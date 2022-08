Suspendidos dos pilotos de Air France tras pelea en cabina

Dos pilotos de la aerolínea Air France fueron suspendidos después de pelearse físicamente en la cabina de un A320, durante un vuelo se dirigía de Ginebra-París.

La disputa, que ocurrió en junio de este año , llevó a la suspensión de ambos pilotos, que aún no han sido identificados por Air France.

Según el portavoz de la aerolínea dijo en un comunicado que el incidente se resolvió rápidamente sin afectar la conducta o la seguridad del vuelo, que continuó con normalidad y aterrizó sin problemas.

El incidente no afectó el resto del vuelo, dijo el funcionario, quien enfatizó el compromiso de la aerolínea con la seguridad

“Los pilotos en cuestión están actualmente suspendidos de volar y están esperando una decisión gerencial sobre el tratamiento del incidente. Air France recuerda que la seguridad de sus clientes y miembros de la tripulación es su prioridad absoluta”.

Aunque el incidente tuvo lugar hace dos meses, la noticia de la pelea se dio a conocer después de que la agencia de investigación aérea de Francia BEA, emitiera un informe el miércoles diciendo que algunos pilotos de Air France carecen de rigor en el respeto de los procedimientos durante los incidentes de seguridad y alega que hay problemas estructurales más importantes con Air France.

El departamento gubernamental francés que supervisa la industria de la aviación, dijo que “ha emitido una recomendación de seguridad sobre el cumplimiento de los procedimientos por parte del operador”.

Aclararon que esto no fue impulsado por el incidente de la cabina en junio. Más bien, la recomendación se produjo después de que un avión A330 de Air France que viajaba de Brazzaville a París comenzó a perder combustible y se desvió para aterrizar en Chad el 31 de diciembre de 2021.

Mencionó tres casos similares entre 2017 y 2022, y dijo que algunos pilotos estaban actuando según su propio análisis de la situación en lugar de los protocolos de seguridad.

El informe de BEA dijo que los pilotos no siguieron los procedimientos de fuga de combustible que requieren que el motor afectado se apague para reducir el riesgo de incendio, lo que resultó en “una reducción sustancial en el margen de seguridad del vuelo, ya que el incendio se evitó por casualidad”.

BEA dijo que este no es un caso aislado. “A través de un cierto número de investigaciones recientes”, observaron “que las tripulaciones involucradas, por diversas razones, voluntariamente o no, no habían llevado a cabo ciertos procedimientos de manera compatible”, dijo la agencia en el mismo informe.

A principios de este año, en un incidente separado, un avión de Air France que llegaba al aeropuerto Charles de Gaulle de París experimentó problemas técnicos e “inestabilidad de los controles de vuelo” durante el aterrizaje.

El avión Boeing 777, que había despegado de la ciudad de Nueva York, aterrizó con éxito y ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido.

Air France dijo que sus pilotos respondieron adecuadamente a la situación dando vueltas y haciendo un segundo intento de aterrizaje.

También mencionó que estaba realizando una auditoría de seguridad en respuesta. Se comprometió a seguir las recomendaciones de la BEA, que incluyen permitir que los pilotos estudien sus vuelos después y hacer que los manuales de capacitación sean más estrictos sobre el cumplimiento del procedimiento.

La aerolínea señaló que realizó miles de vuelos diarios y el informe mencionó solo cuatro incidentes de seguridad de este tipo, además los sindicatos de pilotos de Air France han insistido en que la seguridad es primordial para todos los pilotos y las acciones de los pilotos defendidos durante situaciones de emergencia.