Sutherland presenta Insurance AI Hub con el objetivo de romper con la ‘trampa de los pilotos’ en la industria de seguros

ROCHESTER, NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Sutherland, líder global en transformación digital y comercial, anunció el lanzamiento de Insurance AI Hub, un ecosistema de IA agéntica diseñado para resolver los desafíos de escala, cumplimiento normativo y rendimiento de la inversión que enfrentan las aseguradoras para operacionalizar la inteligencia artificial.





A diferencia de las plataformas de IA de uso general que están rediseñadas para seguros y de las herramientas aisladas que pocas veces superan la etapa de demostración, la solución de Sutherland está entrenada con flujos de trabajo de seguros reales y configurada en función de las demandas de cumplimiento normativo, y las empresas ya la están implementando en la actualidad.

Insurance AI Hub ahora incluye un paquete de agentes de IA especializados y diseñados para las líneas de negocios de Seguros de vida y anualidades, Beneficios grupales, Propiedad y daños patrimoniales, y Seguros especializados, para permitir que las aseguradoras se liberen de la parálisis de la prueba de concepto y finalmente puedan escalar la IA con confianza.

Los productos con tecnología de IA de Sutherland incluyen importantes protecciones empresariales ya implementadas, entre ellas un marco que incluye la participación activa de seres humanos, registros de auditoría y transparencia del modelo integrada. Es un verdadero “ecosistema” diseñado específicamente para el sector de seguros, desde la infraestructura y los modelos seleccionados hasta los casos de uso personalizados.

Insurance AI Hub ya está teniendo impacto en todo el ciclo de vida útil de las pólizas:

IA agéntica para reclamos e inscripciones, que optimiza los reclamos de seguros por invalidez y de vida con una precisión que incluye participación de seres humanos. Esto reduce los tiempos hasta un 30 por ciento y las fugas en un 12 por ciento, además de elevar la satisfacción de los reclamantes en un 10 por ciento.

IA de voz, que interactúa con los clientes a través de conversaciones naturales y similares a las de un ser humano en reclamos, servicios y ventas. Esto mejora la eficiencia de los centros de contacto en un 20 por ciento, mejora la conversión hasta un 3 por ciento y aumenta el NPS en más de 10 puntos.

Suscripciones conectadas, que empoderan a los agentes de seguros con un triaje con tecnología de IA y coincidencia de apetito de riesgo para ofrecer mejoras de eficiencia del 30 por ciento, porcentajes de éxito un 16 por ciento más altos y un crecimiento de 3,7 veces en negocios de alto apetito de riesgo.

Inteligencia de documentos Cognilink, que transforma los flujos de trabajo manuales y de gran volumen de documentos en procesos automatizados y orientados a panoramas de datos, lo que reduce los gastos operativos en un 30 por ciento, mejora la indemnidad entre un 1 y un 1,5 por ciento, y reduce las fugas entre un 10 y un 12 por ciento.

“Las aseguradoras no necesitan más pilotos de IA: necesitan resultados”, afirmó Banwari Agarwal, director ejecutivo de seguros y servicios bancarios y financieros de Sutherland. “Insurance AI Hub se diseñó con el ADN del sector de seguros desde el principio. Ofrece una automatización agéntica escalable que entiende las complejidades de la industria, se integra en entornos de TI fragmentados y ofrece resultados medibles, no meras demostraciones”.

En sus aspectos fundamentales, Insurance AI Hub utiliza una arquitectura modular y plug and play que le permite a cada agente de IA operar de manera autónoma o colaborativa en reclamos, suscripciones, servicios y renovaciones. Esto permite que los agentes de seguros aceleren la adopción sin resignar transparencia, controles de sesgo y alineación de cumplimiento normativo con las regulaciones de SOC 2, HIPAA y NAIC.

Dado que la mayoría de las aseguradoras tiene contratos vigentes con hiperescaladores y ha realizado pruebas de IA generativa en pilotos limitados, el sector ahora se enfrenta a su mayor obstáculo: confiar en las herramientas para que les permitan escalar y lograr un rendimiento de la inversión medible. Insurance AI Hub de Sutherland fue creado para salvar esa brecha.

Acerca de Sutherland

Inteligencia Artificial. Automatización. Ingeniería en la nube. Analítica avanzada.

Para las empresas, estos son factores clave del éxito. Para nosotros, son el núcleo de nuestra especialidad.

Trabajamos con marcas icónicas a nivel mundial. Les ofrecemos una propuesta de valor única a través de tecnologías líderes en el mercado y la excelencia en los procesos empresariales. En el centro de todo ello se encuentra la ingeniería digital, la base que impulsa la innovación rápida y la transformación empresarial escalable.

Desarrollamos 363 inventos únicos e independientes, 250 de ellos con base en IA y agrupados en distintas concesiones de patentes de tecnologías críticas. Gracias a nuestros productos y plataformas de avanzada, impulsamos la transformación digital a escala, optimizamos operaciones comerciales críticas, reinventamos experiencias y somos pioneros en soluciones nuevas, todo a través de un modelo “como servicio” transparente.

Ofrecemos nuevas claves para los negocios que realiza, las personas con las que trabaja y los clientes a los que presta servicios cada empresa. Con estrategias comprobadas y una ejecución ágil, no solo somos facilitadores del cambio: diseñamos resultados digitales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

