T‑Mobile impulsa el cambio de las comunidades con más de $12 millones en ayuda financiera local

El Un‑carrier anuncia las 25 ciudades y pueblos del país que recibirán fondos para sus proyectos de desarrollo, la ayuda financiera local beneficia a 275 comunidades

BELLEVUE, Washington–(BUSINESS WIRE)–T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy sus próximos beneficiarios de ayuda financiera local (Hometown Grants), con 275 comunidades a lo largo de 46 estados que ahora forman parte del grupo exclusivo que recibirá fondos y apoyo para llevar adelante proyectos locales que contribuyen a que las personas se conecten e innoven. Y dado que El Un‑carrier ha concedido más de $12 millones en ayuda financiera local desde que lanzó su compromiso de cinco años con ciudades y pueblos pequeños en abril de 2021, está bien encaminado a alcanzar la meta del programa de $25 millones.









La ayuda financiera local es la forma en que T‑Mobile da la oportunidad a las personas que viven tanto en ciudades y pueblos pequeños como en comunidades rurales de transformar los lugares donde viven. A través de iniciativas de desarrollo comunitario, que abarcan infraestructura, educación, tecnología, medioambiente y más, El Un‑carrier hace posible que comunidades en todo el país se forjen un futuro más prometedor y resiliente, y ahora extiende su impacto a Louisiana, Massachusetts y Nebraska.

Estos son los próximos 25 beneficiarios de la ayuda financiera local y sus proyectos:

Jacksonville, Alabama: construir una glorieta en el Public Safety Complex Lake para ofrecer un espacio exterior techado a los entusiastas de la pesca y donde celebrar reuniones comunitarias.

construir una glorieta en el Public Safety Complex Lake para ofrecer un espacio exterior techado a los entusiastas de la pesca y donde celebrar reuniones comunitarias. Camden, Arkansas: revitalizar el lote vacío de una antigua biblioteca para convertirlo en un espacio verde al aire libre, con especial énfasis en la participación comunitaria, la sostenibilidad medioambiental y las oportunidades de recreación.

revitalizar el lote vacío de una antigua biblioteca para convertirlo en un espacio verde al aire libre, con especial énfasis en la participación comunitaria, la sostenibilidad medioambiental y las oportunidades de recreación. Russellville, Arkansas: remodelar el Riggs-Hamilton American Legion Post 20, y modernizar el interior del edificio de 90 años con baños accesibles en virtud de la ley ADA.

remodelar el Riggs-Hamilton American Legion Post 20, y modernizar el interior del edificio de 90 años con baños accesibles en virtud de la ley ADA. Ukiah, California: transformar el centro de recursos de la entidad de asistencia ante desastres United Disaster Relief of Northern California (UDRNC) en un entorno cálido y acogedor para las personas afectadas por desastres, con salas de estar, muebles cómodos nuevos, tecnología actualizada, así como juguetes y juegos para niños.

transformar el centro de recursos de la entidad de asistencia ante desastres United Disaster Relief of Northern California (UDRNC) en un entorno cálido y acogedor para las personas afectadas por desastres, con salas de estar, muebles cómodos nuevos, tecnología actualizada, así como juguetes y juegos para niños. Mashantucket Pequot Tribal Nation, Connecticut: planificar y desarrollar un centro tecnológico de negocios para la comunidad tribal Mashantucket Pequot Tribal Nation (MPTN), con el objetivo de apoyar a los emprendedores tribales con herramientas y recursos para que conviertan sus ideas de negocio en nuevos emprendimientos exitosos y estratégicamente planeados.

planificar y desarrollar un centro tecnológico de negocios para la comunidad tribal Mashantucket Pequot Tribal Nation (MPTN), con el objetivo de apoyar a los emprendedores tribales con herramientas y recursos para que conviertan sus ideas de negocio en nuevos emprendimientos exitosos y estratégicamente planeados. Cordele, Georgia: finalizar las renovaciones de un edificio histórico para la nueva sede del Centro de Arte y Cultura, un foco de servicios comunitarios, programas extracurriculares y festivales de arte y cultura.

finalizar las renovaciones de un edificio histórico para la nueva sede del Centro de Arte y Cultura, un foco de servicios comunitarios, programas extracurriculares y festivales de arte y cultura. Hogansville, Georgia: renovar el histórico Royal Theatre de 1937 y actualizar la red eléctrica del edificio para que sirva de centro de artes escénicas para la comunidad y aumente el dinamismo de la zona central.

renovar el histórico Royal Theatre de 1937 y actualizar la red eléctrica del edificio para que sirva de centro de artes escénicas para la comunidad y aumente el dinamismo de la zona central. Clinton, Iowa: restaurar y reinaugurar el Vince Jetter Community Center, así como ofrecer programas y servicios amplios y de calidad a los jóvenes y familias de pocos recursos de la comunidad.

