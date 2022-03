Synergis Adept fue distinguido con la insignia Leader en ECM y PDM en los informes de G2 de la primavera boreal de 2022

Usuarios verificados colocan a Adept entre los más destacados en las áreas de mejor usabilidad, implementación más rápida, mejor soporte y mejor relación

QUAKERTOWN, Pensilvania–(BUSINESS WIRE)–Synergis Software, un líder global en soluciones de flujo de trabajo y gestión de documentos de ingeniería, anunció hoy que Synergis Adept fue distinguido con la insignia Leader en las categorías Gestión de contenidos empresariales y Gestión de datos de productos en los informes Grid® de G2 de la primavera boreal de 2022. G2 es un sitio web de reseñas de software comercial a cargo de pares que ayuda a las empresas para que puedan elegir las mejores herramientas para su negocio. Los productos en el cuadrante Leader poseen altas calificaciones de usuarios verificados del producto de software y tienen puntajes de presencia en el mercado significativos.





Según los informes de G2 de la primavera boreal de 2022, el software Adept obtuvo 18 insignias de G2, y alcanzó el primer puesto en las categorías de “Mejor usabilidad”, “Implementación más rápida”, “Facilidad de instalación”, “Facilidad de administración” y “ Adopción más alta por parte de usuarios”. Esto permitió que la empresa se alce con las distinciones “Mayor simpleza para realizar negocios” y “Mejor asistencia técnica”, un reconocimiento que Synergis ha recibido de manera constante durante los últimos siete trimestres.

“ Estos logros reflejan la experiencia que ofrecemos con nuestro software y las relaciones que construimos con algunas de las empresas más importantes del mundo”, afirma Scott Lamond, vicepresidente de marketing de Synergis Software. “ Ofrecer valor en formas relevantes para nuestros clientes es nuestra principal prioridad, por lo que los resultados de G2 realmente son importantes para nosotros. Nuestros clientes van desde empresas pequeñas hasta firmas muy grandes en distintas industrias, y los consideramos a todos parte de la familia de Synergis. Estamos agradecidos por su confianza e inspirados para aportarles aún más valor en el marco de nuestro crecimiento conjunto”.

G2 destaca el valor del software de gestión de documentos de ingeniería Adept en tres categorías: gestión de contenidos empresariales, gestión de datos de productos y gestión de planos de construcción. Las insignias de G2 para la primavera boreal de 2022 son las siguientes:

Leader en gestión de contenidos empresariales (ECM)

Leader en gestión de datos de productos (PDM)

Momentum Leader en gestión de contenidos empresariales (ECM)

Momentum Leader en gestión de datos de productos (PDM)

High Performer en gestión de contenidos empresariales (ECM) para mercado medio

High Performer en gestión de datos de productos (PDM) para mercado medio

High Performer en gestión de construcción

High Performer en gestión de planos de construcción

Mejor relación

Mejor asistencia técnica

Mejor asistencia técnica a pequeñas empresas

Mayor simpleza para realizar negocios con mercado medio

Mayor simpleza para realizar negocios

Mayor simpleza para realizar negocios con pequeñas empresas

Implementación más rápida

Adopción más alta por parte de usuarios

Más implementable

Mejor usabilidad

Los informes de G2 se basan en comentarios directos de los clientes, que se combinan con el algoritmo exclusivo de G2 que calcula los puntajes de satisfacción del cliente y presencia en el mercado en tiempo real.

Para obtener más detalles sobre Adept en los informes de G2 de la primavera boreal de 2022, visite nuestro sitio web.

Citas de usuarios verificados sobre Synergis Adept

“ Adept gestiona miles de millones de dólares en activos digitales que contienen invaluable propiedad intelectual de Dow, con miles de usuarios en varias docenas de sitios globales”.

Teresa Yang, gerenta de producto de gestión de documentos de Dow Chemical

“ No hay otra empresa de software en ningún lugar del mundo que trabaje tan estrechamente junto con sus clientes. El personal tiene una capacidad de respuesta increíble, y hace todos los esfuerzos de manera permanente para resolver los problemas de los clientes. Para un sistema sin el cual una empresa no puede funcionar, esto no tiene precio”.

Ryan Mongeau, director de tecnología de Space Age Electronics

“ Adept ha mejorado nuestra eficiencia y procesos en un 200 %. Lo que solía llevar horas con sistemas anteriores, ahora puede lograrse en cuestión de minutos. Es un sistema muy potente, con posibilidades ilimitadas para agregar más información útil para proyectos futuros. Y el equipo de asistencia técnica puede afrontar y/o resolver cualquier problema que se les presente para mejorar u optimizar nuestros procesos”.

Milias H, del proveedor de servicios de control de documentos The Folger Company

Acerca de Synergis Software

Synergis Software es un líder global en soluciones de flujo de trabajo y gestión de documentos, y es el creador del software Synergis Adept. Este software presta servicios a más de 120.000 usuarios en docenas de industrias, y ofrece un acceso rápido y centralizado a documentos comerciales y de diseño en un entorno seguro y colaborativo. Adept Integrator conecta sus aplicaciones empresariales para que sus datos y procesos comerciales fluyan sin problemas por toda la infraestructura de TI.

Distinguida como líder en servicio al cliente en el mercado de gestión de información de ingeniería global por Frost & Sullivan, y en los primeros cinco lugares a nivel mundial del ranking de Helpdesk International por tres años consecutivos, nuestro compromiso con los clientes es inquebrantable.

Synergis Technologies, LLC, una empresa de dueños y capitales privados, fue fundada en 1985 y tiene sus oficinas centrales en Bucks County (Pensilvania).

Adept ha sido sometido a las más arduas pruebas por ingenieros durante más de 30 años, y entre sus clientes se cuentan Dow Chemical, Con Edison, General Mills, Merck, NASA y Nucor Steel.

Acerca de G2 Crowd

G2 es el mercado de tecnología más grande del mundo, donde las empresas pueden descubrir, reseñar y gestionar la tecnología que necesitan para alcanzar todo su potencial. En la actualidad, más de tres millones de personas visitan G2 para leer y escribir reseñas originales sobre miles de productos de software y servicios profesionales.

