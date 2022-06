T‑Mobile amplía la cobertura más allá de sus propios mapas

Justo cuando las personas empiezan a viajar otra vez y la inflación va en aumento, T‑Mobile lanza otra innovación Un‑carrier para ayudarte a que vuelvas a salir Y ADEMÁS ahorres dinero

Cuáles son las novedades: la más reciente innovación Un‑carrier de T‑Mobile, Más que Cobertura, amplía su cobertura y mantiene a los clientes conectados en los vuelos y en más de 210 países y destinos. Además, El Un‑carrier les ofrece a los clientes un año de AAA por cuenta nuestra, descuentos exclusivos para viajes en T‑Mobile TRAVEL, ahorros adicionales en gasolina Shell y más, todo con T‑Mobile Tuesdays. ¿Qué tal eso?





Por qué es importante: se puede volver a viajar, la inflación va en aumento y T‑Mobile está revolucionando los viajes OTRA VEZ.

Para quiénes es importante: para los millones de personas que están pensando en volver a viajar.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–En sus marcas. Listos. ¡A viajar! Hoy, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) lleva la cobertura más allá, desafiando los límites de su propio mapa de cobertura, a 30,000 pies y al extranjero. Presentamos la última innovación Un‑carrier de T‑Mobile, Más que Cobertura, con Internet de alta velocidad gratis en más de 210 países y destinos Y ADEMÁS conectividad y streaming gratis durante todo el vuelo en las aerolíneas más grandes de EE. UU. Y El Un‑carrier está aprovechando su magnitud posterior a la fusión para negociar beneficios exclusivos solo para los clientes de T‑Mobile, como AAA por cuenta nuestra durante un año entero; 25¢ menos por galón de combustible Shell hasta el Día del Trabajo (Labor Day) ; y está lanzando T‑Mobile TRAVEL con Priceline para dar a los clientes acceso a ofertas exclusivas y hasta 40% de descuento en ciertos hoteles y alquiler de autos. Impresionante. Empieza a hacer las maletas porque todo esto empezará a partir del primer día oficial del verano, el 21 de junio.

Vea el video del anuncio aquí: https://youtu.be/-EQoD5eEeME

¿Y lo mejor de todo? Es totalmente GRATIS. Los clientes obtienen mucho más sin pagar ni un centavo adicional.

Esta noticia llega cuando las personas de este país empiezan a viajar otra vez después de años de vacaciones en casa, complicaciones y frustraciones. De hecho, más de dos tercios afirman que planean echar la casa por la ventana en su próximo viaje1. Además, se espera que el gasto en viajes de negocios a nivel mundial aumente más de un 37% el próximo año, a más de $1 trillón2. Al mismo tiempo, la gente está cuidando su dinero mucho más que nunca, y con el aumento de los precios en todos lados, tener beneficios gratis de viaje nunca tuvieron tan buena pinta.

“Nuestra misión es ser los mejores del mundo en conectar a los clientes con su mundo, y eso significa asegurarnos de que tu teléfono funcione donde vayas, incluso si viajas más allá de la cobertura de nuestra señal”, afirmó Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Fuimos los primeros en introducir cobertura en los vuelos y en el extranjero, y hoy marchamos a toda máquina para volver a revolucionar las cosas. Esto es lo que El Un‑carrier hace: señala los puntos débiles, los destroza y revoluciona las cosas para mejor”.

Actualmente, mantenerte conectado mientras viajas es complicado, en el mejor de los casos, costoso en el peor de los casos y, sin embargo, es fundamental. Se estima que los viajeros del país desembolsan $1.3 billones por año solo para mantenerse conectados mientras vuelan3. Dos tercios de los viajeros afirman que les preocupa mantenerse conectados mientras viajan, y a más de la mitad les preocupa pagar extra en el extranjero4. ¡Y es fácil saber por qué! ¡AT&T podría cobrar la descomunal suma de $2050 por un solo GB de datos en el extranjero en la mayoría de los países ($2.05/MB) si los clientes no compran su pase internacional con antelación! Si Juanito mira una hora de videos en TikTok, la factura de AT&T sería de alrededor de $6,000. ¡Mira cómo se esfuman los fondos para pagar tu universidad, Juanito!

