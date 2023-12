T‑Mobile empodera a 250 comunidades de todo el país con $11 millones en ayuda financiera local

Con el anuncio de El Un‑carrier de sus próximos 25 beneficiarios, T‑Mobile impulsa el cambio local a lo largo del país apoyando proyectos de desarrollo comunitario, como programas de educación para jóvenes, iniciativas de salud y bienestar, y obras de arte públicas

BELLEVUE, Washington–(BUSINESS WIRE)–El Un‑carrier está ayudando en grande a 25 pequeñas comunidades. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy a los beneficiarios más recientes de la ayuda financiera local (Hometown Grants), alcanzando así a nada menos que 250 comunidades en 43 estados y más de 11 millones de dólares en financiación desde que El Un‑carrier lanzara su compromiso de cinco años con las pequeñas ciudades y pueblos en abril de 2021.









Gracias a la ayuda financiera local, las personas de todo el país están poniendo en marcha proyectos que marcan una diferencia real y que ayudan a sus comunidades a prosperar. Con 25 millones de dólares reservados hasta 2026 para apoyar la ayuda financiera local, T‑Mobile está invirtiendo en las pequeñas ciudades y pueblos para impulsar estas iniciativas y garantizar que puedan conectarse, innovar y crecer juntas

“Con 250 beneficiarios, hemos llegado oficialmente a la mitad de la ayuda financiera local de T‑Mobile y el impacto es asombroso”, señaló Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T‑Mobile. “Este hito no se trata solamente de revitalizar las comunidades… es reconocer el efecto dominó: la creación de puestos de trabajo y decenas de miles de horas de voluntariado que desencadenan una profunda ola de cambios positivos en las pequeñas comunidades de EE. UU., y estoy ansioso por ver lo que nos depara la próxima mitad”.

Estos son los próximos 25 beneficiarios de la ayuda financiera local y sus proyectos:

Talladega, Alabama: construcción del área de juegos Unity Playground, el primer parque público inclusivo y accesible en virtud de la ley ADA de la ciudad, con rampas para sillas de ruedas y elementos de juego sensoriales e inclusivos.

construcción del área de juegos Unity Playground, el primer parque público inclusivo y accesible en virtud de la ley ADA de la ciudad, con rampas para sillas de ruedas y elementos de juego sensoriales e inclusivos. Coalinga, California: transformación de un lote vacío ubicado en el centro de la ciudad en el parque de agua Coalinga Splash Park, el primer parque recreativo de su tipo, y al aire libre, de la zona.

transformación de un lote vacío ubicado en el centro de la ciudad en el parque de agua Coalinga Splash Park, el primer parque recreativo de su tipo, y al aire libre, de la zona. Paradise, California: instalación de un mural de azulejos con huellas de las manos de los alumnos de Ridge en Paradise Community Park para celebrar el crecimiento de la comunidad en los cinco años transcurridos desde el incendio Camp Fire de 2018.

instalación de un mural de azulejos con huellas de las manos de los alumnos de Ridge en Paradise Community Park para celebrar el crecimiento de la comunidad en los cinco años transcurridos desde el incendio de 2018. Soledad, California: construcción de un escenario inclusivo para artes escénicas en el Soledad Community Center, incluye iluminación más moderna en el escenario y un ascensor accesible, en virtud de la ley ADA, para las presentaciones de los jóvenes de la comunidad.

construcción de un escenario inclusivo para artes escénicas en el Soledad Community Center, incluye iluminación más moderna en el escenario y un ascensor accesible, en virtud de la ley ADA, para las presentaciones de los jóvenes de la comunidad. Smyrna, Delaware: contratación del renombrado muralista Michael Rosato para que pinte murales en dos lugares clave del centro de la ciudad, como parte de los continuos esfuerzos de revitalización, que destaquen la belleza natural y la diversidad histórica de la comunidad, .

contratación del renombrado muralista Michael Rosato para que pinte murales en dos lugares clave del centro de la ciudad, como parte de los continuos esfuerzos de revitalización, que destaquen la belleza natural y la diversidad histórica de la comunidad, . Darien, Georgia: embellecimiento del distrito céntrico de Darien agregando señales de orientación, iluminación mejorada y bancos nuevos para establecer la zona como un destino y un espacio de reunión.

embellecimiento del distrito céntrico de Darien agregando señales de orientación, iluminación mejorada y bancos nuevos para establecer la zona como un destino y un espacio de reunión. Woodbine, Georgia: mejoramiento del Cornelia Jackson Memorial Park agregando nuevos juegos infantiles para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad y la calidad de vida en general.

