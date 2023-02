Syniverse presenta Evolved Mobility for Outbound Roaming para reducir los gastos operativos de los operadores móviles que dan de baja sus redes 3G

Agiliza la desaparición de las redes heredadas sin sacrificar la experiencia del abonado

TAMPA, Florida.–(BUSINESS WIRE)–Syniverse, “la empresa más conectada del mundo” (the world’s most connected company®), anunció hoy la disponibilidad de una nueva función crucial en Evolved Mobility, la solución de itinerancia de voz por LTE (VoLTE) de la empresa. La nueva función de itinerancia saliente, una solución pionera en su clase, conecta a los usuarios con itinerancia saliente desde operadores que han retirado sus redes 3G. Esto se suma a la función de itinerancia entrante que ya se puede usar con Evolved Mobility para que los operadores móviles puedan dar de baja las redes heredadas sin tener que sacrificar la experiencia del abonado.

Las redes 5G no paran de crecer y por eso, los operadores de telefonía móvil apuntan a reasignar recursos espectrales y obtener beneficios en cuanto a los gastos operativos asociados al desmantelamiento de sus redes 3G. Retirar estas redes se ha convertido en un auténtico desafío para los operadores que quieren mantener las mejores experiencias de itinerancia de su clase para sus abonados cuando viajan y deben recurrir a las redes de los operadores que no han adoptado la itinerancia tipo VoLTE.

“Los operadores deben tener una estrategia muy bien definida y clara para retirar estas redes, sobre todo ahora que los consumidores viajan mucho más”, señaló al respecto Andrew Davies, director ejecutivo de Syniverse. “Syniverse lleva más de 30 años a la vanguardia de la tarea de guiar a los operadores en la transformación de sus redes y nuestra solución Evolved Mobility ha sido adoptada con éxito por numerosos operadores muy prestigiosos, entre ellos AT&T y Verizon. Con esta última función de itinerancia saliente, ahora también podremos asistir a los operadores para que puedan liberar millones de dólares asociados con el mantenimiento de esta infraestructura heredada, sin degradar la experiencia del cliente para sus propios usuarios en itinerancia en el extranjero”.

Evolved Mobility for Outbound Roaming de Syniverse es una función en la nube que reconoce la importancia de garantizar una conectividad de itinerancia saliente confiable para los operadores que dan de baja sus propias redes 3G. Con Evolved Mobility for Outbound Roaming, los operadores móviles pueden realizar la transición desde sus equipos de red heredados, sin tener que sacrificar la capacidad de un abonado para utilizar la itinerancia saliente a mercados que no tengan el sistema VoLTE. Con esta función, los dispositivos móviles 4G y 5G pueden hacer itinerancia en operadores visitados que no dispongan de itinerancia VoLTE. Esta función única permite al abonado conectarse cuando de otro modo no podría y les ofrece un amplio abanico de beneficios a los operadores y sus abonados, en particular, importantes ahorros en gastos operativos en el retiro de elementos de red heredados y una experiencia superior del cliente, que impulsa la lealtad del abonado y la retención de ingresos para los operadores móviles.

Evolved Mobility for Inbound y Evolved Mobility for Outbound ya están disponibles para los operadores de telefonía móvil hoy mismo.

