Sutherland y Celona lanzaron una solución de red privada 5G y autónoma que incorpora inteligencia artificial para empresas y proveedores de servicios de todo el mundo

La solución 5G autogestionada reduce la complejidad, mejora el tiempo de actividad y acelera la transformación en entornos de misión crítica

ROCHESTER, NUEVA YORK Y CAMPBELL, California--(BUSINESS WIRE)--En una iniciativa destinada a redefinir la forma en que las empresas y los proveedores de servicios gestionan la conectividad crítica para sus operaciones, Sutherland, líder mundial en transformación empresarial y digital, anunció hoy el lanzamiento de una solución de red privada 5G y autónoma que incorpora inteligencia artificial para empresas y proveedores de servicios en colaboración con Celona, la empresa innovadora de Silicon Valley que fue pionera en arquitectura de redes locales (LAN) 5G.





Esta oferta integral combina la plataforma agéntica de orquestación para oficinas de administración de servicios (SMO) de Sutherland y el conjunto de aplicaciones xApps y rApps que incorporan inteligencia artificial con la infraestructura de red privada 5G de próxima generación de Celona. El resultado es una red autogestionada y definida por intenciones que reduce drásticamente la intervención humana, al tiempo que aumenta el desempeño, la resiliencia y la sostenibilidad en entornos empresariales y de telecomunicaciones.

“Las empresas ya no quieren gestionar redes, quieren que las redes que se gestionen solas”, señaló Sriram Panchapakesan, director ejecutivo de Comunicaciones, Medios y Entretenimiento de Sutherland. “La combinación de autonomía con inteligencia ofrece a los proveedores de servicios de comunicación una solución que les permite obtener un mayor control, una resolución más rápida y la agilidad necesaria para evolucionar a medida que evolucionan las demandas”.

Gracias a esta colaboración, las plataformas NetSentinel.AI y NetAssist.AI de Sutherland se integran perfectamente con las tecnologías de radio y de borde de Celona, impulsadas por la plataforma agéntica para SMO de Sutherland y la amplia gama de aplicaciones x-Apps y r-Apps que incorporan IA. En conjunto, estas capacidades permiten la automatización definida por la intención, la segmentación dinámica de la red y ofrecen garantía de calidad de servicio de bucle cerrado a lo largo de todo el ciclo de vida de la red.

Esta solución impulsada por IA ofrece mejoras medibles en el tiempo de actividad, el desempeño y la eficiencia operativa y, a la vez, reduce el costo total de propiedad y acelera el camino hacia redes totalmente autónomas y que se optimizan de manera automática.

“Nos complace lanzar al mercado esta solución conjunta con Sutherland” afirmó Rajeev Shah, cofundador y director ejecutivo de Celona. “Combinar la experiencia en innovación de red privada 5G y en automatización de redes impulsada por IA acelerará la adopción global de redes autónomas más predictivas, adaptables y sostenibles, lo que dará impulso a una nueva era de inteligencia industrial”.

Desde plantas de fabricación y centros logísticos hasta sistemas de atención de salud y redes energéticas, esta solución conjunta permite a las organizaciones implementar una conectividad segura, fiable y de alto rendimiento. Disponible en América del Norte, Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), Asia y el Pacífico (APAC) y América Latina (LATAM), la colaboración entre Sutherland y Celon impulsa al sector hacia la adopción de redes totalmente autónomas, lo que simplifica las operaciones, mejora la continuidad del servicio y permite que las empresas escalen su transformación digital de manera responsable y sostenible.

Acerca de Sutherland

Inteligencia Artificial. Automatización. Ingeniería en la nube. Analítica avanzada.



Para las empresas, estas son las claves del éxito. Para nosotros, son nuestras principales áreas de expertise.

Trabajamos con marcas icónicas a nivel mundial. Les ofrecemos una propuesta de valor única a través de tecnologías líderes en el mercado y la excelencia en los procesos empresariales. En el centro de todo ello se encuentra la ingeniería digital, la base que impulsa la innovación rápida y la transformación empresarial escalable.

Desarrollamos 363 inventos únicos e independientes, 250 de ellos con base en IA y agrupados en distintas concesiones de patentes de tecnologías críticas. Gracias a nuestros productos y plataformas de avanzada, impulsamos la transformación digital a escala, optimizamos operaciones comerciales críticas, reinventamos experiencias y somos pioneros en soluciones nuevas, todo a través de un modelo “como servicio” transparente.

Ofrecemos nuevas claves para los negocios que realiza, las personas con las que trabaja y los clientes a los que presta servicios cada empresa. Con estrategias comprobadas y una ejecución ágil, no solo somos facilitadores del cambio: diseñamos resultados digitales.

Más información: www.sutherlandglobal.com

Acerca de Celona

Con sede en Silicon Valley, Celona es una empresa pionera y líder en innovación en soluciones inalámbricas privadas para empresas. La empresa desarrolló el primer sistema de redes locales (LAN) 5G del sector, una solución 5G privada llave en mano que permite a las empresas satisfacer la creciente demanda de conectividad segura y fiable. El sistema de redes locales (LAN) 5G de Celona se ha implementado a nivel mundial en múltiples sectores, con el respaldo de más de $135 millones en fondos de capital riesgo procedente de Lightspeed Venture Partners, Norwest Venture Partners, NTT Ventures, Cervin Ventures, DigitalBridge y Qualcomm Ventures.



www.celona.io

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