Hoy, T‑Mobile lo está solucionando.

Más que Cobertura: Internet de alta velocidad en todo el mundo

T‑Mobile presentó novedosos beneficios de viaje con Simple Global en 2013. Esto revolucionó la manera en que los clientes de El Un‑carrier usan sus teléfonos mientras viajan. Los clientes de T‑Mobile, incluidas las empresas, ahora usan 60 veces más de datos en el extranjero que antes: una diferencia descomunal. Hoy, T‑Mobile vuelve a hacer de las suyas.

A partir del 21 de junio, al aterrizar en otro país, los clientes de T‑Mobile obtienen 5 GB de Internet de alta velocidad gratis por mes y velocidades de hasta 5 GB donde estén disponibles, en más de 210 países y destinos con el plan más popular de T‑Mobile, Magenta Max, y con el plan Business Unlimited Ultimate. Sin comprar pases. Sin complicaciones y así de fácil. Sin tonterías.

Esta innovación es otra de las pioneras de T‑Mobile y lo convierte en el único proveedor en ofrecer tanta Internet de alta velocidad en tantos lugares: más de 10 veces más lugares que AT&T y más de 10 veces más Internet de alta velocidad que Verizon.

Además, los clientes obtienen la misma experiencia de 5 GB de Internet de alta velocidad en 11 países europeos (Austria, Croacia, la República Checa, Alemania, Grecia, Hungría, Macedonia, Montenegro, Polonia, Rumania y Eslovaquia) en el plan Magenta, en la mayoría de los planes comerciales y planes equivalentes de Sprint, gracias a la asociación de T‑Mobile con Deutsche Telekom. Básicamente, en cualquier lugar que un teléfono diga “T‑Mobile”, los clientes obtendrán las velocidades más altas disponibles para su plan.

De igual manera, T‑Mobile duplicará las velocidades a nivel mundial en los más de 210 países y destinos (de 128 kbps a 256 kbps) para que los teléfonos de los clientes funcionen para tareas básicas como navegar y revisar emails desde el momento en que aterrizan. Esto es además de los mensajes de texto gratis que los clientes ya disfrutan en esos destinos. Esto se suma a los 5 GB de Internet de alta velocidad y las llamadas y textos gratis en México y Canadá para Magenta, Magenta MAX y los clientes elegibles de T‑Mobile para Empresas.

Puedes hacer roaming sin preocupaciones.

Además, los clientes de T‑Mobile para Empresas obtendrán pronto la app móvil Secure Wi‑Fi incluida sin costo extra con los planes Business Advanced y Ultimate. Secure Wi‑Fi es una app del tipo “configurar y olvidarse” que, cuando está conectada a un Wi-Fi público, ayuda a proteger automáticamente los datos de los clientes y optimiza la experiencia en su smartphone, en cualquier lugar del mundo. Es ideal para cuando los clientes tienen que trabajar y su única opción es utilizar Wi‑Fi público. Y es 100% por cuenta nuestra.

Más que Cobertura: conectividad gratis durante el vuelo

Para mantener a los clientes de El Un‑carrier conectados a bordo, T‑Mobile trabaja en conjunto con los proveedores de Wi‑Fi en los vuelos para brindarles conectividad gratis CON streaming durante todo el vuelo en las aerolíneas más grandes de EE. UU. Lanzaremos este servicio primero en Delta, American y Alaska Airlines en ciertos vuelos a partir del 21 de junio. Luego seguirá United Airlines. Y T‑Mobile continuará trabajando arduamente para mantener a los clientes con cobertura en incluso más aerolíneas con el paso del tiempo.

