Sun West extingue las tarifas de procesamiento de hipotecas

BUENA PARK, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Sun West Mortgage Company, Inc. (www.swmc.com), un líder industrial en créditos residenciales hipotecarios anunció la eliminación de la tarifa de procesamiento de aplicación de hipotecas que se cobra a sus prestatarios. El prestamista generalmente recupera las tarifas de procesamiento como un costo por adelantado del prestatario o las agrega a sus costos financieros. Esto equivale a un promedio de un cargo adicional de 30 Puntos Base. En un momento en el que las tasas de interés han aumentado a máximas de diez años, la eliminación de este costo significa un alivio muy necesario para los compradores de casas.

“ Creo que todos deberían tener la oportunidad de aplicar para un crédito hipotecario sin que las tarifas sean una preocupación o un factor limitante. Al eliminar el costo relacionado al procesamiento del crédito, espero reducir el costo de financiamiento para que un segmento más amplio de la sociedad pueda convertirse en propietarios de un hogar”, dijo Pavan Agarwal, Director Ejecutivo de Sun West.

Este anuncio llega al mismo tiempo que Sun West continúa invirtiendo en gran cantidades en Morgan™ (www.usemorgan.com), la IA inteligente basada en la Arquitectura tecnológica empática de Celligence™ (www.celligence.com).

Esta última adición al software se llama “The Processor™” (www.swmc.com/theProcessor). La plataforma de The Processor™ procesa de forma autónoma los créditos a través de IA, paliando la necesidad de tareas manuales costosas. El Sr. Agarwal explicó The Processor™ como, “ Nuestra plataforma está diseñada para automatizar el procesamiento de créditos que necesita mucha mano de obra en un simple clic en un botón. Nuestra ingeniería de IA construye de forma inteligente el archivo del crédito y realiza automáticamente la mayoría de las funciones de procesamiento. Cuando un originador de créditos o prestatario compila e ingresa información adicional requerida, se escanean esos documentos con reconocimiento óptico de caracteres y se autorevisan en minutos. Si se necesita alguna aclaración adicional, el sistema alerta a un experto en créditos bilingüe (inglés/español) y coordina con el prestatario o el oficial de créditos a través de su método de contacto de preferencia”. The Processor™ le permite a Sun West agilizar la revisión entera y el cierre del archivo del crédito. En conjunto con el establecimiento de aprobaciones a las 8 a. m. del día siguiente de la industria de Sun West, un originador de créditos que está asociado con Sun West ahora puede pasar de la solicitud de un crédito a un archivo suscrito por completo en horas.

Aunque el equipo de Sun West está emocionado por lanzar “The ProcessorTM” continúan enfocándose en mejorar Morgan™ y ofrecerles a los prestatarios servicios de Procesamiento y Suscripción instantáneos imparciales. Esta última adición es una continuación del objetivo de Sun West de racionalizar costos y seguir aprobando créditos para comunidades desatendidas.

Acerca de Sun West Mortgage Company (NMLS ID 3277):

En Sun West Mortgage Company, Inc. estamos dedicados a ofrecer una experiencia increíble a nuestros clientes. Para lograr esto, empoderamos a nuestros oficiales de créditos para que puedan encontrar tasas excelentes y proveer las opciones de créditos que mejor se ajusten a cada cliente, a una velocidad increíble. Nuestro enfoque en la tecnología nos ha dado una ventaja en la industria de hipotecas para ofrecer tiempos de giro excepcionales ¡para que los clientes puedan obtener el hogar de sus sueños más pronto!

Estamos comprometidos con nuestros valores centrales de las personas, la experiencia, la tecnología y el producto. Sun West se fundó en 1980 con la perspectiva de “el cliente primero” y el deseo de hacer que el proceso de hipotecas sea fácil y esté libre de estrés para posibles propietarios. Desde aquel momento, Sun West ha estado ofreciendo servicios a una cartera de créditos multimillonaria y está licenciada en 48 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Nuestros 41 años de experiencia se han transmitido a todos en Sun West a través de un liderazgo y unas capacidades excelentes.

Para obtener información sobre las licencias, diríjase a: www.nmlsconsumeraccess.org. Visite http://www.swmc.com/swmc/disclaimer.php para ver la lista completa de información sobre licencias. Consulte https://www.swmc.com/TXdis.php para ver el Aviso de queja de Texas y el Manifiesto de Recaudación. En todas las jurisdicciones, la ubicación licenciada principal (capital) de Sun West Mortgage Company, Inc. es 6131 Orangethorpe Avenue, Suite 500, Buena Park, CA 90620, teléfono: (800) 453-7884.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

sophie@inventus.media