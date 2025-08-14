Sudán sufre el peor brote de cólera: 40 muertos en una semana 

El brote de cólera en Sudán ha dejado al menos 40 fallecidos en tan solo una semana, según informes de autoridades sanitarias y organizaciones internacionales.

La propagación del cólera intensifica la crisis sanitaria en Sudán, un país ya sumido en conflictos internos y severas carencias de recursos básicos.

El Ministerio de Salud sudanés confirmó el preocupante aumento de casos, que se distribuyen principalmente en la región occidental del país, especialmente en zonas afectadas por desplazamientos y enfrentamientos armados.

La falta de acceso a agua potable y servicios médicos adecuados ha sido identificada como causa principal del rápido avance de la enfermedad.

El impacto humanitario y la respuesta internacional

La expansión del cólera representa una amenaza directa a las comunidades más vulnerables. Organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, han alertado sobre el riesgo de una epidemia de gran magnitud si no se refuerzan labores de prevención y acceso a tratamientos.

El cólera, una infección intestinal aguda, se transmite por la ingesta de agua o alimentos contaminados y requiere atención pronta para evitar complicaciones fatales.

Sudán lidia con otros retos sanitarios crónicos que afectan principalmente a la niñez y adultos mayores desplazados.

El agravamiento del brote pone en evidencia la urgente necesidad de ayuda internacional y de fortalecer infraestructuras sanitarias en regiones rurales y urbanas.