Suenan las campanas con millones de ofertas durante el evento de Black Friday de Amazon que comienza el 17 de noviembre

La temporada de los ahorros continúa con las ofertas de Cyber ​​Monday del 25 al 27 de noviembre

Compra los productos esenciales para la temporada festiva, como pequeños regalos desde $5, los regalos más queridos por los clientes desde $10 y abrigos y chaquetas para toda la familia por menos de $20

Todos los clientes de Amazon pueden ver el primer partido de la NFL de Black Friday, donde los New York Jets se enfrentan a los Miami Dolphins, mientras realizan sus compras y aprovechan las ofertas exclusivas de marcas como TCL y Dyson. El partido se transmitirá de manera gratuita en Prime Video.

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon (NASDAQ: AMZN) anunció hoy que su evento de Black Friday comenzará el viernes 17 de noviembre, brindándole a los clientes más días para comprar que el evento del año pasado y presentando algunos de los precios más bajos del año hasta el momento en determinados productos de marcas populares como YETI, Peloton, LEGO, Lancôme y Ruggable y hasta un 50% de descuento en IT Cosmetics, hasta un 42% de descuento en productos de BISSELL y hasta un 33% de descuento en productos de Le Creuset. Los clientes pueden encontrar algo para todos en sus listas de compras festivas, incluyendo ofertas en productos de Sony, productos para el cuidado del cabello de Shark, artículos de vestir y juguetes de Disney, hasta un 30% de descuento en muñecas y sets de Barbie y hasta un 47% de descuento en arbolitos y guirnaldas de navidad de National Tree Company.









Amazon continuará esparciendo la alegría de los ahorros de la temporada a lo largo de Cyber ​​Monday, su evento de fin de semana, que comenzará el sábado 25 de noviembre y finalizará el lunes 27 de noviembre, con aún más ofertas festivas de las mejores marcas incluyendo Casper, Ninja, CeraVe y Helly Hansen. Los clientes pueden continuar ahorrando en fantásticos regalos durante todo el fin de semana con descuentos de hasta un 45% en Hey Dude, hasta un 30% de descuento en La Roche-Posay y hasta un 30% de descuento en esmaltes y tratamientos de uñas de OPI.

Aparecerán nuevas ofertas frecuentemente, en ocasiones cada cinco minutos durante determinados intervalos de los eventos de ofertas, por lo que los clientes deben regresar a menudo para descubrir estas nuevas ofertas e ir completando sus listas de compras festivas. Para conocer las ofertas más actualizadas durante estos eventos, visita amazon.com/blackfriday y amazon.com/cybermonday.

Compra de las mejores ofertas durante el Black Friday Football en Prime Video

Los New York Jets se enfrentarán a los Miami Dolphins durante el primer partido de la NFL de Black Friday, cuya cobertura comenzará el 24 de noviembre a la 1:30 p.m. hora del este. Los espectadores tendrán la oportunidad de comprar y aprovechar las grandes ofertas de las marcas TCL y Dyson mientras disfrutan del partido, el que cualquier persona que tenga una cuenta de Amazon podrá mirar a través de Prime Video. Para registrarte y obtener una cuenta de Amazon, visita amazon.com/nuevousuario y no te pierdas el partido de forma gratuita en cualquier dispositivo desde cualquier lugar.

Encuentra algo para todos en tu lista

Los clientes pueden comenzar a realizar sus compras festivas consultando la selección de Los 100 mejores regalos donde encuentran productos populares y en tendencia, la lista de Los regalos más queridos por los clientes con ideas de regalos altamente calificados que incluyen las categorías de juguetes, artículos para el hogar y electrónicos. También pueden revisar Inspire en la aplicación de Amazon Shopping y Comprar por interés para ver otros artículos recomendados a través de las fotos y videos creados por influencers, otros clientes y las propias marcas. Los clientes pueden encontrar tanto las ofertas y regalos favoritos de Sarah Jessica Parker y las influencers de Amazon Emily Mariko, Aimee Song y Jackie Aina, así como los descuentos de las marcas preferidas por las celebridades, como es la Housewares Collection de Paris Hilton, Betty Buzz de Blake Lively, la Home Collection de Ayesha Curry, Lemme de Kourtney Kardashian Barker y la marca de Martha Stewart.