restaurar y reinaugurar el Vince Jetter Community Center, así como ofrecer programas y servicios amplios y de calidad a los jóvenes y familias de pocos recursos de la comunidad. Spencer, Iowa: transformar el patio de la Spencer Public Library en un jardín musical con el fin de brindar un espacio al aire libre interactivo e inclusivo en el corazón de Spencer.

transformar el patio de la Spencer Public Library en un jardín musical con el fin de brindar un espacio al aire libre interactivo e inclusivo en el corazón de Spencer. Angola, Indiana: expandir el actual Imagine Alley, en colaboración con la ciudad de Angola, Easterseals RISE y Relic Emporium, para crear un mural colorido que fomente la bondad e inclusividad.

expandir el actual Imagine Alley, en colaboración con la ciudad de Angola, Easterseals RISE y Relic Emporium, para crear un mural colorido que fomente la bondad e inclusividad. Argos, Indiana: lanzar el programa “4-H Poss-ABILITIES Program”, diseñado para ofrecer experiencias juveniles inclusivas relativas al ganado y el montaje de exhibiciones en el que estudiantes con necesidades especiales de los grados K-12 son emparejados con mentores juveniles 4-H, brindándoles oportunidades de enriquecimiento tanto en el cuidado del ganado como en la organización de exhibiciones a lo largo del condado de Marshall.

lanzar el programa “4-H Poss-ABILITIES Program”, diseñado para ofrecer experiencias juveniles inclusivas relativas al ganado y el montaje de exhibiciones en el que estudiantes con necesidades especiales de los grados K-12 son emparejados con mentores juveniles 4-H, brindándoles oportunidades de enriquecimiento tanto en el cuidado del ganado como en la organización de exhibiciones a lo largo del condado de Marshall. El Dorado, Kansas: terminar el District Stadium, un predio al aire libre donde se llevan a cabo varios eventos de entretenimiento y wiffleball para la comunidad y los visitantes.

terminar el District Stadium, un predio al aire libre donde se llevan a cabo varios eventos de entretenimiento y para la comunidad y los visitantes. Hammond, Louisiana: instalar un sistema público de altoparlantes en Chappapeela Sports Park para garantizar la seguridad de la comunidad.

instalar un sistema público de altoparlantes en Chappapeela Sports Park para garantizar la seguridad de la comunidad. Northampton, Massachusetts: instalar iluminación artística en el paso a desnivel ferroviario en el centro de Northampton para mejorar la accesibilidad peatonal y la conexión física a Main Street.

instalar iluminación artística en el paso a desnivel ferroviario en el centro de Northampton para mejorar la accesibilidad peatonal y la conexión física a Main Street. Hattiesburg, Mississippi: renovar los juegos de Vernon Dahmer Park y restaurar el pabellón dañado por el incendio, destinado a eventos y reuniones de la comunidad.

renovar los juegos de Vernon Dahmer Park y restaurar el pabellón dañado por el incendio, destinado a eventos y reuniones de la comunidad. Laurel, Mississippi: crear la Biblioteca Móvil del condado Laurel-Jones, un tranvía reacondicionado con capacidad para ofrecer tecnología en cualquier lugar para los habitantes de áreas rurales menos atendidas a lo largo del condado.

crear la Biblioteca Móvil del condado Laurel-Jones, un tranvía reacondicionado con capacidad para ofrecer tecnología en cualquier lugar para los habitantes de áreas rurales menos atendidas a lo largo del condado. McComb, Mississippi: establecer el primer Museo de la Música de McComb y renovar un edificio de Main Street para destacar a los artistas locales y la historia musical de la comunidad.

establecer el primer Museo de la Música de McComb y renovar un edificio de Main Street para destacar a los artistas locales y la historia musical de la comunidad. Goldsboro, North Carolina: instalar puertas automáticas en el Wayne Opportunity Center para brindar a la comunidad un entorno seguro, accesible e inclusivo.

instalar puertas automáticas en el Wayne Opportunity Center para brindar a la comunidad un entorno seguro, accesible e inclusivo. Hickory, North Carolina: renovar el estadio multipropósito Samuel William Davis, Sr. en el Taft Broome Park y realizar mejoras en el césped del campo, el sistema de altoparlantes, las redes y las cercas con el fin de ofrecer instalaciones optimizadas para eventos deportivos y comunitarios y conservar la rica historia de la antigua Ridgeview High School.

