T‑Mobile ofrece a sus clientes ViX+ por cuenta nuestra

Los clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile podrán disfrutar ahora sin cargo extra y por un año, series originales, películas exclusivas y lo mejor de los deportes en vivo del servicio de streaming en español premium

Cuáles son las novedades: T‑Mobile y Metro by T‑Mobile les ofrecen a sus clientes nuevos y existentes un año de ViX+ por cuenta nuestra, el nivel SVOD premium de ViX y el primer servicio de streaming global a gran escala creado específicamente para el mundo hispanohablante. ViX+ se presenta al mundo el 21 de julio de 2022 con el contenido premium en español más amplio ofrecido hasta el momento en un servicio de streaming: más de 10,000 horas de programación de entretenimiento en su primer año y el hogar exclusivo de una cantidad selecta de deportes premium en vivo.





Por qué es importante: el 80 % de la población hispana en EE. UU. mira videos digitales, más que cualquier otro grupo. En el momento en el que la inflación está generando un aumento de precios en casi todo, los clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile pueden disfrutar de opciones de entretenimiento, estén donde estén y vayan donde vayan con ViX+ por cuenta nuestra.

Para quiénes es importante: para todas las personas que hablan español y que les gusta mirar televisión en un dispositivo móvil.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Los deportes y el entretenimiento en español se integran al mundo móvil y solo El Un‑carrier brinda a sus clientes un asiento en primera fila para disfrutar de toda la acción. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que les dará a sus clientes una suscripción de un año a ViX+, una plataforma que tendrá 10,000 horas de series originales, películas, noticias y deportes en vivo en español, con más de 4,000 horas de fútbol en vivo en Estados Unidos. ViX+ es el único servicio de streaming en español en el país con cobertura de los partidos de la Champions League, Europa League y Conference League de la UEFA. ¿Y quién puede decirle que no a una oportunidad como esta cuando hoy todo cuesta más? Un año de ViX+ por cuenta nuestra para los clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile con planes elegibles equivale a $84 de ahorro para tu bolsillo.

“Somos el principal proveedor de servicio móvil para los clientes hispanohablantes en el país, conocemos sus preferencias y por eso hoy les traemos una nueva manera de disfrutar de las noticias, shows, películas y los deportes en vivo de mayor relevancia, y todo por cuenta nuestra”, afirmó Mike Sievert, presidente y director ejecutivo de T‑Mobile. “Mientras que AT&T y Verizon suben los precios para sus clientes más leales, nosotros estamos haciendo las cosas al estilo de El Un‑carrier: les damos más a nuestros clientes sin costos agregados”.

ViX+ tiene programación para todos los miembros de la familia. Series premium como María Félix, La Doña, La mujer del diablo y Mi vecino el cartel estarán disponibles el 21 de julio de 2022, con estrenos exclusivos de películas a lo largo del mes que solo puedes encontrar en ViX+, incluidas Mirreyes contra Godinez 2, ‘El retiro’ y Enfermo amor. Hay una selección exclusiva de partidos de fútbol en vivo, para que los fanáticos puedan seguir toda la acción en la cancha desde su smartphone o tablet. Además de ofrecer partidos en vivo de la Liga MX, ViX+ es el único servicio de streaming en español en Estados Unidos con cobertura de los partidos de la Champions League, Europa League y Conference League de la UEFA. ViX+ también es el hogar de todas las competencias de los equipos nacionales de la UEFA, incluidas la UEFA Nations League, Euro Qualifiers, UEFA Euro y la Finalissima.

“Estamos encantados de que T‑Mobile les traiga el enorme beneficio de ViX+ a sus clientes”, afirma Wade Davis, director ejecutivo de TelevisaUnivision. “ViX+ se lanzará con un alcance de contenido en español sin precedentes, que incluirá series premium, películas, deportes y más. ViX+ es el único servicio creado exclusivamente para servir y representar a la cultura hispana, y la colaboración con T‑Mobile será la primera en traer este servicio de forma exclusiva a su clientela”.

Con más de 70 series y películas originales producidas para su primer año, hay una amplia variedad de nuevos shows y películas protagonizados por estrellas reconocidas. El contenido exclusivo de ViX+ en producción incluye la fantasía romántica Quiero tu vida, producida por Salma Hayek, la serie romántica Travesuras de la niña mala, una adaptación de la aclamada novela de Mario Vargas Llosa de 2006, y Pinches momias, una serie para adultos jóvenes que combina elementos de acción, terror y comedia, producida con Propágate Fuego. Desde comedias y películas románticas hasta series documentales y reality shows, los originales de ViX+ abarcan diversos géneros y formatos.

