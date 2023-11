SubjectWell adquiere PatientCentra

La adquisición revela la capacidad de reclutamiento para ensayos globales y facilita las indicaciones de enfermedades raras y oncológicas

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SubjectWell, el mercado de acceso para pacientes que conecta a pacientes con enfermedades crónicas con nuevas opciones de atención sanitaria, ha anunciado hoy la adquisición de PatientCentra, una empresa de MD Connect, Inc. PatientCentra, con sede en Waltham (Massachusetts), ofrece servicios completos de reclutamiento global de pacientes, además de una agencia interna para el desarrollo de procesos de reclutamiento personalizados y centrados en el paciente. Con esta adquisición, SubjectWell atiende ahora las necesidades de reclutamiento de pacientes para cualquier ensayo clínico internacional, al tiempo que amplía su capacidad de reclutamiento para indicaciones de enfermedades raras y oncológicas.





“La base global de clientes de SubjectWell solicita nuestro apoyo para el reclutamiento en grandes ensayos multinacionales, y hemos escuchado”, dice Fred Martin, CEO de SubjectWell. “PatientCentra cuenta con 15 años de experiencia en programas digitales de reclutamiento de pacientes en cinco continentes diferentes. Cuando se añade al acceso inigualable de SubjectWell a pacientes motivados con enfermedades conocidas en América del Norte, juntos aceleramos nuestra capacidad para apoyar la investigación que mejora la vida a escala mundial.”

“El equipo de PatientCentra y yo estamos orgullosos de unirnos a SubjectWell”, afirma Dan Stempel, fundador y CEO de PatientCentra. “Vemos una gran oportunidad para ofrecer nuestras soluciones clínicas personalizadas en el reclutamiento, incluyendo divulgación multicanal, sitios web de pacientes y apoyo de conserjería a la base de clientes de SubjectWell. Nuestros clientes combinados ahora pueden confiar en una sola empresa que ofrece apoyo de extremo a extremo en el reclutamiento global de pacientes para los ensayos de vacunas, enfermedades crónicas y de enfermedades raras y oncológicas.”

Acerca de SubjectWell

SubjectWell es el mercado de acceso de pacientes, que conecta a pacientes con enfermedades crónicas con ensayos y tratamientos. Desde 2012, SubjectWell ha estado creando conciencia sobre los beneficios de la investigación clínica y ha registrado a decenas de millones de pacientes con enfermedades conocidas. En SubjectWell, ya tenemos los pacientes que necesita. Para más información, visite www.SubjectWell.com.

Acerca de MD Connect, Inc.

Durante más de 15 años, MD Connect, Inc. ha ayudado a cientos de organizaciones sanitarias líderes a reclutar pacientes mediante tecnologías personalizadas de divulgación digital multicanal y seguimiento de pacientes potenciales. Con el respaldo de los datos y la experiencia de haber reclutado millones de pacientes en más de 30 especialidades, MD Connect, Inc. aprovecha su base de conocimientos para trazar estrategias digitales personalizadas para los pacientes que van mucho más allá de la consulta inicial. PatientCentra, el componente más grande y de mayor crecimiento de MD Connect, Inc. ofrece servicios globales de reclutamiento de pacientes y cumplimiento, combinando estrategias innovadoras de divulgación con tecnologías de vanguardia y un conjunto de servicios de apoyo diseñados para aliviar la carga de pacientes, centros y patrocinadores. Más información en PatientCentra.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Jillian Hammell



Crowley Webb para SubjectWell



jillian.hammell@crowleywebb.com, 716.844.7237