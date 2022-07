T‑Mobile amplía el servicio de Internet 5G Residencial a millones de hogares más en todo California

El Un‑carrier usa su gigantesca red 5G para aumentar el acceso a Internet Residencial de T‑Mobile en 32 ciudades y comunidades de California, y el servicio ahora está disponible para casi la mitad de los hogares de todo el estado.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T‑Mobile pinta el Estado Dorado de color magenta. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy la ampliación de la cobertura de su servicio de Internet 5G Residencial en California, donde más de 1.3 millones de hogares aún no tienen acceso a servicios de banda ancha residencial. Con esta reciente expansión en más de 30 ciudades y comunidades, el servicio de Internet Residencial de T‑Mobile ahora está disponible para más de seis millones de hogares a lo largo y ancho de California.





Estamos en el año 2022 y muchas familias todavía no tienen acceso a un servicio de banda ancha residencial rápido y confiable. California no es la excepción. Según un estudio de la Comisión Federal de Comunicaciones, aproximadamente la mitad de los condados de California, 30 de 58, tienen acceso al servicio de banda ancha disponible para por lo menos un 94% de los habitantes. Sin embargo, en esos 30 condados, solo el 46% de los hogares tienen realmente Internet de alta velocidad. Y solo en el área de Los Ángeles se estima que alrededor del 20% de los estudiantes (unos 90,000 niños) aún carecen de servicio de banda ancha o no tienen ancho de banda suficiente para cubrir sus necesidades académicas. Eso es inaceptable.

Con T‑Mobile, más de 40 millones de hogares (un tercio de los cuales están en áreas rurales del país) son elegibles para obtener Internet 5G Residencial; accederán a velocidades de banda ancha que les permitirán usar varios dispositivos al mismo tiempo para trabajo, streaming, videoconferencias, aprendizaje en línea, gaming y más.

Comentarios de la gente

“Nos complace ver a T-Mobile ampliar su servicio de Internet Residencial a más partes del Valle de San Joaquin”, afirmó Victor Lopez, alcalde de Orange Cove y presidente de Central Valley Latino Mayors and Elected Officials Coalition (CVLEOC). “En muchas partes del valle no hay acceso a un servicio de banda ancha económico y confiable y este nuevo producto ofrecerá otra opción para los habitantes de nuestra región. Felicitamos a T-Mobile por traer un servicio de banda ancha más económico y fácil de usar a los habitantes de nuestra región”.

“Muchos negocios y hogares de origen asiático o de las islas del Pacífico no tienen acceso a un servicio de banda ancha económico y el Internet móvil de T-Mobile ayuda a llenar un hueco en el mercado”, afirmó Faith Bautista, directora ejecutiva de National Asian American Coalition. “Esperamos con ansias el despliegue de este servicio móvil y queremos reconocer los esfuerzos de T-Mobile para cerrar la brecha digital en las comunidades relegadas”.

“Los clientes de banda ancha están atascados. Millones de familias a lo largo del país todavía tienen poca o ninguna opción de Internet residencial. Durante décadas, los clientes han tenido que soportar pésimo servicio al cliente, subidas de precios y cargos inesperados por parte de los proveedores de Internet”, señaló Mike Katz, director ejecutivo de mercadeo de T-Mobile. “Hoy damos otro paso para cambiar eso y aumentamos el acceso al Internet Residencial de T-Mobile en California. Con El Un-carrier, los habitantes a lo largo del Estado Dorado pueden obtener un servicio de banda ancha confiable y económico, sin las tonterías de los proveedores tradicionales de servicios de Internet. Por eso, más de un millón de clientes en todo el país ya se cambiaron a Internet Residencial de T-Mobile”.

Acerca de Internet Residencial de T‑Mobile

Internet 5G Residencial de T‑Mobile es un servicio de Internet residencial a solo $50 por mes con AutoPago, lo que equivale a un ahorro de hasta 50% en comparación con el valor de referencia de la industria, o bien $30 por mes para las familias que tengan Magenta MAX, el plan telefónico más popular de T‑Mobile. Una buenísima oferta, ¿verdad? Es rápido y confiable, y sin las tonterías de los grandes proveedores de Internet.

Tiene una tarifa fija, sin impuestos ni cargos agregados, sin costos por equipos, sin contratos anuales y sin subir el precio.

Y además es 100% inalámbrico, por lo que es fácil de configurar. Una vez que recibes tu puerta de enlace por correo, solo tienes que enchufarla y descargar la app, y estarás conectado en menos de 15 minutos. No hay que esperar al instalador ni hacer agujeros en las paredes.