Para los clientes de Amazon, la tarea de buscar ofertas de acuerdo con sus intereses se hace muy fácil ya que la tienda les brinda recomendaciones personalizadas. A través de la sección Comprar de nuevo encuentran ofertas personalizadas de productos que hayan comprado anteriormente y artículos que hayan guardado previamente en sus listas y con Seguir comprando obtienen recomendaciones de ofertas basadas en su historial de navegación.

Los clientes también reciben notificaciones de ofertas personalizadas de Alexa hasta con 24 horas de antelación en artículos elegibles incluidos en sus listas de Artículos deseados, la de Guardar para más tarde, y en su Carrito de compras. Además, pueden mantenerse al tanto de las ofertas personalizadas durante toda la temporada al decir: “Alexa, ¿cuáles son mis ofertas?”.

Apoya a las empresas pequeñas y ahorra en grande

Durante toda la temporada, en amazon.com/apoyapequeña los clientes pueden descubrir y comprar regalos increíbles de pequeñas empresas que tienen como propietarios a miembros de grupos minoritarios como afrodescendientes, mujeres, familias militares, hispanos, asiáticos e isleños del Pacífico y la comunidad LGBTQIA. Los clientes también pueden explorar grandes ideas para regalos en la Guía de regalos de las cosas favoritas de Oprah de la presentadora de televisión norteamericana Oprah Winfrey en amazon.com/oprah o en la Guía de regalos para pequeñas empresas en amazon.com/regalospequeñasempresas, la cual incluye una selección especial de artículos de Menos de $50, Menos de $25, Juguetes, Juegos y Moda.

Ahora es más fácil que nunca comprar los mejores regalos de la temporada de pequeñas empresas. Los clientes pueden disfrutar de más ofertas que nunca en productos de pequeñas empresas con las nuevas ofertas que estarán disponibles todo el tiempo en amazon.com/ofertaspequeñasempresas, incluyendo ofertas de las marcas Caraway Home, PuffCuff, los sets y juguetes de ciencia de Thames & Kosmos y las mascarillas faciales de Facetory. Los clientes también pueden filtrar sus búsquedas fácilmente y descubrir los productos de pequeñas empresas en la tienda de Amazon con el filtro de búsqueda de pequeñas empresas y a través de la insignia de pequeña empresa.

Es la temporada de los ahorros

Desde el 17 de noviembre hasta el 27 de noviembre, los clientes pueden esperar grandes descuentos en varias categorías que incluyen electrónicos, juguetes, hogar, moda, belleza y dispositivos de Amazon. A continuación, incluimos algunas de las ofertas que los clientes pueden encontrar durante estos eventos de ofertas:

Ofertas de Black Friday

Ahorra hasta $400 en determinadas máquinas de café y de espresso de De’Longhi

Ahorra $100 en la cámara vlog Sony ZV-1F

Ahorra hasta un 70% en determinados dispositivos y paquetes de Amazon, como Echo Pop con paquetes gratuitos de bombillas inteligentes, Ring Video Doorbell con paquetes de Echo Show 5 (3ª generación), eero Pro 6E mesh Wi-Fi Systems y Luna Gaming Controllers; y hasta un 50% en nuevos dispositivos seleccionados, como Fire TV Stick 4K, Fire HD 10 Kids y tablets Kids Pro, Echo Pop Kids Marvel’s Avengers y Blink Outdoor 4 (4ª generación)

Ahorra hasta un 50% en determinados productos NERF

Ahorra hasta un 50% en productos IT Cosmetics para el cuidado de la piel y maquillaje

Ahorra hasta un 44% en determinados electrodomésticos de cocina Ninja

Ahorra hasta un 43% en determinados productos Shark para el cuidado del cabello

Ahorra hasta un 42% en aspiradoras BISSELL Little Green, CrossWave e HydroSteam

Ahorre hasta un 33% en determinados hornos holandeses y utensilios de cocina Le Creuset

