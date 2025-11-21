Synthio Labs recaudó $5 millones para desarrollar el sistema operativo de IA de voz que apoye las interacciones entre clientes en el sector de las ciencias de la vida

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Synthio Labs, una compañía de IA de voz desarrollada bajo estándares clínicos que está transformando la forma en que organizaciones de las ciencias de la vida interactúan con profesionales de la salud y pacientes, anunció hoy que recaudó una financiación inicial de $5 millones. La ronda fue liderada por Elevation Capital con la participación de 1984 Ventures, Peak XV Partners, Y Combinator y varios inversores estratégicos del ecosistema global de atención de salud e inteligencia artificial.









“Creemos que Synthio Labs está definiendo la próxima gran infraestructura de interacción con el cliente para las ciencias de la vida. Su plataforma de IA de voz desarrollada bajo estándares clínicos unifica las comunicaciones en el sector farmacéutico: ofrece a los equipos de campo un asistente de voz avanzado y permite que profesionales de la salud y pacientes obtengan respuestas instantáneas, fiables y conformes a las normativas, las 24 horas, todos los días. La presencia comercial y de salida al mercado global de la industria farmacéutica es una máquina de un billón de dólares lista para reinventarse, y Synthio cuenta con el equipo adecuado para cumplir esta misión”, afirmó Krishna Mehra, socio de AI de Elevation Capital.

Las empresas farmacéuticas gastan más de $30 000 millones al año para lograr interacciones entre profesionales de la salud y pacientes y, sin embargo, la mayor parte de la comunicación se sigue haciendo de forma manual, está segmentada y es difícil aumentar su alcance. Los médicos están saturados de información y muchos pacientes no reciben apoyo regular, lo que lleva a tasas de abandono del tratamiento de hasta el 50 % en enfermedades crónicas. Synthio Labs pretende resolver este problema con una IA de voz en tiempo real que cumpla las normas y pueda brindar información médica clara y precisa a cada médico y paciente. Esta tecnología puede ayudar a compañías farmacéuticas y proveedores de atención de salud de todo el mundo, especialmente para la atención de enfermedades crónicas y los programas de apoyo a grandes grupos de pacientes.

El sistema operativo de IA de Synthio Labs unifica tres plataformas muy representativas: Jarvis, IA de voz desarrollada bajo estándares clínicos para equipos de campo; Ather, el motor de IA multimodal que impulsa una interacción omnicanal fluida entre profesionales de la salud y pacientes y Simulation Studio, la plataforma de información avanzada que genera gemelos digitales de médicos y pacientes de alta fidelidad a los fines de investigación y estrategia. Estas soluciones combinadas ayudan a los equipos de las ciencias de la vida a automatizar conversaciones conformes a la normativa, a capturar inteligencia estructurada a gran escala y ofrecer experiencias consistentes y con calidad comparable a la interacción humana a cada profesional de la salud y paciente.

“Más allá de los medicamentos innovadores, el futuro de la atención de salud dependerá de cómo lleguemos y apoyemos a los profesionales de la salud y a cada paciente que confía en ellos”, afirmó Supreet Deshpande, cofundador y director ejecutivo de Synthio Labs. “En Synthio, estamos desarrollando la infraestructura de IA que lo hará posible: de manera inteligente, conforme a las normativas y a gran escala,” añadió Rajashekar Vasantha, cofundador y director de Tecnología.

Sahitya Sridhar, cofundador y director de Producto, señaló: “Diseñamos productos para que las conversaciones entre las empresas farmacéuticas y sus clientes sean cada vez más inteligentes, rápidas y significativas. La atención de salud está yendo hacia el camino de la abundancia. Nuestra perspectiva es sencilla: llevar al sector farmacéutico experiencias de calidad para el consumidor y empoderar a las personas que brindan cuidados.”

Entre los primeros en adoptar esta tecnología se encuentran varias de las 10 principales empresas farmacéuticas y marcas líderes de atención de salud directa al consumidor (D2C), que utilizan la IA de voz de Synthio para transformar la interacción entre médicos y pacientes. En uno de los proyectos, la IA de voz de Synthio llegó a más de 5 000 pacientes con eccema en 48 horas, lo que pone de relieve su capacidad para ampliar rápidamente la asistencia personalizada.

Rafal Pielak, fundador y director ejecutivo de Soteri Skin, señaló: “Ha sido un placer trabajar con el equipo de Synthio Labs. Desarrollaron un agente de IA de voz para interactuar con miles de pacientes con eccema que realizó 5 000 llamadas en apenas dos días. El agente gestionó el proceso de incorporación, selección y asistencia al paciente de principio a fin y automatizó por completo nuestros comentarios y revisiones. Estamos muy conformes con los resultados y esperamos volver a trabajar juntos”.

Synthio Labs fue fundada por Supreet Deshpande, Sahitya Sridhar y Rajashekar Vasantha, un equipo de origen indio con raíces académicas y profesionales tempranas en el país. Los fundadores aportan una amplia experiencia en estrategias para el sector farmacéutico e ingeniería avanzada de IA, ya que han desempeñado roles de liderazgo en McKinsey, ZS Associates, Amazon y Audible. Han dirigido programas comerciales multimillonarios para empresas globales del sector de las ciencias de la vida y desempeñado funciones clave en el desarrollo de modelos fundamentales de lenguaje a gran escala (LLM) y sistemas de voz multiagente en Amazon y Audible. La empresa tiene previsto utilizar esta financiación para ampliar sus equipos de ingeniería y de producto, expandir las actividades empresariales a gran escala en Estados Unidos y Europa y profundizar sus alianzas con clientes líderes en el sector de las ciencias de la vida. Synthio tiene como objetivo establecer la interacción impulsada por IA como el nuevo estándar para la forma en que los equipos del sector farmacéutico prestan apoyo a profesionales de la salud y pacientes en todo el mundo.

