Suspenden a la “mejor velocista” de los EEUU tras dar positivo por marihuana

Sha’Carri Richardson, la ganadora para representar a los EEUU en los juegos olímpicos de Tokio y considerada la “mejor velocista” del país fue suspendida después de dar positivo a una prueba de marihuana.

Medios locales destacaron que la deportista ganadora de los cien metros femeninos manchó su victoria al fallar en el examen de antidopaje.

Por medio de un comunicado la Agencia Antidopaje de los EEUU, detalló que Sha’Carri Richardson “dio positivo por THC, el químico de la marihuana”.

La “mejor velocista” de los EEUU fue sometida a un mes de inelegibilidad, el cual comenzó el pasado 28 de junio del 2021. “Los resultados competitivos de Richardson obtenidos el 19 de junio de 2021, incluidos sus resultados de clasificación olímpica en las pruebas por equipos, han sido descalificados y pierde cualquier medalla, punto y premio”, detalló el comunicado.

Asimismo, se explicó que la “mejor velocista” de EEUU se sometió con éxito a un programas de asesoramiento sobre el uso de la marihuana. En ese sentido se indicó que las reglas reducen su inelegibilidad a un mes.

Sobre las normas de USADA se especificó que atletas que dan positivo por una sustancia de abuso generalmente reciben una suspensión de tres meses si pueden establecer que “su uso de la sustancia ocurrió fuera de la competencia y no estaba relacionado con el rendimiento deportivo”.

Por su parte, la atleta aceptó su responsabilidad y dijo estar lidiando con el consumo de marihuana para lograr curarse. “En este momento estoy poniendo toda mi energía en lidiar con lo que necesito para curarme… Me gustaría decirles a mis fans, mi familia y mi patrocinio, también a los que me odian, que me disculpen”, dijo la “mejor velocista” de la nación norteamericana.

Agregó que está consciente de sus acciones y que al entrar a una pista representa cientos de estadounidense que le han expresado su amor.

La deportista, corrió los 100 metros en 10.86 segundos, una de sus cinco carreras de menos de 11 segundos esta temporada. Su triunfo generó esperanzas de que EEUU pueda ganar su primera medalla de oro en la carrera femenina.