mejoramiento del Cornelia Jackson Memorial Park agregando nuevos juegos infantiles para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad y la calidad de vida en general. Eldora, Iowa: finalización del Eldora Trail, un sendero conector pavimentado de casi una milla, para proporcionar un circuito de senderos accesible, pintoresco y seguro de 10.3 millas que conecte la ciudad de Eldora, Steamboat Rock y Pine Lake State Park.

finalización del Eldora Trail, un sendero conector pavimentado de casi una milla, para proporcionar un circuito de senderos accesible, pintoresco y seguro de 10.3 millas que conecte la ciudad de Eldora, Steamboat Rock y Pine Lake State Park. Augusta, Kansas: reconstrucción de los juegos de Castle Park, que ocupa más de 11,000 pies cuadrados, utilizando materiales sustentables para proporcionar un entorno seguro y accesible para que los niños disfruten.

reconstrucción de los juegos de Castle Park, que ocupa más de 11,000 pies cuadrados, utilizando materiales sustentables para proporcionar un entorno seguro y accesible para que los niños disfruten. Magee, Mississippi: revitalización del Community House, uno de los centros vecinales más vitales de Magee, reparando el tejado, el suelo y el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

revitalización del Community House, uno de los centros vecinales más vitales de Magee, reparando el tejado, el suelo y el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Hannibal, Missouri: revitalización del auditorio Bluff City Theatre, lo cual incluye mejoras en los asientos, un nuevo sistema de control de la iluminación, mejores instrumentos de iluminación y un sistema de sonido mejorado, para garantizar que el teatro pueda seguir ofreciendo espectáculos profesionales gratuitos a las comunidades del noroeste de Missouri y el oeste de Illinois durante varios años.

revitalización del auditorio Bluff City Theatre, lo cual incluye mejoras en los asientos, un nuevo sistema de control de la iluminación, mejores instrumentos de iluminación y un sistema de sonido mejorado, para garantizar que el teatro pueda seguir ofreciendo espectáculos profesionales gratuitos a las comunidades del noroeste de Missouri y el oeste de Illinois durante varios años. Hillsborough, New Jersey: lanzamiento del programa Arts in the Parks en Ann Van Middlesworth Park, creando 15 paneles artísticos en las aceras con la colaboración de la comunidad.

lanzamiento del programa Arts in the Parks en Ann Van Middlesworth Park, creando 15 paneles artísticos en las aceras con la colaboración de la comunidad. Las Vegas, New Mexico: instalación de tres pórticos decorativos de ingreso a Gallinas River Park, como parte del proyecto de embellecimiento del centro de la ciudad de Las Vegas, que servirán como puntos de bienvenida para los visitantes y como puntos de referencia icónicos del parque.

instalación de tres pórticos decorativos de ingreso a Gallinas River Park, como parte del proyecto de embellecimiento del centro de la ciudad de Las Vegas, que servirán como puntos de bienvenida para los visitantes y como puntos de referencia icónicos del parque. Chillicothe, Ohio: instalación de un punto de orientación en el corazón del centro histórico de Chillicothe para promocionar los negocios locales y los eventos de la comunidad, y aumentar el tráfico peatonal local y de visitantes.

instalación de un punto de orientación en el corazón del centro histórico de Chillicothe para promocionar los negocios locales y los eventos de la comunidad, y aumentar el tráfico peatonal local y de visitantes. El Reno, Oklahoma: renovación del centro y museo histórico Fort Reno Visitor Center reemplazando las ventanas anticuadas para garantizar que los viajeros frecuentes de la Ruta 66 disfrutándolo en su recorrido.

renovación del centro y museo histórico Fort Reno Visitor Center reemplazando las ventanas anticuadas para garantizar que los viajeros frecuentes de la Ruta 66 disfrutándolo en su recorrido. Kansas, Oklahoma: restauración del parque de Kansas, incluye mejoras accesibles, en virtud de la ley ADA, en los juegos para niños, canchas de baloncesto y nuevos contenedores de basura para ofrecerle a la comunidad un espacio seguro y plenamente funcional para reuniones al aire libre.

restauración del parque de Kansas, incluye mejoras accesibles, en virtud de la ley ADA, en los juegos para niños, canchas de baloncesto y nuevos contenedores de basura para ofrecerle a la comunidad un espacio seguro y plenamente funcional para reuniones al aire libre. Poteau, Oklahoma: construcción del nuevo distrito céntrico de Dewey, comenzando por el Pocket Park, un pequeño parque que se utilizará como área multipropósito para eventos al aire libre.

construcción del nuevo distrito céntrico de Dewey, comenzando por el Pocket Park, un pequeño parque que se utilizará como área multipropósito para eventos al aire libre. Baker City, Oregon: instalación de la plataforma de chapoteo de la ciudad de Baker en Central Park, que proporcionará un espacio recreativo accesible al aire libre para la comunidad.