Si necesitas ayuda, el Equipo de Expertos dedicado de T‑Mobile está disponible para comunicarse contigo por teléfono o mensajes.

Suscribirse es fácil, y con la reciente innovación Un-carrier de T‑Mobile, Libertad de Internet, los clientes pueden probar el servicio de Internet Residencial sin preocupaciones, abandonar a su proveedor sin costo, fijar su precio con el Precio Fijo garantizado de T‑Mobile y obtener ofertas exclusivas a través de T‑Mobile Tuesdays.

Expansión del acceso

Internet 5G Residencial está disponible para más de 40 millones de hogares en todo el país. Y ahora, millones más de hogares en California también tienen acceso a Internet 5G Residencial.

La disponibilidad se basa en la capacidad de la red, que aumenta constantemente. Consulta es.t-mobile.com/isp para saber si Internet residencial de T‑Mobile está disponible para tu hogar. A continuación encontrarás una lista de ciudades y comunidades, tomada del anuncio de hoy.

Esta ampliación llega justo con el anuncio de El Un‑carrier de su campaña más reciente contra los grandes proveedores de Internet, Rage Against Big Internet, que les ofrece a los clientes frustrados la oportunidad de ponchar a los grandes proveedores de Internet dentro de una jaula de lanzamiento especial durante la Semana de las Estrellas 2022 de la MLB, en la soleada ciudad de Santa Mónica.

Si te perdiste nuestro más reciente evento de Rage Against Big Internet, ¡no te preocupes! T‑Mobile anunciará durante el año nuevos eventos para que te liberes de esas emociones negativas, y también más expansiones de su cobertura de Internet 5G Residencial, ¡así que no te lo pierdas!

California

Bakersfield

Chico

Clearlake

Crescent City

El Centro

Fresno

Los Ángeles-Long Beach-Anaheim

Madera

Merced

Modesto

Napa

Oxnard-Thousand Oaks-Ventura

Red Bluff

Redding

Riverside-San Bernardino-Ontario

Sacramento-Roseville-Folsom

Salinas

San Diego-Chula Vista-Carlsbad

San Francisco-Oakland-Berkeley

San José-Sunnyvale-Santa Clara

San Luis Obispo-Paso Robles

Santa Cruz-Watsonville

Santa María-Santa Bárbara

Santa Rosa-Petaluma

Sonora

Stockton

Susanville

Truckee-Grass Valley

Ukiah

Vallejo

Visalia

Yuba City

No disponible en todas las áreas; los clientes no elegibles para Internet 5G Residencial podrían ser elegibles para 4G LTE u otras opciones de Internet móvil fijo. Si hay congestión, los clientes de Internet Residencial podrían notar velocidades más bajas en comparación con otros clientes debido a la priorización de datos. Solo para uso en la ubicación proporcionada al activar. Requiere aprobación de crédito. AutoPago: el descuento de $5/mes podría no reflejarse en la primera factura. Cargos por regulación incluidos en el precio del servicio mensual para cuentas elegibles. Si cancelas el servicio de Internet Residencial, deberás devolver la puerta de enlace o pagar hasta $370. 50% de ahorro en comparación con el índice de referencia de comparabilidad razonable del estudio sobre tarifas de servicio de banda ancha fija en zonas urbanas realizado por la FCC en 2022. $105/mes (índice de referencia de la FCC) vs. $50/mes con AutoPago (Internet 5G Residencial de T-Mobile). Velocidades y funciones varían. $30/mes para familias con 2 o más líneas de Magenta MAX elegibles y servicio de Internet Residencial. Con crédito de $20 en la factura mensual. Los créditos podrían demorar hasta 2 ciclos de facturación; si cancelas alguna de las líneas o cambias de plan, dejarás de recibir los créditos. El Precio Fijo garantiza que puedas conservar el precio regular mensual de tu plan de servicio de Internet residencial elegible (excluye impuestos y cargos, promociones por tiempo limitado, cargos por uso, servicios de terceros, dispositivos y prácticas de gestión de la red). Test Drive: cancela dentro de los 15 días de la activación del servicio de Internet residencial para recibir un reembolso con un crédito único en tu factura. Contract Freedom: puede demorar 8 semanas. Se paga con una tarjeta virtual de prepago Mastercard©, emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC; sujeto a los términos de la tarjeta. Se aplica a los cargos por cancelación anticipada; excluye otros costos.