Ahorra hasta un 30% en maquillaje, cuidado de la piel y fragancias Lancôme

Ahorra hasta un 30% en Peloton Bike, Bike Plus, Guide, accesorios y ropa

Ahorra hasta un 30% en una selección de muñecas y juegos de Barbie, y en una selección de juegos LEGO y juguetes de construcción de Magna-Tiles

Ahorra hasta un 30% en juguetes, ropa, ropa de cama y decoración de Disney, Marvel y Star Wars

Ahorra hasta un 30% en determinadas aspiradoras y purificadores de aire Dyson (del 22 al 27 de noviembre)

Ahorra un 30% en el refresco gaseoso Betty Buzz de Blake Lively

Ahorra hasta un 29% en determinados lectores electrónicos Kindle, incluidos Kindle Scribe, Kindle Paperwhite, Kindle Paperwhite for Kids y Kindle (2022)

Ahorra un 25% en alfombras lavables Ruggable x Sarrah y Verena

Ahorra hasta un 20% en pastillas para lavavajillas sin plástico Blueland

Ofertas de Cyber Monday

Ahorra hasta un 46% en determinados electrodomésticos de cocina Instant Pot

Ahorra hasta un 45% en HeyDude, incluyendo estilos exclusivos de Amazon

Ahorra hasta un 37% en determinadas licuadoras Vitamix y en determinadas batidoras y electrodomésticos de cocina KitchenAid

Ahorra hasta un 35% en determinados dispositivos de Amazon, como Echo Studio, Amazon Fire TV 55″ Omni QLED Series 4K UHD smart TV y la nueva tableta Fire HD 10, y consigue el precio más bajo de la historia en paquetes Kindle Scribe Essentials

Ahorra hasta un 30% en determinados colchones Casper

Ahorra hasta un 30% en una selección de cafeteras Nespresso

Ahorra hasta un 30% en determinados juguetes Fisher-Price

Ahorra hasta un 30% en determinados paquetes de cuidado de la piel de La Roche-Posay exclusivos de Amazon, en determinados productos de Anastasia Beverly Hills, en determinados productos de Living Proof, en determinados productos de cuidado de la piel y regalos de Burt’s Bees y en determinados tratamientos y colores de uñas de OPI

Ahorra hasta un 30% en moda para hombre, mujer y niños de Amazon Essentials y Simple Joys by Carter’s

Ahorra hasta un 25% en productos seleccionados de Lemme de Kourtney Kardashian Barker

Ahorra hasta un 20% en utensilios de repostería Ninja y en cafeteras Breville

Ahorra hasta un 20% en productos Le Domaine de Brad Pitt, en productos de cuidado del cabello Kérastase, en productos de cuidado de la piel CeraVe y en sets de cuidado de la piel exclusivos de Amazon

Ahorra hasta un 15% en determinados esmaltes y sets de uñas essie

Descubre aún más ahorros en esta temporada de fiestas

Compra con Prime: Durante los eventos de Black Friday y Cyber ​​Monday, los miembros de Amazon Prime pueden obtener una ventaja en la compra de regalos con ofertas más allá de amazon.com con Buy with Prime, un nuevo beneficio que les permite a los millones de miembros de Amazon Prime en EE. UU. comprar directamente en las tiendas en línea de los comerciantes, con la misma experiencia conveniente y confiable que esperan de Amazon, incluidos la entrega rápida y gratuita, un proceso de compra impecable y devoluciones gratuitas en pedidos elegibles. Las ofertas festivas incluyen hasta un 50% de descuento en determinados artículos de Gabb, hasta un 40% de descuento en determinados productos de Briogeo y Sherpani, y hasta un 30% de descuento en determinados artículos de Bare Minerals. Descubre las ofertas para las fiestas y más en buywithprime.amazon.com/shoppers.