instalación de la plataforma de chapoteo de la ciudad de Baker en Central Park, que proporcionará un espacio recreativo accesible al aire libre para la comunidad. Lebanon, Oregon: remodelación del actual edificio de la Cámara de Comercio de Lebanon agregándole un patio exterior cubierto para que la comunidad de negocios locales lo utilice como espacio de reunión e intercambio.

remodelación del actual edificio de la Cámara de Comercio de Lebanon agregándole un patio exterior cubierto para que la comunidad de negocios locales lo utilice como espacio de reunión e intercambio. York, Pennsylvania: inicio del proceso de mejora de la actual flota de vehículos de emergencia del York Area United Fire and Rescue Department con tecnología de vehículos híbridos, lo que mejorará la eficiencia de combustible y de costos, mientras el departamento continúa prestando servicios a tres comunidades en un área de 39 millas cuadradas.

del proceso de mejora de la actual flota de vehículos de emergencia del York Area United Fire and Rescue Department con tecnología de vehículos híbridos, lo que mejorará la eficiencia de combustible y de costos, mientras el departamento continúa prestando servicios a tres comunidades en un área de 39 millas cuadradas. Kingstree, South Carolina: renovación del histórico edificio del Museo C. Williams Rush de Arte y Cultura Afroamericana, reemplazando el tejado para que siga siendo sede de eventos para la comunidad.

renovación del histórico edificio del Museo C. Williams Rush de Arte y Cultura Afroamericana, reemplazando el tejado para que siga siendo sede de eventos para la comunidad. Rice, Texas: instalación de un nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado como parte del proyecto del gimnasio comunitario de Rice, que proporcionará un espacio seguro y climatizado para atender a las comunidades locales y circundantes en situaciones de emergencia, así como para ofrecer a sus ciudadanos actividades recreativas, educativas, cívicas y de entretenimiento dentro del gimnasio.

instalación de un nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado como parte del proyecto del gimnasio comunitario de Rice, que proporcionará un espacio seguro y climatizado para atender a las comunidades locales y circundantes en situaciones de emergencia, así como para ofrecer a sus ciudadanos actividades recreativas, educativas, cívicas y de entretenimiento dentro del gimnasio. Bristol, Virginia: creación de la biblioteca Bristol Mobile Minds Library, un programa móvil destinado a ofrecer recursos bibliográficos sobre ruedas, lo cual incluirá tecnología, talleres de creación y libros digitales e impresos, para cubrir a las dos comunidades de Bristol en Virginia y Tennessee.

creación de la biblioteca Bristol Mobile Minds Library, un programa móvil destinado a ofrecer recursos bibliográficos sobre ruedas, lo cual incluirá tecnología, talleres de creación y libros digitales e impresos, para cubrir a las dos comunidades de Bristol en Virginia y Tennessee. Smithfield, Virginia: restauración del puente de la estación en Windsor Castle Park, mejorando la estructura y la seguridad del puente para los turistas y visitantes diarios del parque.

restauración del puente de la estación en Windsor Castle Park, mejorando la estructura y la seguridad del puente para los turistas y visitantes diarios del parque. Pullman, Washington: activación del corazón de Main Street con nuevos accesorios urbanos y la creación de espacios para crear en el centro histórico un ambiente inclusivo, accesible, acogedor y centrado en las personas.



T‑Mobile se ha asociado con Main Street America y Smart Growth America para seleccionar a los beneficiarios de la ayuda financiera local, y las solicitudes se evalúan por su nivel de detalle, impacto en la comunidad, viabilidad y otras consideraciones. Cada trimestre, T‑Mobile otorga ayuda financiera local a 25 pequeñas ciudades o pueblos de 50,000 habitantes o menos. Para solicitar ayuda financiera local, haz clic aquí.

El programa de ayuda financiera local no es la única manera en que T‑Mobile empodera a las pequeñas comunidades. Existen otras iniciativas, como el Proyecto 10Millones, que ofrece conectividad a Internet y hotspots móviles gratis a estudiantes elegibles para ayudar a cerrar la brecha digital, y los servicios de Internet 5G Residencial de T-Mobile e Internet para empresas, que les brindan a hogares y negocios de todo el país acceso a banda ancha a menor precio.

Para obtener más información sobre el compromiso de T‑Mobile con las pequeñas comunidades, visita es.t-mobile.com/hometowngrants. Y para ver cómo la ayuda financiera local está generando cambios, haz clic aquí.

Internet 5G Residencial de T‑Mobile: no disponible en todas las áreas. Vía red celular 5G; las velocidades varían según factores que afectan las redes celulares. Proyecto 10Millones: la elegibilidad para el programa National School Lunch se verifica al inscribirse.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

