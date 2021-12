Subsecretaria de Estado de EEUU se reúne con la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro

La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, sostuvo un encuentro con la subsecretaria de Estado de EEUU para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanas (DDHH), Urza Zeya.

La reunión la confirmó la alta funcionaria estadounidense en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el tuit de la subsecretaria de Estado, durante la reunión se abordaron temas de interés nacional lucha contra la corrupción, erradicar la migración y derechos humanos.

“Genial reunirse con Xiomara Castro y su equipo. Estados Unidos continuará su asociación con Honduras bajo la nueva administración para luchar contra la corrupción, aumentar la transparencia, abordar la migración, promover los derechos humanos y lograr el crecimiento económico para todos”, cita el posteo en Twitter.

El tuit fue acompañado con dos fotografías: una de ella con la presidenta electa de Honduras y la segunda una imagen grupal de las delegaciones de EEUU y el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Horas antes del encuentro entre la subsecretaria de Estado de EEUU y Xiomara Castro, el sector privado sostuvo pláticas con la delegada estadounidense.

Este lunes se espera que la funcionaria se reúna con personeros de la sociedad civil.

Los encuentros entre Zeya en Honduras se dan luego que la vicepresidenta de los EEUU, Kamala Haris, dialogara vía telefónica con la presidenta electa de Honduras.

Durante la plática y primer acercamiento oficial del gobierno estadounidense, Kamala Harris, le confió a Castro que están felices con su triunfo.“Estamos felices por el triunfo contundente… Cuenta con nuestro apoyo para la misión internacional contra la impunidad”.

Great to meet with @XiomaraCastroZ and her team. The U.S. will continue its partnership with Honduras under the new administration to fight corrupt, increase transparency, address migration, promote human rights & achieve economic growth for all. pic.twitter.com/E1uP0PFUbI

— Under Secretary Uzra Zeya (@UnderSecStateJ) December 13, 2021