“Super Mario Bros” supera los $1000 millones en taquilla global

La película “Super Mario Bros” superó los 1000 millones de taquilla mundial, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia.

A casi un mes de su estreno, la producción alcanzó un nuevo hito, después de arrebatar el título de mejor película animada con 360 millones en taquilla.

Por medio de un comunicado de prensa se notificó que Super Mario Bros es la décima cinta de animación de la historia en superar los mil millones.

Se indicó que la producción cinematográfica superó los 942.5 millones que alcanzó “Minions: The Rise of the Gru” en el 2019.

La película, considerada un éxito, se entrenó en Estados Unidos y Canadá el pasado 5 de abril y obtuvo más de 200 millones de dólares.

Entre los récords que suma la obra cinematográfica Super Mario Bros está AAnt Man and the Wasp: Quantumani de Marvel que recaudó 225 mil millones en todo el mundo.

La película está basada en la franquicia de videojuegos de Nintendo y está protagonizada por Chriss Pratt como Mario.

Se indicó que Mario se embarca en una búsqueda épica para encontrar a Luigi y no a la princesa, como se destaca en el videojuego.

“Tuvieron que pasar 30 años para que la compañía de videojuegos cediera la licencia una vez más”, se indicó sobre la tardanza para desarrollar el proyecto.

El creador de “Super Mario Bros”, Shigeru Miyamoto, aplaudió que la princesa Peach ya no sea una damisela en apuros.

“En los juegos, mantuvimos a la princesa como una damisela en apuros que es rescatada por Mario por un tiempo”, dijo el creador de Mario Bros.