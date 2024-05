Surfista Patricia Ornela se roba la admiración en las redes al dominar las olas con vestido huipil

Las imágenes de surfista Patricia Ornela dominando las olas con el vestido huipil se ha robado los aplausos en las redes sociales no solo por su destreza, sino por el amor a sus raíces.

En el video, publicado por la misma surfista, se ve a Ornela vestida con una blusa bordada y una larga falda morada.

Inmediatamente, sus seguidores se encargaron de viralizar el video y las fotografías por la cantidad de comentarios; específicamente felicitándola por su pasión por el deporte y las tradiciones nacionales.

Patricia Ornela en la descripción del video dejó claro que es un orgullo representar a su tierra. “Representando mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras”.

La deportista logró con su publicación 4 millones de reproducciones y la réplica en varios medios de comunicación.

Aunque no es la primera vez que Patricia Ornela exhibe las tradiciones mientras surfea, este video cautivó a la opinión pública y se convirtió en noticia.

En el 2023, la deportista se vistió de Catrina para confirmar que estaba feliz de ser del país azteca.

El orgullo de Ornela se suma a otros mexicanos que muestran sus raíces sin avergonzarse, convirtiéndose en ejemplo por destacar sus tradiciones en las redes sociales.

Hace unos años, una joven se viralizó por celebrar a sus quince años con un vestido rarámuri, inspirado en su cultura.

Nohemí González, originaria de Chihuahua, fue alabada por su humildad y amor a sus raíces al mostrar orgullosa el vestido que hacía alusión a la cultura rarámari.