvil atrapan a los clientes en contratos de teléfonos de tres años, los clientes de Go5G Plus de T‑Mobile pueden hacer un upgrade cada dos años, y siempre reciben las mismas grandes ofertas de teléfonos, ya sean clientes nuevos o existentes. Y Go5G Plus viene con más de $270 en beneficios adicionales mensuales para las familias, como Apple TV+ por cuenta nuestra, wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad gratis en el extranjero y mucho más. Todo eso además de acceder a la red 5G más grande, rápida y galardonada del país.

Para más información, visita es.t-mobile.com/switch/see-why. El 23 de mayo, visita T-Mobile Tuesdays para obtener más detalles sobre la oferta de MLB.TV y MLS Season Pass por cuenta nuestra.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Requiere plan elegible. Ingresa a T-Mobile Tuesdays y suscríbete a MLB.TV y MLS entre el 23 de mayo y el 18 de julio de 2023. ©/TM 2023 MLB. MLS Season Pass 2023 vence el 31 de enero de 2024. Requiere Apple ID y productos y servicios compatibles. Para mayores de 13 años. $200: requiere calificación crediticia, nuevos planes de línea de voz Go5G Plus y transferencias desde AT&T, Verizon, Claro, US Cellular, Spectrum, Liberty Puerto Rico o Xfinity. Obtén $200 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard; no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. Sorteo: SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. Está abierto a habitantes de los cincuenta estados de EE. UU., PR, USVI y DC. Para mayores de 16 años. Del 30 de mayo de 2023 a las 5:00 a.m. (hora del este) al 31 de mayo de 2023 a las 4:59 a.m. (hora del este). Para obtener información sobre cómo participar y leer el reglamento completo, ingresa a amoe.t-mobiletuesdays.com/Promotion/Rules. Nula donde esté prohibida.