Durante los eventos de Black Friday y Cyber ​​Monday, los miembros de Amazon Prime pueden obtener una ventaja en la compra de regalos con ofertas más allá de amazon.com con Buy with Prime, un nuevo beneficio que les permite a los millones de miembros de Amazon Prime en EE. UU. comprar directamente en las tiendas en línea de los comerciantes, con la misma experiencia conveniente y confiable que esperan de Amazon, incluidos la entrega rápida y gratuita, un proceso de compra impecable y devoluciones gratuitas en pedidos elegibles. Las ofertas festivas incluyen hasta un 50% de descuento en determinados artículos de Gabb, hasta un 40% de descuento en determinados productos de Briogeo y Sherpani, y hasta un 30% de descuento en determinados artículos de Bare Minerals. Descubre las ofertas para las fiestas y más en buywithprime.amazon.com/shoppers. Regístrate para recibir invitaciones de ofertas exclusivas: A partir del 13 de noviembre, los miembros de Amazon Prime pueden inscribirse para recibir ofertas válidas solamente con invitación en determinados productos que esperan agotarse en esta época festiva, incluyendo un un 65% de descuento en el sistema de seguridad Blink Outdoor Security 2-Camera System, 57% de descuento en el reloj Eco Drive Sport Luxury Endeavour de Citizen y 25% de descuento en la base de apoyo de Star Wars para el Echo Dot de edición limitada. Disfruta de una variedad de ofertas de categorías y marcas populares inscribiéndote para recibir ofertas solo por invitación y comprar los artículos a un precio de oferta exclusivo. De ser seleccionados, los miembros de Prime recibirán de forma continua una notificación por correo electrónico y una notificación automática a través de la aplicación de Amazon desde el 19 de noviembre hasta el 22 de noviembre con instrucciones para comprar el artículo. Los miembros de Prime que no sean seleccionados también serán notificados por correo electrónico antes del 22 de noviembre. Si deseas registrarte para recibir las ofertas exclusivas solo por invitación, visita amazon.com/inviteonlyprimedeals.

A partir del 13 de noviembre, los miembros de Amazon Prime pueden inscribirse para recibir ofertas válidas solamente con invitación en determinados productos que esperan agotarse en esta época festiva, incluyendo un un 65% de descuento en el sistema de seguridad Blink Outdoor Security 2-Camera System, 57% de descuento en el reloj Eco Drive Sport Luxury Endeavour de Citizen y 25% de descuento en la base de apoyo de Star Wars para el Echo Dot de edición limitada. Disfruta de una variedad de ofertas de categorías y marcas populares inscribiéndote para recibir ofertas solo por invitación y comprar los artículos a un precio de oferta exclusivo. De ser seleccionados, los miembros de Prime recibirán de forma continua una notificación por correo electrónico y una notificación automática a través de la aplicación de Amazon desde el 19 de noviembre hasta el 22 de noviembre con instrucciones para comprar el artículo. Los miembros de Prime que no sean seleccionados también serán notificados por correo electrónico antes del 22 de noviembre. Si deseas registrarte para recibir las ofertas exclusivas solo por invitación, visita amazon.com/inviteonlyprimedeals. Gana más con Amazon Store Card y Prime Visa: Del 21 de noviembre al 27 de noviembre, los clientes pueden obtener de forma instantánea una tarjeta de regalo de Amazon por un monto de $100 al aprobarse su tarjeta de crédito de Amazon Store, mientras que, del 17 de noviembre al 4 de diciembre, los miembros de Amazon Prime pueden obtener instantáneamente una tarjeta de regalo de Amazon valorada en $200 tras la aprobación de su tarjeta de crédito de Prime Visa. Los titulares de las tarjetas de crédito de Prime también obtendrán un rembolso diario del 5% de sus compras en amazon.com efectuadas con una membresía de Amazon Prime elegible, y del 17 de noviembre al 27 de noviembre, los miembros de Amazon Prime con una tarjeta de Prime Visa o Prime Store pueden obtener un rembolso adicional del 1% (para un total de 6% de devolución) en sus pedidos cuando seleccionan envío sin prisa al finalizar la compra. Visita amazon.com/storecard y amazon.com/primevisa para más información.