Esto significa que los clientes de T‑Mobile están conectados en el extranjero y ahora también en las rutas aéreas de EE. UU., sin costo extra. Más aerolíneas. Más vuelos. Conectividad durante todo el vuelo. Y mejor conectividad.

Este no es el Wi‑Fi en vuelo del pasado. Además de navegar y enviar emails y mensajes de texto en su teléfono, los clientes de T‑Mobile también pueden hacer streaming, donde esté disponible, durante todo el vuelo. O sea que los clientes pueden mirar todos los servicios de streaming que obtienen gratis o con descuento con T‑Mobile, como MLB.tv, Netflix, Paramount+, Philo, YouTube TV y más.

Más que Cobertura incluye:

Conexión gratis durante todo el vuelo en TODOS los vuelos con Magenta MAX, Business Unlimited Ultimate y planes equivalentes de Sprint.

Conexión gratis durante todo el vuelo en cuatro vuelos por año que el cliente elija y con una hora gratis en cada vuelo con Magenta, Business Unlimited Advanced y planes equivalentes de Sprint.

Más que Cobertura: los clientes de T‑Mobile saldrán ganando

T‑Mobile no solo está avanzando a toda máquina para mantener conectados a los clientes, sino que El Un‑carrier también se va con todo y aprovechará el tamaño y la magnitud posterior a la fusión del nuevo T‑Mobile con el fin de negociar ofertas que los clientes no pueden conseguir por cuenta propia. Con mayor razón aún, los clientes de El Un‑carrier podrán volver a viajar este verano. A partir del 21 de junio, el primer día oficial del verano, T‑Mobile desenrollará la alfombra magenta en la app T‑Mobile Tuesdays.

En primer lugar, una gran noticia para quienes viajan por carretera. El Un‑carrier es ahora la compañía de servicio móvil oficial asociada con AAA, lo cual significa que los clientes de T‑Mobile reciben un año de AAA por cuenta nuestra, con asistencia en carretera las 24 horas del día, con Magenta, Magenta MAX y los planes para pequeños negocios elegible. El principal modo de viaje es en auto: 1 de cada 3 personas en EE. UU. viajó por carretera durante los días festivos previos a la pandemia5. Con la mayor cobertura 5G en las autopistas del país (más del doble que la cobertura de la compañía de servicio móvil que le sigue), los clientes de T‑Mobile podrán estar tranquilos y viajar por carretera con confianza.

Además, se integró AAA sin problemas con SyncUP DRIVE de T‑Mobile, que convierte el auto en un hotspot sobre ruedas y monitorea el buen funcionamiento del vehículo. En este momento todos los clientes de T‑Mobile pueden obtener SyncUP DRIVE GRATIS al agregar una línea elegible.

En segundo lugar, para aliviar el aumento de los precios del combustible, T‑Mobile colaboró con Shell y el programa Fuel Rewards® para ofrecer a los clientes este verano y hasta la semana del Día del Trabajo, un descuento exclusivo de 25 centavos por galón de gasolina a través de T‑Mobile Tuesdays.

Por último, con el aumento disparado de los costos de viaje, El Un‑carrier se esfuerza al máximo para que los clientes ahorren. T‑Mobile se asoció con Priceline para lanzar T‑Mobile TRAVEL con Priceline, un nuevo sitio con ofertas de viaje exclusivamente para clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile. Ahorra hasta un 40% y nunca vuelvas a pagar precios regulares en hoteles y autos de alquiler de pago inmediato. Además, los clientes pueden reservar boletos de avión y más.

Y mientras las ofertas de viaje se anuncian por todas partes, gracias al tamaño y magnitud de la clientela de T‑Mobile, El Un‑carrier logró negociar ofertas de viaje tan extraordinarias que no se pueden encontrar en ninguna otra parte. Tan solo el mes pasado, un cliente de T‑Mobile que viajó a Hawái por 9 días se hospedó en un hotel en Waikiki de $300 la noche a solo $200 la noche, ahorrándose $900 del costo del viaje. Otro cliente fue a un club de playa 4 estrellas en Miami y se hospedó en un hotel de $551 la noche por $351 por las 6 noches.

