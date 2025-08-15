SVP Worldwide anuncia la presentación a nivel mundial de tres máquinas de coser PFAFF® nuevas: creative expression™ 750, quilt expression™ 725 y expression™ 715

NASHVILLE, Tennessee.--(BUSINESS WIRE)--SVP Worldwide, la empresa matriz de las marcas de máquinas de coser PFAFF®, SINGER® y HUSQVARNA® VIKING®, ha anunciado hoy el esperado lanzamiento mundial de tres máquinas de coser PFAFF nuevas: creative expression 750, quilt expression 725 y expression 715. Las tres combinan la ingeniería de precisión, tecnología de vanguardia y la artesanía atemporal que distinguen a PFAFF.









Estos modelos nuevos se podrán adquirir a partir del 14 de agosto de 2025 en PFAFF.com y en en los distribuidores autorizados de PFAFF en Estados Unidos y Europa. Está previsto ampliar la distribución global en Latinoamérica y Asia y el Pacífico a lo largo del tercer y cuarto trimestre de 2025.

"Este lanzamiento abre un capítulo nuevo y emocionante para PFAFF y para los apasionados de la costura de todo el mundo", subrayó Rob Will, director ejecutivo de SVP Worldwide. "Estas tres máquinas fueron diseñadas para inspirar creatividad y confianza, con la precisión y la innovación que nuestros clientes esperan de la marca PFAFF. Estamos ansiosos por ver los extraordinarios proyectos que nuestros "PFAFFies" crearán con esta nueva gama".

Las nuevas máquinas de la serie expression tienen funciones avanzadas que se adaptan tanto a los que disfrutan de la costura como pasatiempo, como a los costureros profesionales. Todos los modelos ofrecen:

Conectividad integrada a la plataforma digital de herramientas creativas CREATIVATE™

Pantallas táctiles capacitivas amplias y en color, para una experiencia de costura intuitiva y moderna

para una experiencia de costura intuitiva y moderna Enhebradores automáticos que eliminan la frustración de tener que enhebrar las agujas

Técnicas de costura exclusivas de PFAFF para crear adornos distintivos

Además, las máquinas creative expression 750 y quilt expression 725 también vienen con una guía de costura láser ajustable, para que los usuarios puedan coser con una precisión inigualable en los proyectos más complejos.

"La nueva serie PFAFF expression combina precisión e innovación de una forma que realmente mejora la experiencia de costura", explicó Jason Zielke, director de Producto y Tecnología de SVP Worldwide. "En particular, estamos sumamente orgullosos de la nueva función Hoop Scanning de la creative expression 750, con la cual los costureros pueden ver su proyecto en el bastidor en la pantalla táctil a color de 8 pulgadas, para presentar el bordado con mayor precisión antes de coserlo".

El lanzamiento de PFAFF creative expression 750, quilt expression 725 y expression 715 ratifica el compromiso de SVP Worldwide de empoderar a los creadores de todo el mundo con productos que amplían los límites de la tecnología y la innovación en costura.

Para más información o ubicar a un distribuidor, visite www.pfaff.com.