Los clientes de ViX+ también tienen acceso a todo lo que está en ViX, el streaming gratuito con publicidad que tiene más de 100 canales, 40,000 horas de video on demand y noticias y deportes las 24 horas todos los días.

“La población hispana en EE. UU. mira más videos en sus smartphones que cualquier otro segmento, pero hasta que llegaron ViX y ViX+, teníamos muy pocas opciones para hacer streaming de programas en español, y además eran caras”, afirma Jorge Martel, vicepresidente del grupo de mercados de consumo de T‑Mobile. “ViX+ es el agregado más reciente a la larga lista de beneficios exclusivos que ofrece T‑Mobile para conectar a nuestros clientes hispanohablantes con su mundo, como textos e Internet en el extranjero gratis y Mobile without Borders”.

Además, es muy fácil hacer streaming de ViX+ con la red nacional de T‑Mobile. Y ViX no es el único beneficio para los clientes de El Un-carrier. T-Mobile también ofrece la red 5G más grande y rápida del país. Según el nuevo Informe de experiencia 5G, de Opensignal, los clientes de T‑Mobile obtienen las velocidades promedio más altas de carga y descarga en 5G, de 171 Mbps y 17.8 Mbps, respectivamente. Además, esas velocidades ultrarrápidas están disponibles en más lugares. T‑Mobile tiene el mejor alcance 5G según Opensignal, lo que significa que los clientes obtienen una señal 5G en más lugares a lo largo del país. La red 5G de rango extendido de El Un‑carrier cubre casi a todos en el país: 315 millones de personas a lo largo de 1.8 millones de millas cuadradas. Cubrimos a 225 millones de personas en todo el país con la red 5G superrápida de ultracapacidad, y T‑Mobile prevé cubrir a 260 millones en 2022 y a 300 millones el próximo año. Y con Más que Cobertura, los clientes de El Un‑carrier pueden hacer streaming de ViX+ a 30,000 pies de altura con Wi‑Fi gratis en vuelos e Internet de alta velocidad con planes elegibles y en más de 200 países y destinos en todo el mundo.

ViX+ por cuenta nuestra estará disponible a mediados de agosto para los clientes de servicio pospagado de T‑Mobile y de Internet Residencial de T‑Mobile (incluidos los clientes de T‑Mobile para Empresas) con planes telefónicos elegibles y para los clientes de Metro by T‑Mobile con planes ilimitados, así que prepárate para empezar a hacer streaming del mejor contenido en español que existe, cuando quieras y donde quieras.

Para más detalles, visita la página de soporte de ViX de T-Mobile en https://www.es.t-mobile.com/support/plans-features/vix.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. Regístrate para recibir el código y canjéalo dentro de los 30 días. Requiere servicio elegible y cuenta nueva de ViX+. Máx. 1 código p/cuenta. Rigen los Términos de uso y la Política de privacidad de ViX. Roaming internacional en destinos del servicio Simple Global: hasta 5 GB de Internet de alta velocidad por mes con planes MAX; disponible en 11 países de Europa con planes Magenta. Wi-Fi en vuelos: con servicio elegible según disponibilidad en ciertas aerolíneas de EE. UU. 5G: requiere dispositivo compatible; cobertura no disponible en ciertas áreas. Algunos usos podrían requerir un determinado plan o función; visita es.T-Mobile.com. En general, el streaming de videos en un smartphone/tablet tiene calidad SD. La más rápida: basado en velocidades 5G combinadas, promedio y generales, según el análisis de Ookla® de velocidades de descarga de datos en 5G de Speedtest Intelligence® para el trimestre 1 de 2022. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para más información, visita: https://es.t‑mobile.com.

Acerca de TelevisaUnivision

Como la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca de contenido propio más grande y capacidad de producción líder en la industria, que impulsan sus ofertas de streaming y televisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de transmisión de mayor audiencia Univision y UniMás en Estados Unidos, y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 cadenas de cable en español, incluidos Galavisión y TUDN, el canal de deportes en español número 1 en Estados Unidos y en México. Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en Estados Unidos y cuatro canales de transmisión en México afiliados a 222 estaciones de televisión, el estudio Videocine y Uforia, the Home of Latin Music, que abarca 57 estaciones de radio propias u operadas en Estados Unidos, una serie de eventos en vivo y una sólida presencia de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar de los servicios de streaming globales ViX y Blim TV, que en conjunto presentan más de 50,000 horas de programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talentos de primer nivel. Los principales productos digitales de la compañía incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría. Para más información, visita televisaunivision.com.

Contacts

Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.



MediaRelations@t‑mobile.com

TelevisaUnivision



Alyssa Bernstein



Abernstein@televisaunivision.com

Contacto para relaciones con inversionistas



T‑Mobile US, Inc.



investor.relations@t‑mobile.com

https://investor.t‑mobile.com