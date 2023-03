T‑Mobile contribuye con 1 millón de dólares para la nueva exposición del Smithsonian sobre el impacto de la conectividad móvil

El Un‑carrier destaca la importancia de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática apoyando el programa interactivo sobre cómo la tecnología nos conecta con el mundo en que vivimos

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy una contribución de 1 millón de dólares para la nueva exposición que abrirá próximamente en el Smithsonian National Museum of Natural History (Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano), Cellphone: Unseen Connections (Teléfonos celulares: conexiones invisibles), que muestra el desarrollo y el impacto de la conectividad móvil, desde el pasado hasta la actualidad, y busca inspirar a los futuros innovadores a imaginar las posibilidades del mañana.





Desde los primeros dispositivos, que parecían ladrillos, y los teléfonos plegables hasta los smartphones con los que contamos en la actualidad, los teléfonos celulares y las redes móviles han revolucionado la manera en que nos comunicamos e interactuamos. Y la revolución móvil apenas ha comenzado. La nueva exposición del Smithsonian pondrá de relieve el impacto tecnológico, ambiental y cultural de la conectividad móvil, destacando a los líderes que construyeron la industria, la tecnología y la infraestructura que posibilitan el funcionamiento de los dispositivos móviles. T‑Mobile, que con su liderazgo en la industria brinda a sus clientes conectividad móvil y de banda ancha con la red 5G líder del país, es uno de los dos promotores principales de la exposición que abrirá al público el 23 de junio en Washington, D. C.

“Me encanta que T‑Mobile, a través de esta nueva exposición del Smithsonian, ayude a dar vida a la historia de cómo la conectividad móvil ha cambiado la forma en que trabajamos y vivimos”, señala Callie Field, presidenta de T‑Mobile Business Group. “Nuestra intención es que la rica historia de esta exposición no solo contribuya a informar a los visitantes y profundizar su conocimiento del poder de la tecnología actual, sino que también inspire a la próxima generación de líderes que serán los innovadores del mañana”.

La contribución de T‑Mobile al Smithsonian se suma a las continuas iniciativas de El Un‑carrier para que su red, su escala operativa y sus recursos sirvan para el bien, conectando a las personas con las posibilidades que la tecnología pone a nuestro alcance. Estas iniciativas incluyen:

Acerca de la exposición Cellphone: Unseen Connections

Enfocándose en objetos culturales así como en las materias primas, el trabajo de los seres humanos, las tecnologías y las infraestructuras que permiten el funcionamiento de nuestros dispositivos, la exposición narra la historia global de los teléfonos celulares que ayudaron a abrir paso a los medios para preservar las tradiciones culturales y crear otras tradiciones a nivel mundial. Como elementos complementarios de la exposición, habrá también programación y actividades comunitarias educativas que incluirán, entre otras, una celebración de la apertura en la noche, talleres continuos y juegos, además de excursiones escolares y programas extracurriculares y programas abiertos, que tendrán la finalidad de inspirar e informar al público de todo el país.

Para más información, visita Cellphone: Unseen Connections.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Acerca de T‑Mobile US, Inc.

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com.