Del 21 de noviembre al 27 de noviembre, los clientes pueden obtener de forma instantánea una tarjeta de regalo de Amazon por un monto de $100 al aprobarse su tarjeta de crédito de Amazon Store, mientras que, del 17 de noviembre al 4 de diciembre, los miembros de Amazon Prime pueden obtener instantáneamente una tarjeta de regalo de Amazon valorada en $200 tras la aprobación de su tarjeta de crédito de Prime Visa. Los titulares de las tarjetas de crédito de Prime también obtendrán un rembolso diario del 5% de sus compras en amazon.com efectuadas con una membresía de Amazon Prime elegible, y del 17 de noviembre al 27 de noviembre, los miembros de Amazon Prime con una tarjeta de Prime Visa o Prime Store pueden obtener un rembolso adicional del 1% (para un total de 6% de devolución) en sus pedidos cuando seleccionan envío sin prisa al finalizar la compra. Visita amazon.com/storecard y amazon.com/primevisa para más información. Ahorra en grande en las tiendas de Amazon Fresh: En Amazon Fresh desde el 15 de noviembre al 28 de noviembre, los clientes pueden disfrutar de un 15% de descuento en compras valoradas en $50 o más, realizadas en las tiendas físicas, mientras que los miembros de Prime pueden obtener un 25% de descuento en compras valoradas en $50 o más, realizadas en las tiendas físicas (aplican términos).

En Amazon Fresh desde el 15 de noviembre al 28 de noviembre, los clientes pueden disfrutar de un 15% de descuento en compras valoradas en $50 o más, realizadas en las tiendas físicas, mientras que los miembros de Prime pueden obtener un 25% de descuento en compras valoradas en $50 o más, realizadas en las tiendas físicas (aplican términos). Disfruta de la entrega rápida y gratuita: Los miembros de Prime de EE. UU. pueden confiar en Amazon para hacerles la vida más fácil con la entrega gratuita de decenas de millones de artículos el mismo día o en un día y, como siempre, elegir la opción de entrega que mejor se adapte a sus necesidades durante esta temporada de fiestas. Actualmente, la entrega el mismo día está disponible para clientes en más de 90 áreas metropolitanas de EE. UU. Los miembros de Prime también pueden encontrar su Amazon Locker o Counter más cercano para una entrega conveniente, segura y gratuita, o elegir el día de entrega preferido con Amazon Day.

Explora los beneficios de Amazon Prime

Prime es ahorro, conveniencia y entretenimiento en una sola membresía. Más de 200 millones de miembros que pagan por una membresía Amazon Prime en 25 países de todo el mundo disfrutan de acceso a la enorme selección, el valor excepcional y la entrega rápida de Amazon. En los EE. UU., todos pueden unirse a Amazon Prime por $14,99 al mes o $139 al año, o comenzar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/esprime si son elegibles. Además, los estudiantes universitarios pueden probar Prime Student con una prueba de seis meses en amazon.com/nuevostudent, y luego solo pagan $7,49 por mes o $69 por año. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que califiquen pueden obtener Prime Access por $6,99 por mes en amazon.com/esprimeaccess. Para obtener más información sobre Amazon Prime, incluidas las membresías con descuento, visita aboutamazon.com/espanol.

Compra con confianza

Los clientes pueden comprar con la tranquilidad de saber que en Amazon respaldamos los productos vendidos en nuestras tiendas. Amazon tiene cero tolerancia ante cualquier tipo de fraude e invierte importantes recursos para proteger su tienda y a sus clientes educando, innovando y responsabilizando a quienes actúen de mala fe con acciones engañosas como estafas de suplantación de identidad, donde alguien de mala fe finge ser una empresa confiable para solicitar información confidencial. Si los clientes tienen dudas sobre un artículo que compraron, les recomendamos que contacten directamente al servicio de Atención al Cliente para que podamos investigar y ayudar con la resolución de su problema. También protegemos cada compra en nuestra tienda con la Garantía de la A a la Z, si un cliente recibe un producto que no está en las condiciones esperadas, Amazon le rembolsará o remplazará el artículo en cuestión. La protección aplica a los productos adquiridos en nuestras tiendas alrededor del mundo, ya sean comprados de Amazon directamente o de uno de nuestros dos millones de socios que venden de forma independiente. Encuentra más información en amazon.com/ayuda y en amazon.com/guarantee.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compañía más orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar más seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue a @AmazonNews.