Durante este servicio piloto, los clientes ya han ahorrado más de 17 MILLONES de dólares en hoteles tan solo el año pasado, y muchos ahorraron más de $500 en un solo viaje. Son suficientes ahorros para cambiarse a clase ejecutiva o llevarse unos audífonos de cancelación de ruido. ¡Que lo disfrutes!

Todos los clientes de T‑Mobile, incluidos los negocios, pueden ir a t‑mobiletravel.com o a la app T‑Mobile Tuesdays, ingresar su número, obtener un código y acceder a ahorros exclusivos para empezar a planificar su próximo viaje hoy mismo. Desplázate fácilmente por la pantalla para ver calificaciones, reseñas y, de manera prominente, los ahorros de T‑Mobile en magenta. ¡Comienza a ahorrar y a preparar la maleta!

Más que Cobertura Lo tenemos. ¿Viajes gratis inolvidables? También los tenemos.

Para celebrar la increíble y maravillosa conectividad y dar un empujón a los planes de viaje, a partir del 21 de junio El Un‑carrier regalará un viaje inolvidable a 10 afortunados ganadores en T‑Mobile Tuesdays. Visita la app T‑Mobile Tuesdays para la oportunidad de ganar ¡y prepárate a disfrutar experiencias de viaje épicas este año!

Para más información sobre todos los beneficios de viaje de T‑Mobile, visita t‑mobile.com/travel. Para información sobre T‑Mobile Tuesdays, haz clic aquí. Para información sobre los beneficios de viaje de T‑Mobile para Empresas, haz clic en http://es.t-mobile.com/business/plans/travel-benefits.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Un año de AAA por cuenta nuestra: requiere línea de voz activa en un plan elegible, inscripción y verificación. La suscripción se renueva automáticamente por hasta $83/año. Cancélala en cualquier momento. No es apta para uso comercial. Las cuentas de T‑Mobile para Empresas con número de seguro social y 12 o menos líneas son elegibles. Requiere línea de voz activa y verificación de membresía en AAA. Conexión en vuelos: plan elegible. En vuelos de aerolíneas de EE. UU.; para los mensajes se requiere la función de Llamadas Wi‑Fi, una dirección e911 válida y haber realizado previamente una llamada por Wi‑Fi con la tarjeta SIM actual. Según disponibilidad en ciertas aerolíneas de EE. UU. SyncUP: con 24 créditos en la factura mensual al agregar una línea de Internet móvil (2 GB o más) elegible. Para clientes con buena calificación crediticia, más impuestos que se pagan al momento de la compra. Si cancelas el servicio móvil antes de 24 créditos en la factura, ya no recibirás los créditos y pagarás el saldo del precio regular del dispositivo (p. ej., SyncUP Drive: $108). Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. Podría requerir un cargo de $35 por asistencia o por cambios de dispositivo, ya sea en tiendas o llamadas al servicio al cliente. T‑Mobile Tuesdays: requiere plan elegible. La oferta de Shell es hasta 20 galones. Detalles en la app T‑Mobile Tuesdays. 10 premios mayores: SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. Está abierto a habitantes de los cincuenta estados de EE. UU., PR, USVI y DC. Para mayores de 16 años. Del 21 de junio de 2022 a las 5:00 a.m. (hora del este) al 28 de junio de 2022 a las 4:59 a.m. (hora del este). Para obtener información sobre cómo participar y leer el reglamento completo, ingresa a amoe.t‑mobiletuesdays.com/Promotion/Rules. Nula donde esté prohibida. 5G: requiere dispositivo compatible; cobertura no disponible en ciertas áreas. Algunos usos podrían requerir un determinado plan o función; consulta los detalles del plan. La más rápida basado en velocidades combinadas, promedio y generales, según el análisis de Ookla® de velocidades de descarga de datos de Speedtest Intelligence® para el trim. 1 de 2022. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso.

