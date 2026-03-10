Sylvester Stallone producirá película sobre los orígenes de Rambo

El actor Sylvester Stallone anunció que participará como productor ejecutivo de la próxima película titulada “John Rambo”. Este proyecto abordará los orígenes del emblemático personaje que interpretó durante décadas en el cine.

El anuncio fue realizado por el propio Stallone a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Allí compartió su entusiasmo por seguir vinculado al universo del famoso veterano de guerra, aunque ahora desde el área de producción.

La nueva cinta buscará explorar la historia del personaje antes de los acontecimientos narrados en First Blood, la película estrenada en 1982 que dio inicio a la exitosa saga de acción. Además, el filme profundizará en la etapa previa a que John Rambo se convierta en el reconocido soldado del Ejército de Estados Unidos.

Stallone, de 79 años, señaló que Rambo ha sido una parte fundamental de su trayectoria artística y de su vida personal, por lo que expresó gran emoción por este nuevo capítulo que pretende revelar más sobre el pasado del icónico personaje del cine de acción.

Trump Nombra a Mel Gibson, Sylvester Stallone y Jon Voight como «Embajadores Especiales» para Hollywood