renovar el estadio multipropósito Samuel William Davis, Sr. en el Taft Broome Park y realizar mejoras en el césped del campo, el sistema de altoparlantes, las redes y las cercas con el fin de ofrecer instalaciones optimizadas para eventos deportivos y comunitarios y conservar la rica historia de la antigua Ridgeview High School. Murphy, North Carolina: reformar el nuevo edificio de almacén de alimentos del Cherokee County Sharing Center e incorporar baños y un fregadero grande para productos agrícolas con el propósito de seguir ofreciendo alimentos nutritivos a las familias necesitadas.

reformar el nuevo edificio de almacén de alimentos del Cherokee County Sharing Center e incorporar baños y un fregadero grande para productos agrícolas con el propósito de seguir ofreciendo alimentos nutritivos a las familias necesitadas. Columbus, Nebraska: construir un área de juego multifuncional para la comunidad en el centro del pueblo cerca del Columbus Community Building, que alberga la biblioteca pública, el museo infantil, el ayuntamiento y más.

construir un área de juego multifuncional para la comunidad en el centro del pueblo cerca del Columbus Community Building, que alberga la biblioteca pública, el museo infantil, el ayuntamiento y más. Lovelock, Nevada: renovar Amherst Park mediante la creación de un campo de acondicionamiento físico con nuevos equipos de ejercicio para ofrecer a la comunidad un espacio al aire libre dedicado a promover el bienestar físico.

renovar Amherst Park mediante la creación de un campo de acondicionamiento físico con nuevos equipos de ejercicio para ofrecer a la comunidad un espacio al aire libre dedicado a promover el bienestar físico. Independence, Oregon: mejorar la experiencia de la comunidad en Sunset Meadows Nature Park mediante la construcción de una nueva área de juego accesible que promoverá la naturaleza y los lazos comunitarios.

mejorar la experiencia de la comunidad en Sunset Meadows Nature Park mediante la construcción de una nueva área de juego accesible que promoverá la naturaleza y los lazos comunitarios. Herminie, Pennsylvania: establecer un laboratorio de capacitación laboral integral dentro del distrito escolar de Yough, que ofrecerá oportunidades de formación a los jóvenes locales, preparará a los estudiantes para la fuerza laboral y fomentará el crecimiento laboral económico dentro de la comunidad.

establecer un laboratorio de capacitación laboral integral dentro del distrito escolar de Yough, que ofrecerá oportunidades de formación a los jóvenes locales, preparará a los estudiantes para la fuerza laboral y fomentará el crecimiento laboral económico dentro de la comunidad. Sun Prairie, Wisconsin: instalar paneles solares en el edificio renovado de la Cámara de Comercio de Sun Prairie para implementar una solución de energía sostenible al tiempo que se siguen promoviendo las conexiones y el crecimiento en la comunidad.

A fin de seleccionar a los beneficiarios de la ayuda financiera local, T‑Mobile se ha asociado con Main Street America y Smart Growth America para evaluar las solicitudes según el nivel de detalle, impacto en la comunidad, viabilidad y otras consideraciones. Cada trimestre, T‑Mobile otorga ayuda financiera local a 25 pequeñas ciudades y pueblos de 50,000 habitantes o menos. Para presentar tu propuesta y solicitar ayuda financiera local, haz clic aquí.

El compromiso de T‑Mobile con ciudades y pueblos pequeños no se limita a la ayuda financiera local, pues cuenta con iniciativas como el Proyecto 10Millones, que ofrece conectividad a Internet y hotspots móviles gratis a estudiantes elegibles para ayudar a cerrar la brecha digital. Además, el servicio de Internet 5G Residencial de T‑Mobile y el de Internet para empresas da acceso a los hogares y negocios a lo largo del país a una opción de banda ancha confiable y económica.

Asimismo, T‑Mobile está optimizando su red 5G más grande, rápida y galardonada en comunidades rurales de todo el país, y recientemente anunció que aumentará el rendimiento de la red 5G de ultracapacidad para casi 60 millones de clientes en un área de casi 300,000 millas cuadradas incluidas en la Subasta 108 sobre licencias de espectro de banda. Y por primera vez, T‑Mobile activará la red 5G de ultracapacidad en condados como Scott County, Kansas, Pennington County, Pennsylvania y Marathon County y Portage County, Wisconsin.

Para obtener más información sobre el compromiso de T‑Mobile con ciudades y pueblos pequeños, visita es.t-mobile.com/hometowngrants. Y para ver cómo la ayuda financiera local está generando cambios, haz clic aquí.

Internet 5G Residencial de T‑Mobile: no disponible en todas las áreas. Vía red celular 5G; las velocidades varían según factores que afectan las redes celulares. Proyecto 10Millones: la elegibilidad para el programa National School Lunch se verifica al inscribirse.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y operasus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para más información, visita es.t-mobile.com

